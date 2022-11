Jak snadno převést bankovnictví Equa bank pod Raiffeisenbank?

Fotografie: Raiffeisenbank

Po právní stránce spojení Equa bank a Raiffeisenbank už proběhlo, avšak až od dnešního dne se klienti Equa bank poprvé setkají s bankovnictvím Raiffeisenbank. A to ať už využíváte mobilní, nebo internetové bankovnictví. K finálnímu sloučení dochází k zítřejšímu dnu, tedy 14. listopadu 2022. V dnešním přehledu vám poradíme, jak změnu bankovnictví provést.

Mám mobilní bankovnictví Equa bank

Pokud ve svém chytrém telefonu máte aplikaci Equa bank, tedy mobilní bankovnictví a jste v aplikaci přihlášení, je změna snadná. Stačí otevřít aplikaci Equa bank, kde se zobrazí informace o tom, že se Equa bank mění na Raiffeisenbank. Průvodce vás nejdříve vyzve ke stažení aplikace Raiffeisenbank, následně vás požádá o ověření (otisk prstu, Face ID, kódové heslo) a následně přesměruje do nově stažené aplikace Raiffeisenbank. Poté již stačí zvolit S-PIN pro přihlášení do aplikace Raiffeisenbank. Během pár chvil máte hotovo a můžete využít aplikaci Raiffeisenbank, původní aplikace Equa bank se stává nefunkční a vy ji tak můžete s klidem odinstalovat.

Přesun mobilního bankovnictví

Nemám mobilní bankovnictví Equa bank

Pokud mobilní bankovnictví nemáte, nebo jste se omylem odhlásili, musíte zavítat na web Equa bank. Zde se přihlásíte pomocí Přihlašovacího čísla, následně vám dorazí SMS a bude nutné zadat i vaše heslo. Alternativně se otevře výzva v mobilní aplikaci Equa bank, ovšem to vám akorát napoví, že máte mobilní bankovnictví a je tedy jednodušší využít první postup.

Po přihlášení se opět objeví informace, že došlo ke sloučení a je nutné aktivovat nové bankovnictví Raiffeisenbank. Není to nic náročného, stačí stáhnout aplikaci Raiffeisenbank do mobilního telefonu, vybrat možnost Aktivace pro klienty Equa bank a následně nasnímat QR kód, který se zobrazí. Poté opět nastavíte S-PIN a potvrdíte v mobilní aplikaci. Pokud si nepřejete využívat služeb mobilního bankovnictví, nemusíte, můžete se dále přihlašovat skrze web, ovšem již na nové adrese. V takovém případě bude nutné nastavit heslo. Dodáme, že původní přihlašovací číslo z Equa bank je platné i v případě Raiffeisenbank, to se tedy nemění.

Problém? Na infolince pomohou

Přesun je snadný, přesto může nastat problém. Ten nastal i u nás. Aktivace se povedla, ovšem poté jsem (ze zvědavosti) vyzkoušel z aplikace Equa bank opět kliknout na aktivaci. Aplikace Raiffeisenbank se odhlásila a nabídla novou aktivaci, ovšem už „zapomněla“ na tu původní. Aktivace už nebyla možná, protože Equa bank aplikace již tvrdila, že aktivace proběhla a byla úspěšná. Ani na webu už nebylo možné aktivaci provést, proto bylo nutné zavolat na infolinku a požádat o odstranění autorizace, stačí se jen autorizovat pomocí jména a rodného čísla. Poté již bylo možné aktivaci opět provést. Doporučení tedy zní: jakmile máte aktivováno, okamžitě odinstalujte původní aplikaci Equa bank.

Jak je to se změnou čísla účtu?

Zajímá vás, zda se vám automaticky změní i číslo účtu? Odpověď není jednoznačná. Číslo účtu se nezmění, pokud u RB takové číslo neexistuje. Pokud existuje, banka vás bude informovat. Pokud jde však o kód banky, ten se změní (z původních 6100 na 5500). Po dobu 6 měsíců bude pro příchozí platby a inkasa v Kč souběžně platit jak původní kód banky 6100, tak i nově kód banky 5500. Bude tak dostatek času na případné změny.

Odpovědi na další případné otázky hledejte na webu RB.cz.

Naučte se název banky, raději hned

Název banky Raiffeisenbank patří k těm nejsložitějším na tuzemském trhu. Vyslovit název banky ještě není tak obtížné, je to zkrátka „Rajfajznbank“. Ale zapsat její název bez chyby, to je již oříšek. Pro představu vám nabízíme ukázku chybných názvů, které se lidé snaží do vyhledávače zadávat: Raifeisen bank, Raifeisenbank, Raiffaisen, Rajfasenbank, RajfajzenBank, Rajfka, Raiffaisenbank, Raiffaizenbank... A existuje jich mnohem více, to nám můžete věřit. Výhoda je, že pokud chcete navštívit stránky Raiffeisenbank, stačí zadat RB.cz.