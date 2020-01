Bizarní chyba odstavila kamery Xiaomi od služeb Googlu

Chytré kamery a další zabezpečení domácnosti je dvousečná zbraň. Obvykle usnadňují dozor nad domem a jeho ochranu, ale mohou se také stát nástrojem, který vás připraví o soukromí. Obvykle jdou podobné incidenty na vrub špatnému zabezpečí a uživatelské konfiguraci, ale někdy se podobná chyba povede i samotnému výrobci.

Záběr z cizí domácnosti doplněný zkreslením působí jako z hororového filmu.

Tentokrát si „černého Petra“ vytáhlo Xiaomi. Uživatelé reddit.com začali v diskuzi sdílet snímky domácností s jedním podstatným komentářem – nejednalo se o jejich příbytky, nýbrž náhodně vybrané cizí.

Chyba se týká kamer řady Xiaomi Mijia, které v některých případech zobrazovaly v Google Nest Hubu záběry z cizích míst, na jednom z nich bylo podle uživatelů vidět i spící dítě. Při řešení problému zareagoval Google celkem pružně a všechny dotčené modely odpojil od svých služeb, a to do té doby, než Xiaomi chybu napraví. K úniku citlivých materiálů už by tak nemělo docházet.