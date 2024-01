Apple Vision Pro zamíří do prodeje už 2. února. Co vše se bude nacházet v balení?

Fotografie: Apple

Společnost Apple dnes formou prohlášení na oficiálních stránkách apple.com prozradila klíčové informace k chytrým brýlím Apple Vision Pro. Kromě dostupnosti v obchodech tak například Apple odtajnil, kolik budou stát dioptrické čočky do brýlí, ale i další zajímavosti.

Na pultech obchodů již 2. února, zatím však pouze v USA

Chytré brýle Apple Vision Pro jsou nepochybně jednou z nejzajímavějších technologií představených v průběhu uplynulého roku, která má navíc potenciál revolucionizovat způsob, jakým pracujeme i to, jak komunikujeme s blízkými. Američtí zákazníci, respektive kdokoliv, kdo si je ochoten udělat výlet do USA (nebo připlatit za služby překupníků, kteří budou mít jistě rovněž napilno podobně jako tvůrci různých kopií), by si tak měl poznačit datum 2. února 2024 do kalendáře. V tento den se totiž v obchodech Apple Store brýle objeví a zákazníci si je budou moci nejen vyzkoušet, ale také koupit.

V balení brýlí nebude scházet ani prémiový leštící hadřík.

Za cenu 3 499 amerických dolarů, v přepočtu tedy téměř 100 tisíc korun dostanou zájemci brýle s integrovaným 256GB úložištěm. Prozatím není jasní, zdali bude nabízena také verze s větším úložištěm, vzhledem k tomu, že mají brýle svůj vlastní operační systém však ani nevíme, jak náročný na úložiště vůbec bude. Vzhledem k prémiové ceně headsetu každopádně příjemně překvapí cena dioptrických čoček. Jejich výrobu obstarává specialista na optiku, společnost ZEISS, přičemž čočky na čtení mají zájemce vyjít na 99 amerických dolarů, tedy necelé tři tisíce korun, čočky na předpis pak zhruba na 4 tisíce korun.

Stran příslušenství brýle dorazí s pásky (respektive částí, která drží brýle na hlavě) Solo Knit Band a také Dual Loop Band. Materiál je na první pohled podobný řemínkům na chytré hodinky Apple Watch a uživatelé by tak při nošení brýlí měli mít maximální pohodlí. V balení dále najdeme Light Seal (část zodpovědnou za blokování okolního světla) doplněný o dvě vycpávky, kryt na přední část headsetu, leštící hadřík, jehož jinak vysoká cena působí ve srovnání s brýlemi úsměvně, baterii, USB-C nabíjecí kabel a USB-C adaptér.