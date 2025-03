Udělejte si z ChatGPT asistentku, která nezapomene ani na tátovy narozeniny

Fotografie: vygenerováno pomocí AI DALL-E 3

Nemáte v hlavě kalendář a v peněžence moc málo na to, abyste si mohli dovolit osobní asistentku? Chápeme, vyřešit to může ChatGPT, konkrétně model GPT-4o s naplánovanými úlohami (beta), pokud si platíte alespoň tarif Plus. Funguje to poměrně snadno – stačí otevřít patřičný model z roletky a požádat jej například o připomenutí narozenin člena vaší rodiny. ChatGPT si uloží poznámku a jakmile nastane vhodný čas, pošle vám upozornění. Aktuálně můžete nastavit až 10 různých úloh.

Na celou obrazovku Naprogramování úlohy je snadné, zvládnete to pomocí textového zadání, následně můžete úlohu upravit manuálně (například změnit čas)

Tím to ale nekončí, z ChatGPT si můžete udělat i sekretářku na plný úvazek – denně vám může zasílat novinky z vašeho oblíbeného webu přímo do e-mailu nebo vám může poslat výpis z akciového trhu. Pokud budete chtít, ChatGPT vám klidně každý den v určitý čas pošle i vtip, který nebude vůbec vtipný. O této dovednosti jsem se přesvědčil na vlastní kůži – vtip ChatGPT poslal, a vtipný opravdu nebyl. I přesto, že ChatGPT si v detailu dané úlohy přeloží text do angličtiny, rozumí příkazům v češtině, nemusíte mít tedy strach, že by zpracované úlohy dodával například v angličtině.

Pokud máte placenou verzi ChatGPT, můžete si každý večer nechat zasílat i souhrn novinek z webu fZone.cz. Stačí si zkopírovat následující text (kliknutím na ikonu v pravém horním rohu): Každý den, přesně ve 20:00, mi pošli jen 5 nejnovějších článků z webu https://fzone.cz/ za posledních 24 hodin. Neposílej duplicity, jen nové články, neopakuj se a připoj odkazy. Na závěr reportu mi pošli jeden vtip, který vůbec nebude vtipný – ať je každý den jiný. a vložit do ChatGPT (model GPT-4o s naplánovanými úlohami (beta) – report našich nejnovějších článků vám dorazí vždy ve 20:00 hod. Přejeme příjemnou zábavu!

Dodáme, že pokus i nastavíte upozornění na e-mail, můžete se snadno dostat i přímo do aplikace pro mobilní zařízení, kde si můžete výsledek prohlédnout detailně, včetně odkazů. Podobným způsobem si můžete naprogramovat a zautomatizovat prakticky libovolné reporty toho, co vás zajímá.