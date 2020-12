Shrnout všechno, co se během letošního roku událo, se jeví jako nadlidský výkon, pro ortodoxní příznivce konzolových her je však odpověď nasnadě – představení „next-gen“ herních konzolí Sony a Microsoft. A právě o dojmy z používání pátého PlayStationu se s vámi nyní podělím. Jedná se o opravdovou revoluci, nebo je okolo PS5 mnoho povyku pro nic?

Pojem PlayStation v minulosti byl a pro některé stále je synonymem pro herní konzoli. I já jsem kouzlu hraní videoher před několika lety propadl a dodnes si rád zahraji na svém PlayStationu 4 Pro. I proto mě zajímalo, jak velký posun představuje pátá generace PlayStationu. Opravdu je rozdíl v grafice, rychlosti načítání a třeba i provozním hluku konzole, jenž byl u předchozí generace kritizován (zvlášť u verze Pro), natolik zásadní, nebo se jedná pouze o zbytečný „hype“ plynoucí z dlouhého čekání herních fanoušků?

Čím větší, tím chladnější

PlayStation 5 je doposud největší konzolí, kterou kdy Sony vytvořilo. I oproti již tak rozměrnému PS4 Pro působí mohutně. Vadí to však něčemu? Podle mého názoru nikoliv. Konzoli běžně nepřenáším a v tomto ohledu přináší navíc velikost jednu zásadní výhodu – tichý provoz. Konzole je totiž zásadně tišší, ať už se nacházíte v systémovém menu nebo hrajete hry. Méně hlučná je dokonce i samotná disková mechanika. Tedy pokud jí disponujete, neboť se prodává také čistě digitální verze PS5 bez ní.

To vše se projeví zejména na uživatelském komfortu, obzvlášť pak v noci, když nechcete řevem chlazení někoho rušit. Přiznám se však, že Xbox Series X je na tom s hlučností subjektivně ještě o něco lépe, pravděpodobně díky konstrukci velmi podobné počítačovým skříním.

Konzoli si můžete postavit jak na výšku, tak horizontálně.

O chlazení PS5 se stará jeden velký větrák. Na to, jak vypadá rozborka konzole, se můžete podívat zde. Zajímavou novinkou jsou také boční pláty, které lze poměrně snadno sundat i nasadit. V budoucnu tak budete moci PS5 upravit pomocí tematických bočních plátyů či si snad nějaké sami vytisknout na 3D tiskárně. Jestli se design konzole povedl ponechám na vás, prozradím však, že vypadá naživo lépe než na snímcích a mně osobně se líbí. Postavit ji můžete jak vertikálně, tak horizontálně, k čemuž slouží také již v balení dodávaný plastový stojánek. Z designu je však patrné, že byla konzola navrhována jako „stojící“.

Konektorová výbava nezklame

Konektorová výbava je u PlayStationu snad až na chybějící optický výstup naprosto dostačující. Nechybí trojice USB-A (dva s rychlostí 10 Gbps) ani moderní USB-C (rovněž s maximální rychlostí 10 Gbps). Dále HDMI výstup (typu 2.1 s podporou až 8K zobrazení) či ethernetový port. Zajímavostí je rovněž slot pro Kensington zámek či malý slot pro napájecí kabel, který je menší než u PS4 Pro.

Maximální výkon doceníme až v budoucnu

O technických specifikacích toho bylo řečeno mnoho, proto se zaměřím spíše na praktické dojmy z používání nežli na strohý výpis propustnosti GPU a podobných údajů.

Hned na začátek uveďme, že PlayStation 5 má o něco nižší hrubý výkon než Xbox Series X, což by vám však podle mého názoru vůbec nemělo vadit. Zpravidla je totiž až ke konci životnosti konzolí „vyždímán“ jejich potenciál naplno a kdoví, možná Sony i Microsoft v průběhu životního cyklu představí i výkonnější varianty s přídomkem Pro.

V budoucnu se počítá s podporou 8K.

V praxi je však výkonný hardware rozhodně znát jak při brouzdání v menu konzole, tak při hraní her. Přímo v nastavení navíc můžete zvolit, jestli preferujete spíše maximální grafické detaily a různé efekty, nebo plynulost, tedy vyšší snímkovací frekvenci. Tyto možnosti dobře demonstruje hra Marvel's Spider-Man: Miles Morales, kde můžete během hraní přepínat mezi výkonem a vylepšenou grafikou. V prvním případě je hra podstatně plynulejší, což oceníte zejména při „létání“ městem na pavučinových sítích, v druhém případě si všimnete mnohem více detailů, odrazů v lesklých plochách i obecně lepší práce se světlem. Bohužel nelze mít obojí, tedy jak maximální plynulost, tak tu nejlepší grafiku. Konzole má bude v budoucnu podporovat i 8K rozlišení.

Důležitějším prvkem je podle mě nový druh SSD, které zajistí extrémně rychlé nahrávací časy. Zpravidla tak takřka vůbec nečekáte, a pokud ano, jde o záležitost několika málo sekund. Toto je oproti minulé generaci konzolí za mě osobně jeden z nejzásadnějších rozdílů, který ocení úplně každý nehledě na to, jestli má televizor s 4K rozlišením či podporou HDR apod.

Konzole disponuje 825GB SSD, ze kterého zůstane uživatelům dostupných zhruba 670 GB, což není zase až tak mnoho s ohledem na to, že má jedna hra klidně i 100 GB. V budoucnu však naštěstí bude možné rozšíření úložiště o externí disk.

Uložené herní pozice nelze přenést na USB disk.

Během testování jsem rovněž zjistil, že PlayStation 5 alespoň zatím nepodporuje možnost přesunutí uložených herních pozic na USB úložiště. Pokud byste je tak chtěli z konzole exportovat, musíte si platit službu PlayStation Plus. V případě, že nehrajete online ani nemáte zájem o hry a slevy, je to však omezující a doufám, že Sony možnost exportovat uložené pozice na USB softwarově přidá.

Během používání se mi také zhruba dvakrát stalo, že se konzole samovolně restartovala, což by však mělo být opraveno s příchodem dalších systémových aktualizací.

Ovladač, který nedáte z ruky

Vylepšená grafika, rychlé načítání a nižší hlučnost potěší, opravdovou revolucí je však až samotný ovladač. Ten Sony nově označuje jako DualSense, nikoliv DualShock, a nabízí přepracovaný design a hlavně špičkovou haptickou odezvu.

Haptickou odezvou totiž v tomto případě nejsou myšleny jen běžné vibrace, ale kompletní soubor vjemů, které můžete cítit ve svých dlaních. Bohužel se těžko popisuje, jak haptika funguje, nejlepší je rozhodně si DualSense osobně vyzkoušet.

S kolegou jsme se však shodli na tom, že při hraní můžete rozpoznat chůzi po nejrůznějších površích (sklo, písek, bláto, kamení), stejně tak můžete „cítit“ poryv větru nebo tvrdý náraz do mantinelu. Technologie, kterou Sony pro DualSense vyvinulo, je opravdu fantastická a máloco vám usnadní se ponořit do hry tak jako tento ovladač. V něm je navíc nově integrován mikrofon a hlavně adaptivní triggery, které kladou hráči různý odpor. Jednou je zmáčknutí tlačítek L2 a R2 naprosto snadné, jindy musíte vyvinout značné úsilí, abyste je zamáčkli. Díky tomu získáte nevídaně skvělou zpětnou odezvu při střílení z různých zbraní apod.

DualSense vám zajistí autentický wow moment.

Ovladač má také vylepšený tvar, delší výdrž i lépe rozloženou hmotnost. Navíc je oproti DualShocku z PS4 o něco těžší, což je jen dobře. DualSense vám zkrátka přinese naprosto autentický „wow moment“, jakmile si s ním zahrajete hru, která využívá jeho potenciál. Skvělou zprávou je, že taková hra na vás čeká přímo v PS5. Jedná se o Astro’s Playroom, která slouží také jako technologická ukázka veškerých možností ovladače a strávíte u ní spoustu hodin zábavy.

Stejný výkon digitálně i klasicky

Na test jsem byl vybaven dražší a větší variantou PS5 s diskovou mechanikou (s cenovkou 13 490 Kč). Jak jsem ale již uváděl, na trhu je také čistě digitální varianta, který se prodává za 10 790 Kč. Digitální varianta má zcela totožný hardware na rozdíl od konzolí Xbox. Podle mě se jedná o správnou strategii, která se Sony rozhodně vyplatí, protože hráči nemusí přemýšlet nad tím, jestli je nebude v budoucnu omezovat nižší výkon.

Zhodnocení

PlayStation 5 na mě udělal dojem nízkou hlučností, rychlostí načítání i výkonem, v prvé řadě je to však ovladač DualSense, který dělá z PlayStationu 5 opravdové next-gen zařízení. Nezbývá tak než doufat, že bude jeho potenciál využívat co největší množství her, a to i těch pocházejících od studií třetích stran. Během používání mě snad až na některé softwarové nedodělky či nečekaný restart nic neobtěžovalo a hraní her na PS5 jsem si užíval. Nákup konzole mohu doporučit i s ohledem na různé exkluzivní tituly, které se pro PlayStation 5 chystají. Pokud se vám tedy někde beznadějně vyprodanou PS5 zakoupit, doporučuji s koupí neotálet, nebudete litovat.