Aplikace SkinVision získala certifikaci zdravotnického prostředku třídy IIa

O aplikaci SkinVision, kterou jsme otestovali, jsme vás informovali již dříve a ta nyní slaví důležitý milník. Získala totiž oficiální certifikaci zdravotnického prostředku třídy IIa podle evropského nařízení MDR. Toto označení kvality znamená, že technologie prošla nezávislým posouzením, splnila náročné klinické požadavky, podrobila se důkladnému řízení rizik a neustálému sledování výkonu. Uživatelé tak mají jistotu, že v telefonu mají aplikaci, která odpovídá jednomu z nejvyšších světových standardů bezpečnosti a spolehlivosti.
A co vlastně SkinVision umí?
Tato aplikace dokáže včas rozpoznat nebezpečné znaménko a doporučit vám návštěvu lékaře. K diagnostice využívá pokročilou umělou inteligenci, která dokáže z fotografie pořízené vaším telefonem vyhodnotit riziko kožního útvaru, jako je znaménko či skvrna. Výsledek je k dispozici během několika desítek sekund a aplikace vám doporučí, zda je vhodné oblast dále sledovat, nebo navštívit dermatologa. Nejde o náhradu lékařského vyšetření, ale o chytrého pomocníka, který dokáže upozornit na potenciální problém dříve, než bude jeho léčba náročná.
SkinVision navíc není jen o jednorázové kontrole. Umožňuje vytvářet takzvanou mapu těla a dlouhodobě sledovat změny na pokožce. Díky tomu si můžete vést osobní archiv fotografií a porovnávat, zda se dané znaménko zvětšuje, mění barvu nebo tvar, což jsou signály, které mohou naznačovat riziko. Umělá inteligence aplikace byla vytrénována na milionech snímků a dosahuje vysoké úspěšnosti v rozpoznávání příznaků nejběžnějších typů rakoviny kůže, včetně melanomu.
Aplikaci využilo podle SkinVison už více než tři miliony lidí po celém světě k vyhodnocení přes pěti milionů znamének. Díky získané certifikaci a celosvětovému dosahu je aplikace připravena pomáhat lidem prakticky na každém místě. Rakovina kůže přitom patří mezi nejrychleji se šířící zhoubná onemocnění a právě SkinVision může být tím, co vám včas zachrání zdraví. V sobě propojuje špičkové poznatky moderní medicíny s výhodami chytrých technologií, aby vás na možné problémy upozornila dřív, než bude pozdě. Upozorní, když je čas zbystřit a nabídne možnost včasného zásahu z pohodlí domova.
Aplikace je dostupná jak pro Andoid, tak pro iOS. Vzhledem k tomu, co aplikace umí, ale není zadarmo. Můžete si ale vybrat mezi předplatným (ročním nebo čtvrtletním) nebo vyšetřením jednoho znaménka.