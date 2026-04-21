Nechcete, aby si děti ničily mozek krátkými videi? YouTube umožňuje vypnout Shorts

Ondřej Pohl
Nechcete, aby si děti ničily mozek krátkými videi? YouTube umožňuje vypnout Shorts
  • V řízení dětského účtu máte možnost dětem odepřít sledování krátkých videí Shorts na YouTube
  • Jedná se o první takové omezení v oboru
  • Krátká videa můžete zakázat i sami sobě

Řeší to skoro každý rodič. Nechcete své dětgi úplně odstřihnout od elektroniky, ale chcete jen regulovat, k čemu ji budou používat. Jako první, co vás napadne omezit, jsou krátká desetisekundová videa, která proslavil hlavně TikTok, ale postupně tento formát přebraly i další sociální sítě: na Facebooku jsou to Reels a na YouTube Shorts.

Právě YouTube je obzvláště zrádné v tom, že je předinstalované v řadě zařízení, od smartphonů přes televize, a tak se stane, že to děti od běžných videí snadno a rychle stáhne právě ke Shorts a není divu – jsou udělány tak, aby byly maximálně návykové, což potvrzují nejenom odborné studie, ale i soudy.

Přelomový rozsudek. Google a Meta jsou odpovědní za návykovost sociálních sítí
Přečtěte si také

Přelomový rozsudek. Google a Meta jsou odpovědní za návykovost sociálních sítí

A právě na to reaguje Google (google.com) tak, že umožní rodičům snadno omezit přístup dětí, ke Shorts. A to včetně možnosti vypnout Shorts feed úplně nastavením stopek na nulu.

V YouTube věříme v ochranu dospívajících v digitálním světě, nikoliv před ním,“ vysvětluje MUDr. Garth Graham, který má v YouTube na starosti oblast zdraví. „Ode dneška budou moci rodiče po celé Evropě svým dospívajícím nastavit denní limit pro sledování krátkých videí. A to až na 0 minut denně. Je to první taková funkce rodičovské kontroly v celém odvětví,“ dodává Graham. „Věříme, že hlavní slovo mají mít rodiče. Tato nová funkce jim pomůže nastavit YouTube tak, aby to vyhovovalo potřebám jejich rodiny. Je to jen jeden z mnoha nástrojů, které jsme v posledních deseti letech vytvořili proto, abychom pomohli rodinám vzájemnou konverzací dojít k vlastní úrovni zdravých digitálních návyků. Do vývoje dalších nástrojů pro ochranu rodin budeme ve spolupráci s nezávislými experty investovat i nadále,“ doplňuje MUDr. Graham.

Jak nastavit limit pro Shorts na YouTube?

Nastavení provedete v rámci dozorovaného účtu dítěte podle těchto kroků:

  1. V aplikaci YouTube přejděte do Rodinného centra a vyberte účet dítěte.
  2. Zvolte možnost „Správa času“.
  3. Na kartě „Správa času“ nastavte denní limit pro Shorts, případně zvolte nula minut pro úplné vypnutí.
  4. Jakmile teenager dosáhne denního limitu, zobrazí se mu oznámení a aplikace mu po zbytek dne sledování dalších Shorts neumožní.
Před zhoubným vlivem krátkých videií můžete chránit i sami sebe. Pokud je v aplikaci nechcete vidět, běžte do Nastavení > Organizace času a zde zvolte Limit pro feed videí Shorts, který můžete snížit až na nulu. Ve starších verzích aplikace tato možnost chybí, a tak vyčkejte na aktualizaci.

