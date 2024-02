Tohle zažít nechcete. Majitelé Vision Pro hlásí záhadnou prasklinu na předním skle

Fotografie: inphenite, Reddit.com

Představte si, že si koupíte elektronické zařízení v ceně ojetého auta. To se pak k němu nejspíše chováte náležitě opatrně, rozhodně nechcete, aby vám někde upadlo nebo zažilo jiné nevhodné zacházení. Přesto však na nich jednoho rána najdete obrovskou prasklinu přes celou čelní plochu. Tak to je ve zkratce příběh, o který se podělila řada uživatelů sociální sítě Reddit.

Na všech nahraných obrázcích jsou vidět svislé vlasové trhliny přesně v téže oblasti nad nosním můstkem. Všichni postižení uživatelé tvrdí, že neudělali nic zjevného, co by praskliny způsobilo, například neupustili zařízení nebo ho špatně skladovali. Uživatel @dornbirn tvrdí, že vyleštili přední sklo, nasadili měkký kryt, zabalili jej do pouzdra a druhý den ráno se probudili a uviděli prasklinu. Většina ostatních postižených uživatelů Redditu rovněž poznamenala, že svůj Vision Pro buď uložili do pouzdra, nebo na něj nasadili měkký kryt. Stejná závada postihla i jednotku, kterou měli zapůjčenou k testu redaktoři serveru engadget.com.

Spekuluje se, že by mohlo jít o problém se zahříváním při nabíjení zařízení Vision Pro v pouzdře nebo s nasazeným krytem. Jiní tvrdí, že by mohlo jít o výrobní problém se sklem nebo jednoduše o konstrukční chybu, která způsobuje přílišné napětí v této oblasti. Apple se k problému prozatím oficiálně nevyjádřil. Postižení uživatelé, kteří navštívili prodejnu, zde dostali informace, že oprava přijde na 800 dolarů, tedy více než 18 tisíc korun.