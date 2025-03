Amazon testuje u seriálů dabing vyrobený umělou inteligencí

Fotografie: Amazon Prime Video

Pokud mají současné nástroje umělé inteligence schopnost překladu mezi dvěma jazyky a také generování hlasového projevu, pak je teoreticky možné, že ji půjde použít k výrobě cizojazyčné jazykové verze, která je známá jako dabing. Několik firem experimentovalo s tímto řešením, ale Amazon v tiskové zprávě oznámil, že toto řešení nasazuje do praxe.

„Zákazníci si stále častěji chtějí vychutnat seriály a filmy bez ohledu na místo jejich vzniku. Od dnešního dne bude dabing s podporou umělé inteligence v angličtině a latinskoamerické španělštině zpočátku k dispozici u 12 licencovaných filmů a seriálů, včetně titulů jako El Cid: La Leyenda, Mi Mamá Lora a Long Lost,“ píše se zde. Začátky jsou tak opatrné, i když je jasné, že možnosti AI by dovolily daleko širší záběr. Další text však vysvětluje, proč tomu tak je.

„Tento pilotní program s podporou umělé inteligence je hybridním přístupem k dabingu, při němž profesionálové v oblasti lokalizace spolupracují s umělou inteligencí, aby zajistili kontrolu kvality.“ Jinými slovy to znamená, že překlad stále ještě neprobíhá automaticky, ale potřebuje zásah korektorů. Podle Amazonu je však tato funkce včetně titulků a zvukových popisů nezbytná pro zajištění co nejlepšího zážitku ze streamování, protože by jiné jazykové verze bez přispění AI vůbec nevznikly.