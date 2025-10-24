Tipy na víkend: děsivé Monstrum z Florencie a druhá řada seriálu Tohle nikdo nechce

fZone.cz na sociálních sítích

  • Netflix nabízí indonéský horor Elixír
  • Podívat se můžete na dokumentární seriál o soupeření gangů
  • A HBO Max nabízí film Rivalové

Je tu pátek, a tak přicházíme s pravidelnou dávkou novinek, na které se můžete podívat na streamovacích platformách. Netflix nabízí dokumentární seriál o mafiánských gangách a HBO Max nabízí film z tenisového světa. Na výběr je toho ale i víc.

Monstrum z Florencie

Nový seriál se ihned dostal na první místo sledovanosti na Netflixu. Seriál byl natočen podle skutečných událostí, kdy ve Florencii řádil sériový vrah mezi lety 1968 až 1985. Seriál začíná v roce 1982, kdy dojde k vraždě mladého páru. Vrah je zastřelí přímo v autě při sexuálním styku. Policie tak otevře případ z roku 1968, kdy došlo ke stejné vraždě. Za tu byl odsouzen muž, který tuto vraždu spáchat nemohl, jelikož byl v té době ještě ve vězení. Zbraň však byla stejná.

Válka podsvětí: Filadelfie versus mafie

Na Netflixu se můžete podívat na dokumentární seriál, který odhaluje to, co se dělo v 90. letech minulého století ve Filadelfii v USA. Dva mafiánské gangy zde v této době soupeřily a zabíjení jednotlivých členů bylo prakticky na denním pořádku. Střílení, bodání, mlácení i mučení nebylo nic neobvyklého. V seriálu vystupují jak lidé, kteří byli v centru dění, tak agenti FBI, kteří se snažili situaci zastavit.

Tohle nikdo nechce

Na Netflixu se můžete nyní podívat na druhou řadu romantického seriálu. Joanne a Noah se v první řadě dali dohromady a on jako rabín chodí se ženou, která tak úplně věřící není. Snaží se společně žít běžný život, který nijak nevybočuje. Po prvotním zamilování, kdy se sundávají „růžové brýle“, přichází skutečná zkouška, kdy se pár snaží skloubit své životy, kamarády a další věci, které přicházejí se společným životem. Otázkou také bude, zda se Noah rozhodne zůstat rabínem.

Rivalové

Na HBO Max se můžete podívat na film, který vás vezme do světa tenisu. Tashi Duncanová kvůli zranění musela ukončit tenisovou kariéru, její manžel Art však stále hraje, ale aktuálně se mu příliš nedaří. Aby ho dostala zpátky na špičku, domluví zápas s dalším tenistou, který je ve hře slabší. Jenže se jedná o jejího bývalého a zároveň o bývalého nejlepšího kamaráda Arta. Film tak postupně rozkrývá, co se mezi touto trojicí stalo.

Elixír

Na Netflixu se můžete podívat na zombie horor. Sadimin pracuje jako bylinkář a už delší dobu pracoval na elixíru mládí. Aby dokázal, že opravdu funguje, vypije ho a stane se tak prvním, kdo jej otestuje. Nejdříve se zdá, že opravdu mládne, jenže během několika hodin je celá jeho rodina svědkem toho, jak v bolestech umírá. Po chvilce se ale probouzí a okamžitě začne útočit na ty nejbližší. Kousnutí znamená dalšího nakaženého, a tak se za chvilku malé město ocitá v zombie apokalypse.

