Umělecké dílo, nebo pouhý kus elektroniky? Podívejte se na designový projektor od LG

Fotografie: LG

Společnost LG je známá nejen povedenými televizory, ale také celou řadou chytrých spotřebičů do domácnosti. Do této kategorie lze zařadit i nejnovější počin s označením LG CineBeam Qube, ačkoliv by někdo mohl navrhnout, že se jedná spíše o umělecké dílo.

Stylová krabička s madlem a projektorem, to je CineBeam Qube

Jihokorejský výrobce v minulosti představil již několik stylových elektrospotřebičů, které zaujaly nejen svými funkcemi, ale také vzhledem. Jedním z nich je nyní nepochybně i miniaturní RGB laserový projektor LG CineBeam Qube s modelovým označením HU710PB. Na první pohled se jedná o miniaturní krabičku s hmotností pouhého 1,5 kilogramu, výškou 135 a šířkou 135 milimetrů a neméně úchvatnou hloubku 80 milimetrů. V přímém srovnání s iPhonem 15 Pro je tento projektor dokonce o 12 milimetrů nižší, zařízení je tedy skutečně miniaturní. Přesto by podle všeho mělo obsahovat několik HDMI eARC konektorů i USB-C (bez specifikace počtu) nebo 3W zabudovaný reproduktor.

Na celou obrazovku LG CineBeam Qube je stylovým doplňkem do každé domácnosti, na výšku má dokonce ještě méně mm než iPhone 15 Pro

Podle LG.com (na které jako první odkázal server prnewswire.com) může CineBeam Qube vykouzlit obraz o uhlopříčce až 120 palců s 4K rozlišením, nevýhodou může být naopak relativně nízký jas 500 lumenů (ANSI). Přestože tedy projektor podporuje HDR10 obsah, nebude podívaná tak úchvatná. Kontrast pak činí 450 000:1. Projektor využívá ke svému chodu operační systém webOS, který LG používá i u svých televizorů. Velmi stylově rovněž působí otočné madlo i celé zařízení jako takové.

CineBeam Qube dokáže vykouzlit obraz o uhlopříčce až 120 palců s 4K rozlišením.

Kromě konektorové výbavy v tuto chvíli neznáme cenu ani dostupnost, výrobce jej však prezentuje jako ideální projektor do menších prostor. „Projektor LG CineBeam Qube, který se skvěle hodí do velkých i malých prostor, je jedinečným lifestylovým projektorem, který má všechny vlastnosti, jež zákazníci při výběru nového projektoru hledají,“ uvedl YS Lee, viceprezident a vedoucí IT oddělení společnosti LG Electronics Business Solutions Company.