Lenovo ukazuje, jak lze využít umělou inteligenci v chytrých brýlích

Prototyp chytrých brýlí Lenovo AI Glasses nabízí kombinaci AI asistence, ovládání multimédií a integrace více zařízení. Chytré AI brýle, které se bezdrátově spojí s chytrým zařízením, přináší intuitivní dotykové a hlasové ovládání, možnost hands-free volání, funkci teleprompteru pro prezentace a veřejné projevy či přehrávání hudby. Uživatelé tak mohou zůstat připojení ke svým osobním zařízením, aniž by se museli dotýkat svého telefonu či počítače.
Technické specifikace slibují zelený monochromatický displej v obou čočkách. Má také 28stupňové zorné pole, jas 1 500 nitů, dále dva mikrofony, dva reproduktory a baterii s kapacitou 214 mAh.
Brýle jsou poháněny softwarem Lenovo Qira a umožňují využít umělou inteligenci ze spárovaného počítače či smartphonu například pro živý překlad s odezvou pod jednu milisekundu či inteligentní rozpoznávání obrazu. Díky tomu dokážou uživatelům okamžitě zprostředkovat porozumění a kontext toho, co vidí a slyší. Pomocí funkce Catch Me Up, která zobrazuje souhrn všech notifikací sesbíraných z více zařízení, mohou uživatelé začít každý den naplno bez zbytečného zdržování.
S váhou 45 gramů zvládnou brýle až 8 hodin produktivity a zábavy. Podle Lenova jde o vizi, jak může umělá inteligence začít měnit i náš běžný život, nejenom ten u počítače. Není jasné, kdy, za kolik a jestli vůbec se dostanou do prodeje.