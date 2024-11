Máte velkou domácnost a málo času na úklid? Pokud hledáte robotický vysavač, který se dlouhodobě obejde bez vaší kontroly a jeho provoz je maximálně automatizovaný, máme pro vás žhavou novinku od Roborocku, model Qrevo Curv. Tento vysavač se pyšní pokročilým hlasovým ovládáním, špičkovým sacím výkonem, vynikajícím mokrým mopováním a skutečně luxusní dokovací stanicí. Je vůbec něco, čím nás zklamal? To vám prozradí dnešní recenze.

Pokud existuje segment produktů, který se mění téměř každý rok, a to výrazně, pak jde o segment robotických vysavačů. Když už mám pocit, že nelze vymyslet nic nového a dívám se na ten nejlepší robotický vysavač, který toho snad už ani více umět nemůže, přijde další rok a další překvapení. Nyní, před koncem roku 2024, vtrhl do naší redakce, téměř jako uragán, nejnovější robotický vysavač Qrevo Curv značky Roborock.

Roborock není třeba našim čtenářům představovat, je synonymem pro jedny z nejpokročilejších robotických vysavačů na trhu. S modelem Qrevo Curv jsme se osobně setkali už na veletrhu IFA, a poslední tři týdny jej pak intenzivně testujeme přímo v naší redakci. A musíme uznat, že opravdu je co testovat.

Technické parametry Roborock Qrevo Curv

Rozměry 35,2 × 34,7 × 10,3 cm Hmotnost cca 4 kg Aplikace Roborock pro Android i iOS Mokré mopování ano, dvě mopovací podložky Zvednutí mopu, kartáčů a těla vysavače ano Překonání prahů ano, až do výšky 4 cm Sušení mopu stanicí ano, horký vzduch (2-4 hodiny) Typ navigace LiDAR + RGB kamera s přisvětlením Paměť pro více pater ano Režimy vysávání vysávání, vytírání, vysávání a vytírání Objem nádoby na čistou/špinavou vodu (stanice) 3,8 litru

2,9 litru Objem sáčku na nečistoty (stanice) 2,7 litru Objem odpadní nádoby (robot) 325 mililitrů Objem nádrže na vodu (robot) 80 ml Hlasové ovládání ano Cena cca 33 000 Kč

Obsah balení: štědrý

V obrovské přepravní krabici s celkovou hmotností okolo 20 kilogramů toho najdete opravdu hodně. Kromě samotného vysavače s předinstalovanými kartáči jde o dokovací stanici s předinstalovanými nádobami na čistou (3,8 litru) a odpadní (2,9 litru) vodu a sáčkem na nečistoty (2,7 litru). Dále v balení naleznete přívodní kabel, dvojici mopovacích podložek a mopovacích textilií a náhradní sáček na nečistoty. Velikost krabice odpovídá velikosti samotné vyprazdňovací stanice, jen tedy pozor na hmotnost – ta by některé mohla při doručení trochu překvapit.

Líbilo se nám kompletní balení

Design a konstrukce: výjimečný v mnoha ohledech

Když poprvé uvidíte Roborock Qrevo Curv, možná si řeknete, že nevypadá nijak výjimečně. Ano, vysavač jako takový opravdu vypadá celkem standardně, ale nenechte se zmást prvním dojmem. Samotný robotický vysavač má rozměry 35,2 × 34,7 × 10,3 cm a váží necelé 4 kilogramy. Prodává se v bílé barevné variantě. Na těle vysavače jsou dvě tlačítka, jedno pro návrat do dokovací stanice, druhé pro zapnutí a vypnutí, které slouží i ke spuštění úklidu. Obě tlačítka jsou podsvětlená a klasicky mechanická, navíc pogumovaná.

Na vrchní straně dominuje majáček, který využívá laserová LiDAR navigace. Z přední strany vysavače zaujme RGB kamera s přisvětlením, která spolu s navigací LiDAR zajišťuje přesnou navigaci a orientaci v prostoru. Skrze kameru je ve spolupráci s umělou inteligencí schopen rozpoznat několik desítek předmětů, této schopnosti Roborock říká Reactive AI Obstacle Recognition. Pohled z boku odhalí boční kartáček, který slouží k zachycení nečistot okolo prahů. A zde přichází první kouzlo: kartáček totiž není napevno přidělaný na kraji vysavače, ale je umístěn na flexibilním ramenu. Roborock tomuto kartáčku přezdívá FlexiArm Arc Side Brush. Smysl tohoto řešení je jasný – běžné robotické vysavače mají kvůli svému kulatému tvaru problém vyčistit prostor v rozích místnosti i okolo volně stojících předmětů. Qrevo Curv však s rohy nemá problém.

To ale není vše. Ze spodní strany vysavače se nachází dva mopovací polštářky, které jsou suchým zipem připevněny ke snímatelných podložkám. Opět tu máme rohy a prahy, kam se běžně mopovací textilie nedostanou, protože jsou umístěné pod vysavačem. Roborock tedy využil stejné kouzlo jako u bočního kartáčku a pravá mopovací podložka je rovněž umístěná na flexibilním ramu, které se automaticky vysouvá dle potřeby. Roborock této dovednosti říká FlexiArm Edge Mopping System a díky ní se mopovací podložka bez problému dostane do všech rohů a těžko přístupných míst.

Stále se vám to zdá málo? Roborock Qrevo Curv je určen pro úklid v náročných domácnostech, takže zvládne úklid i prostoru s koberci. Aby koberce v průběhu úklidu nenamočil, dokáže mopovací podložky nadzvednout. Díky motorům uvnitř zvládne zvednout i sám sebe a díky kolečkům překoná i opravdu vysoké prahy – až do výšky 4 centimetry. Tuto dovednost nazývá Roborock AdaptiLift Chassis. Zmiňovat boční tlakové senzory a spodní senzory proti pádu ze schodů prakticky nemusíme, jde o samozřejmost i u levnějších modelů, ovšem i těmi Roborock Qrevo Curv pochopitelně disponuje.

Roborock Qrevo Curv je takový transformer mezi robotickými vysavači.

Roborock Qrevo Curv je ideální společník do domácností s domácími mazlíčky, typicky se psy a kočkami. Ze spodní strany se nachází dva hlavní gumové kartáče, které však nejsou umístěné pod sebou, ale vedle sebe, což má svůj speciální důvod. Chlupy a vlasy se na kartáče nenamotávají, ale postupně „sklouznou“ do místa, kde se pod vysokým sacím tlakem nasávají do sběrné nádoby. Ta má kapacitu 325 mililitrů, více není potřeba, protože se automaticky vyprázdní v multifunkční dokovací stanici po každém úklidu.

Ano, moderní robotické vysavače dnes doplňuje multifunkční stanice, a ani u Roborock Qrevo Curv tomu není jinak. Stanice je poměrně kompaktní, rozměry činí 45 × 45 × 45 cm, takže tvoří krychli se zaoblenými rohy. Její hmotnost činí necelých 13 kilogramů a více než stanici připomíná roztomilý domeček. Víko je na vrchní straně, po jeho odklopení získáte přístup ke dvěma nádobám – na čerstvou a odpadní vodu. Pod speciální krytkou je také sběrný odpadní sáček. Jakmile se vysavač vrátí do stanice, automaticky se vysype, vypustí odpadní vodu a spustí čištění a vysoušení mopu. Mop se vysouší teplým vzduchem a délku sušení lze přizpůsobit v aplikaci Roborock. Ke stanici se dodává dostatečně dlouhý přívodní kabel; zdroj je její součástí, což chválíme.

Stanici jsme srovnávali s tou u robotického vysavače Xiaomi Robot Vacuum X10+. Oproti ní je stanice od Roborocku nižší, ale širší a hlubší. Designově nám vyhovují obě, ale tu od Roborocku oceníte především, pokud ji umístíte pod konzolový stolek nebo do rohu místnosti – působí možná i o něco elegantněji, ale jde o subjektivní názor.

Suma sumárum, vysavač Roborock Qrevo Curv i jeho stanici lze jen chválit. Vysavač má neutrální design, který skrývá nespočet moderních prvků, od flexibilních ramen až po možnost zvednutí sama sebe i mopovacích podložek. Perfektní jsou i spodní gumové kartáče, které nenamotávají vlasy a srst, ale opravdu je vysávají. Za celé tři týdny testování nebylo nutné kartáče hloubkově čistit od namotaných vlasů, což se nám stalo prakticky poprvé. Stanice vypadá elegantně, jako takový malý domeček. Roborock Qrevo Curv je vysavač, který vám v interiéru ostudu rozhodně neudělá, pro dokovací stanici platí to samé.

Aplikace a funkce: je toho opravdu hodně

Vaší prodlouženou rukou pro ovládání vysavače Roborock Qrevo Curv se stane aplikace Roborock, která je k dispozici zdarma pro Android i iOS. První spárování vysavače je snadné, stačí přidržet obě tlačítka na vysavači, čímž se aktivuje Wi-Fi modul. Během chvíle je vysavač aplikací automaticky rozpoznán a aplikace vás požádá o zadání hesla k vaší domácí Wi-Fi síti. V případě potřeby proběhne aktualizace vysavače a během další minuty či dvou je hotovo.

Aplikace Roborock pro iOS

Aplikace Roborock bohužel není lokalizovaná do češtiny, což je ale asi jediná nevýhoda. Samotná aplikace je až neuvěřitelně podrobná. Hned na začátku vás požádá, abyste provedli prvotní mapování prostoru. V tomto režimu vysavač neuklízí, ale postupně projíždí všechny dostupné místnosti a pomocí LiDARu a RGB kamery skenuje jak prostor, tak také překážky, na které v průběhu úklidu narazí. V závislosti na velikosti vašeho bytu zabere celý proces pár minut, a v tuto chvíli je vhodné nechat vysavač dokončit skenování, i když občas může působit, že „bloudí“ nebo některé překážky lehce „oťukne“.

Po dokončení prvotního skenování prostoru se vám v aplikaci zobrazí virtuální mapa vaší domácnosti – vybrat si můžete 2D model, 3D model nebo speciální Matrix model, který však musíte vytvořit ručně pomocí kamery v telefonu. V tuto chvíli doporučujeme mapu vyšperkovat pomocí jednoduchého nástroje, díky němuž můžete do místností přidat virtuální nábytek (sedací soupravu, konferenční stolek, postel, komody,...), což naskenovaný prostor ještě více přiblíží realitě. Místnosti můžete i přejmenovat. Ano, přejmenovat – aplikace se je totiž snaží automaticky rozpoznat a sama tak určí, zda jde o obývací pokoj, ložnici nebo třeba koupelnu. V našem případě nebylo potřeba nic přejmenovávat, ovšem i tak jsme názvy upravili, jen kvůli lokalizaci.

Nastavení je opravdu bohaté.

Místnosti můžete rovněž spojovat nebo rozdělovat – pokud vysavač nesprávně vyhodnotí prostor ve vaší domácnosti. Pokud třeba jednu část místnosti oddělujete paravánem, lze ji virtuálně oddělit od zbytku místnosti, aby se daný prostor tvářil jako další místnost. Všechny tyto úpravy se nachází pod symbolem mapy s tužkou. Zde můžete nastavit i tzv. No-Go zóny nebo virtuální zdi. Osobně jsem využil i nastavení záložky „Sequence“, tedy v jakém pořadí má vysavač při úklidu postupovat. Není nutné, aby zahajoval úklid v místnosti, kde se nachází stanice – klidně můžete začít například koupelnou a místnost s dokovací stanicí nechat až na závěr.

Ihned z úvodní obrazovky si můžete nastavit, jak bude úklid probíhat. To znamená, zda chcete uklidit celý prostor, jen vybrané místnosti nebo konkrétní místa ve vybraných místnostech. Úklid může probíhat formou vysávání a mopování, pouze mopování, pouze vysávání, případně přizpůsobeně. Pokud zvolíte přizpůsobený režim, můžete nastavit už zmíněnou „Sequence“, tedy v jakém pořadí bude vysavač postupovat po místnostech, a také to, co v nich bude dělat. Reálně to může vypadat tak, že ložnici bude pouze vysávat nejvyšším výkonem a dvakrát za sebou, koupelnu poté bude pouze mopovat jednou, ale s vysokým průtokem vody. Obývací pokoj bude vysávat i mopovat, ale jen s nízkým průtokem vody. Jakmile své preference jednou nastavíte, už se o ně nemusíte starat, vysavač je bude dodržovat.

Aplikace Roborock pro iOS

Vlastní nastavení má i dokovací stanice. Jakmile kliknete na ikonu stanice, ihned se vám nabídnou tři funkce: Empty, která zajistí vysypání vysavače do stanice; Wash, která odstartuje čištění mopu; a Dry, která zahájí sušení mopovacích textilií horkým vzduchem. V záložce Dock Settings si můžete dané funkce upravit. Například jak často se mají mopovací podložky umývat během úklidu? Každých 10, 15, 20, 25 minut? Nebo vždy po úklidu dané místnosti? Roborock vám vyhoví. Můžete si vybrat i teplotu vody, kterou bude Roborock vytírat – na výběr máte teplotu okolního prostředí (zhruba 25 stupňů Celsia), teplou vodu a horkou vodu. Ano, stejně jako i vy při vytírání používáte horkou vodu, zvládne to i Roborock Qrevo Curv. Nastavit můžete i četnost samovyprazdňování a délku sušení mopovacích textilií – na výběr máte 2, 3 nebo 4 hodiny. Sušení probíhá teplým vzduchem o teplotě 45 stupňů Celsia, v našich podmínkách jsou 2 hodiny naprosto dostatečné, delší dobu Roborock doporučuje ve vlhčích oblastech.

Stanice vyčistí mopy, ale dokáže vyčistit i sama sebe – v průběhu času se může vnitřek stanice zanést většími nečistotami z mopů, takže můžete využít šikovné funkce Self-Cleaning for Cleaning Tray. Jakmile ji aktivujete, stanice ohřeje vodu, vypustí ji do nádoby a během zhruba dvou minut nasaje zpět do odpadní nádoby. Vy se tak nemusíte starat prakticky o nic.

Zpět na domovskou obrazovku, pod tlačítkem kamery můžete aktivovat funkci vzdáleného sledování. To je nejprve nutné povolit stisknutím tlačítka na vysavači. Proč? Kvůli bezpečnosti – tuto funkci povolíte jen v případě, že opravdu chcete, ne když chce někdo jiný, což slouží jako pojistka. Následně si nastavíte přístupový kód a během chvíle vidíte to, co vidí vysavač za pomoci své RGB kamery. Při aktivaci režimu vzdáleného sledování vám Roborock tuto skutečnost oznámí i hlasově. Navíc můžete přes vysavač vzdáleně i promlouvat, podobně jako když komunikujete přes domácí IP kameru. Roborock má jak mikrofon, tak reproduktor, takže obousměrná komunikace není problém.

Uvnitř je dokovací stanice opravdovou „strojovnou“

Asi máte pocit, že jsme u konce, že? Ve skutečnosti jsme teprve na začátku, protože jsme zatím popsali jen funkce dostupné z úvodní obrazovky. Jak ale tušíte, další nastavení a funkce jsou hlouběji v nabídce nastavení. Zprvu si můžete nastavit rozvrhy úklidu (Schedules), přičemž každou místnost může Roborock uklízet v jiný čas a jiný den. Samostatné nastavení má i úklid podlah (Floor Cleaning Setting), kde určíte, jak má Roborock zacházet s koberci. Může koberce ignorovat nebo jim naopak věnovat zvýšenou pozornost. Díky motorům dokáže nadzvednout mop tak, aby koberec nenavlhčil. K detekci koberců využívá Roborock ultrazvuk, takže pokud v domácnosti koberce máte, Roborock je detekuje automaticky a do mapy je zanese.

Už víme, že Roborock Qrevo Curv má flexibilní ramena, na kterých se nachází mopovací textilie a boční kartáč. Pokud se vám tato funkce nelíbí, můžete ji vypnout. Naopak můžete zapnout funkci Re-Mopping – pokud vysavač zjistí, že je podlaha stále špinavá, může vybranou část mopovat dvakrát za sebou. Pokud máte domácího mazlíčka, jistě oceníte i funkci Pet Area Deep Cleaning, která aktivuje důkladné mopování v oblasti, kde se nachází jeho pelíšek.

Vlastní záložku nastavení zde má i funkce pro rozpoznávání překážek. Jak už víme, souboru dovedností rozeznávání překážek říká Roborock Reactive Obstacle Avoidance, a právě v této záložce můžete funkci přizpůsobit. V základu je aktivní, ale objekty rozpoznává v reálném čase. V nastavení lze zapnout i funkci Obstacle Photos, kdy vám vysavač fotografuje vybrané překážky a vy určíte, zda se jedná o dočasnou či trvalou překážku. Pokud se vám nelíbí, že se Roborock Qrevo Curv v průběhu úklidu dotýká nábytku (například židlí) pro otestování pevnosti překážky, lze mu zakázat i letmé dotyky, což se nastavuje v rámci prostředí Less Collision Mode.

Domácí mazlíčky Qrevo Curv stresovat nebude.

Naprostou „must-have“ funkcí je detekce zvířat. Pokud vysavač pomocí kamery zaznamená psa, kočku či jiné domácí zvíře, automaticky jej rozpozná a vyhne se mu. Tato funkce je velmi užitečná, někteří domácí mazlíčci mohou být z úklidu robotického vysavače ve stresu a fakt, že se jim Roborock aktivně vyhýbá, může míru stresu podstatně snížit. Navíc Roborock Qrevo Curv nabízí podobně jako roboti od iRobotu „detekci nemilých překvapení“ od domácích mazlíčků. To znamená, že pokud Roborock detekuje exkrement, vyhne se mu.

Mezi další funkce patří možnost vzdáleného ovládání pomocí kurzoru, funkce Pin n Go, která souvisí s bodovým čištěním (Spot Clean), možnost vypnutí podsvětlení tlačítek, dětský zámek nebo ukládání map do offline paměti. Tuto funkci využijete při výpadku proudu, pokud by byl vysavač déle než 12 hodin offline. V takovém případě by musel vysavač opět provést skenování prostoru, ale při zapnuté funkci offline map zůstane mapa v paměti, dokud ji manuálně nevymažete.

Na závěr jsme si nechali neméně zajímavou funkci, a to hlasové příkazy. Jak už víte, vysavač je vybaven mikrofonem a reproduktorem, a po vyslovení příkazu „Hello Rocky“ se vysavač probudí, a následně můžete konkretizovat svůj požadavek, například „clean the kitchen“, „just mop the bedroom“ nebo jen „start cleaning“. Roborock rozumí mnoha světovým jazykům, jak ale asi tušíte, čeština v nabídce chybí. Přesto jsem funkci využíval pravidelně, protože mi byla praktičtější než pokaždé hledat telefon a zapínat úklid přes aplikaci. Hlasové příkazy fungují i v případě, kdy je vysavač odpojen od Wi-Fi. Pokud chcete, můžete využít i hlasové ovládání skrze Google Home, Amazon Alexa nebo Siri, ale vlastní hlasový asistent funguje mnohem lépe a rozumí většímu počtu příkazů.

Dodáme, že s nadcházející aktualizací povolí Roborock i protokol Matter, čímž se ještě lépe integruje do chytré domácnosti.

Zkušenosti: prostě WOW

Technologicky nejvyspělejší robotické vysavače testuji pravidelně, a od určité doby mám na robotické vysavače z nejvyšších cenových kategorií opravdu vysoké nároky. Dříve mi stačilo, když se vysavač vyhnul mému celoskleněnému stolku, později jsem bral jako výhru fakt, že se nezamotal do ponožky, která se objevila za postelí. Postupem času jsem si všiml, že vysavače, bez ohledu na cenu a typ navigace, mají obrovský problém s kabely, nabíječkami a prodlužovacími šňůrami, a právě schopnost vyhnout se těmto překážkám jsem považoval za opravdový nadstandard. Bohužel se často stávalo, že i ty nejdražší vysavače měly s kabely problém a když už jsem si myslel, že ten či onen vysavač si poradí, přišla na telefon notifikace o zablokování a bylo nutné zasáhnout. Často jsem pak zjistil, že se vysavač zamotal do nabíječky a někdy ji dokonce poškodil.

Do kabelů se nezamotá.

Rozhodl jsem se, že vzhledem k ceně Roborock Qrevo Curv ho podrobím jen těm nejnáročnějším možným podmínkám. Na zemi jsem nechal domácí obuv, pohozené nabíječky a klidně i tričko, které sklouzlo z věšáku. Musím uznat, že jsem byl na konci úklidu trochu nervózní, zejména proto, že jsem během úklidu nedostal žádnou notifikaci o zablokování vysavače. K nervozitě však nebyl důvod – Roborock se úspěšně vyhnul všem překážkám, dokonce i zmíněným kabelům. Během třítýdenního testování jsem zaznamenal problém jen jednou, kdy Roborock najel na prodlužovací šňůru s dalšími třemi napájecími kabely. Na kabely sice najel, ale okamžitě rozpoznal problém a opatrně vycouval, kabely tedy nepoškodil.

Ano, s klidným svědomím mohu říci, že je Roborock Qrevo Curv ideální i pro domácnosti, kde nejste ochotni před úklidem uklízet. Sice to zní jako oxymóron, ale většina vysavačů vás právě o to požádá – Roborock zkrátka uklidí, aniž by po vás cokoli chtěl.

Co se týká dalších zkušeností, nejvíce jsem ocenil kvalitu mokrého mopování. Ta je opravdu srovnatelná s kvalitou úklidu pomocí mopu a odstraní i zaschlé nečistoty, protože při úklidu používá horkou vodu – konkrétně s teplotou až 75 stupňů Celsia, kterou lze v případě potřeby snížit, například pokud máte citlivější podlahu, jako mramor. Neuvěřitelné je, že samotná kapacita zásobníku na vodu u vysavače činí pouhých 80 mililitrů, přesto dokáže s přehledem vytřít celou místnost, což osobně považuji za malý zázrak. Co se týká samotného vysávání, Roborock Qrevo Curv prakticky nemá konkurenci.

Ptáte se proč? V maximu dosáhne sacího výkonu až 18 500 Pa, což několikanásobně převyšuje výkon konkurence. Tento režim je sice extrémně náročný na výdrž baterie, ale skvěle se hodí pro úklid kusových koberců. V takovém režimu je citelná i vyšší hlučnost, jak prozradí následující tabulka našeho redakčního měření.

Režim vysávání Hlučnost při vysávání Quiet 51 dB Balanced 53 dB Turbo 55 dB Max 62 dB MAX+ 66 dB

Roborock musím pochválit i za nízkou hlučnost při automatickém vysypávání sběrné nádoby a při čištění a sušení mopu. Pokud by vás náhodou rušily zvuky, lze přímo v aplikaci nastavit režim DND, tedy časy, kdy vysavač omezí své projevy na minimum, případně některé funkce deaktivuje, aby vás například večer u televize nerušil. Velkou výhodou je i fakt, že Roborock Qrevo Curv zvládne překonat i opravdu vysoké prahy, a to až do výšky 4 centimetry. Osobně mám doma nejvyšší práh o výšce 3 centimetry a s těmi si Roborock Qrevo Curv poradil zcela bez problémů.

Zmínit musíme i výdrž baterie. Akumulátor s kapacitou 6 400 mAh zvládne v tichém režimu úklid až po dobu 240 minut; při vyšším výkonu klesá i výdrž. I při maximálním režimu však můžete počítat se zhruba hodinovou výdrží, za kterou zvládne uklidit prostor o výměře cca 55 metrů čtverečních. Nejčastěji však budete využívat „vyvážený režim“ Balanced, při kterém lze počítat s výdrží kolem 2 hodin, což vystačí na úklid prostoru o rozloze přibližně 100 metrů čtverečních. Pokud vysavač musí úklid ukončit kvůli vybití, po dobití se vrátí na původní místo a v úklidu automaticky pokračuje.

Zhodnocení: opravdové turbo

Roborock Qrevo Curv je neuvěřitelně výkonný robotický vysavač, který zvládne uklidit i opravdu náročnou domácnost. Nedělají mu problém kabely, poradí si s chlupy i vlasy, můžete jej ovládat na dálku a systém motorizovaných ramen mu umožní uklidit doslova každý kout. Jediným problémem tak může být jeho cena – celá tato paráda vyjde na více než 30 tisíc korun, v průměru kolem 33 tisíc. Jde o vysokou částku, která je však snadno pochopitelná – Roborock model Qrevo Curv vybavil tím nejlepším a vývoj zkrátka něco stojí. Pokud hledáte nekompromisního pomocníka, který vám doma usnadní úklid, můžeme Qrevo Curv bez sebemenších obav doporučit.

