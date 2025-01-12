Tvůrci Stranger Things radí, jak si co nejlépe vychutnat jejich dílo

Hit letošního seriálového podzimu je tady. Mysteriózní seriál Stranger Things patří dlouhodobě mezi vlajkové lodi streamovací platformy Netflix. Ta na pátou sérii uvolnila celkem 480 miliónů dolarů, což je desetinásobek rozpočtu na první sezónu. Mohlo by se tak zdát, že je skvělý zážitek zaručen – stačí se jen posadit do křesla a pustit televizi. Ale to by mohl být problém.
Upozornil na něj Ross Duffer, který společně se svým bratrem Mattem za celým seriálem ten na svém instagramovém účtu sdílel příspěvek, ve kterém se na svůj výtvor pokouší dívat na televizoru značky LG. To však podle něj není ve výchozím nastavení dobrý nápad.
Aby podle něj bylo dosaženo takového dojmu, jaký filmaři zamýšleli, je potřeba vypnout funkce jako dynamický kontrast, vyhlazování, živé barvy a odstranění šumu. Nejhorší mezi těmito funkcemi pro „vylepšení“ obrazu je ale vyhlazení pohybu, které i z té nejkvalitnější produkce dělají něco, co připomíná levnou televizní tvorbu. V nastavení HDR je dobré zapnout tmavý mód, naopak se vyhnout všemu, co slibuje jasné, zářivé a živé barvy. Některé televizory všechna tato nastavení spojují do tzv. Filmmaker módu.
Toto není poprvé, co se směrem k výrobcům televizorů ozývá kritika od filmařů. Nejznámějším případem je asi Tom Cruise, kterému vadí, že uměle dopočítané snímky kazí dojem z akčních scén v jeho filmech.