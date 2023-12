Ikea představuje trojici cenově dostupných senzorů pro chytrou domácnost

Fotografie: IKEA

Oblíbený obchod s nábytkem dlouhodobě zastává filozofii, že chytrá domácnost by neměla být nákladná záležitost pro pár procent vyvolených, ale zcela běžná věc, z jejichž výhod by mohl těžit každý, kdo by o tom měl zájem. Praktickou ukázkou tohoto přístupu jsou i tři nově představené senzory Zigbee, které nezruinují rozpočet zájemce. Jedná se o Parasoll, dveřní a okenní senzor, Vallhorn, pohybový senzor, a Badring, senzor úniku vody. Všechny budou stát méně než 10 dolarů. To po teoretickém připočtení české DPH znamená cenovku zhruba 270 korun. Dočkat bychom se měli v první polovině příštího roku.

Parasoll je okenní a dveřní senzor, který lze diskrétně namontovat a na automatiku při detekci otevření nebo zavření. Lze jej také přímo spárovat s žárovkou Ikea hned po vybalení z krabice, aniž by bylo nutné kupovat a konfigurovat chytrý rozbočovač IKEA Home. Snímač pohybu Vallhorn lze použít v interiéru i exteriéru (s krytím IP44 proti dešti) a při detekci pohybu aktivovat světla nebo jiné automatické funkce. Je napájen třemi bateriemi AAA a lze jej spárovat s možností přímého ovládání až 10 chytrých žárovek IKEA ihned po vybalení z krabice. Senzor vody Badring má zabudovanou sirénu (60 dBA na 1 m), která vás upozorní na únik vody. Může také spustit mobilní upozornění v chytré aplikaci IKEA Home.

Všechny tři chytré senzory jsou založeny na softwaru Zigbee. Výrobky jsou připojeny k chytrému systému IKEA Home a časem budou aktualizovány, aby nabízely více funkcí a možností. Parasol a Vallhornse začnou prodávat od ledna 2024, Badring pak v dubnu 2024.