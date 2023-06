Sci-fi brýle Apple Vision Pro přinášejí nekonečné možnosti rozšířené reality

Fotografie: Apple

Zlatým hřebem dnešní konference WWDC 2023 jsou nepochybně brýle Apple Vision Pro s rozšířenou realitou, jež jsou zároveň prvním předmětem v historii Applu, na který se nebudete dívat, ale budete skrze něj nahlížet na okolní svět.

Fantastický obraz, ovládání pomocí gest, hlasu a očí

Jak už je u Applu zvykem, přesné technické specifikace si ponechal pro sebe, z prezentace se však jeví, že se jedná o zařízení schopné generovat vysoce kvalitní prostorový obraz (o velikosti až 100"), jehož kvalita bude natolik realistická, že se po nasazení brýlí na hlavu můžete snadno ocitnout v jiném světě. A to například při sledování obsahu z platformy Disney+, která bude na těchto brýlích dostupná od prvního dne, co půjdou do prodeje.

Neméně zajímavé jsou však i možnosti ovládání, kde uživatel využije zrak, hlas i jemná gesta. Úroveň rozpoznávání pohybů má být natolik vysoká, že je možné jednotlivá gesta provádět pouze pomocí jemných pohybů prstů, aby uživatel nemusel provádět nepřirozené pohyby a zbytečně se namáhat. Při navigování prostorem pak přijde vhod i trackování očí, díky němuž brýle vědí, které objekty dotyčný sleduje.

Pokud uživatele s nasazenými Apple Vision Pro navštíví jiná osoba, projasní se sklo brýlí, které odhalí oči uživatele. Komunikace s ostatními tak bude mnohem osobnější. V případě, že se zrovna uživatel věnuje nějaké aktivitě, bude o tom jeho okolí vědět díky zabarvení displeje.

Unikátní design s efektivním chlazením a volitelnou powerbankou

Unikátní je rovněž samotný design brýlí Apple Vision Pro, které v sobě ukrývají výkonný počítač, účinné chlazení a případně i volitelné čočky pro uživatele s brýlemi, na kterých Apple spolupracoval se společností Zeiss. Na každé oko pak připadá rozlišení přesahující 4K se schopností vytvořit plně trojrozměrné rozhraní, jež má působit co nejvíc prostorově, snadno se zvětšuje a zmenšuje a je možné jej kamkoliv umístit. Jeho přesouvání má být stejně intuitivní jako přesouvání skutečných předmětů.

O výkon se stará čip M2 spolu s novým čipem R1, na řadu tak přichází otázka, odkud Apple Vision Pro berou energii. Apple brýle designoval jako zařízení, které neobsahuje integrovanou baterii a je nutné, aby bylo neustále připojené k jejímu zdroji. K tomuto účelu poslouží kabel připojený do zásuvky, případně speciální powerbanka zakončená magnetickým konektorem, což je chytré řešení, neboť minimalizuje problémy spojené se šlápnutím na kabel, zakopnutím apod. Zmíněná powerbanka pak poskytne 2 hodiny energie.

Vysoká bezpečnost a ještě vyšší cena

Dalším ze zajímavých prvků je pak zabezpečení označované jako Optic ID. Tato technologie funguje na bázi rozpoznání duhovky, která je unikátní pro každého uživatele. Ověření totožnosti tak proběhne ihned po nasazení brýlí, ale rovněž při platbě skrze Apple Pay. Data ze zabudovaných kamer jsou pak zpracována na systémové úrovni, tudíž se k nim jednotlivé aplikace nemusí dostat.

Externí powerbanka dokáže zprostředkovat dvouhodinovou výdrž

Výbavě brýlí odpovídá i vysoká cena, kterou výrobce stanovil na 3 499 amerických dolarů, v přepočtu tedy takřka 100 tisíc korun. Dostupnost je uváděna na začátek příštího roku bez specifikace bližšího termínu.