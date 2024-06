Hra na oliheň 2 bude mít premiéru na Netflixu ještě letos

Pokud jste fanouškem Hry na oliheň, pak určitě netrpělivě čekáte na premiéru druhé řady. A jak Netflix oznámil, ta přijde ještě letos. Režisér Hwnag Dong-hyuk slíbil, že i druhá řada bude stát za to. Přesné datum premiéry zatím nebylo oznámeno, ale už nyní je jasné, že se pokračování dočkáme v prosinci. Zároveň se také chystá i třetí řada. Její uvedení ale zatím nebylo zvěřejněno.

Druhá série bude opět o skupině soutěžících, kteří jsou schopni pro výhru 45,6 miliardy wonů udělat cokoliv – i zemřít. V seriálu zůstane hlavní postava z předchozí série Seong Gi-hun, kterého hraje jihokorejský herec Lee Jung-jae. Ten měl původně odcestovat do Ameriky, místo toho ale zůstal v Korei a bude chtít hru navždy ukončit a organizátory usvědčit. Uvidíme také znovu postavu Front Mana, který je organizátorem hry. Podle economictimes.com přibude také dalších osm herců, kteří rozšíří děj postav. To bylo prakticky nevyhnutelné, jelikož v předchozí sérii téměř všichni zemřeli.

Pokud jste ještě neviděli první sérii, určitě dejte tomuto celosvětově uznávanému seriálu šanci. Lidé mající dluhy dostanou šanci získat 45,6 miliardy wonů (cca 770 milionů korun), stačí porazit své soupeře ve zdánlivě dětských hrách. Hned při první hře se ale ukáže, že výhra nebude zadarmo. V této hře se nevypadává, ale umírá. Soutěžící tak hledají nejrůznější možnosti, jak přežít a dostat se dál.

Netflix drama #SquidGame has reportedly wrapped filming for both Seasons 2 and 3, shot back-to-back over 11 months from July last year to June this year.



The cast and crew celebrated with a two-day wrap party in Gapyeong. Season 2 will have 6 episodes, with Season 3 expected to… pic.twitter.com/yNEUAjDWGJ