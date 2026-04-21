Nechcete, aby si děti ničily mozek krátkými videi? YouTube umožňuje vypnout Shorts

Řeší to skoro každý rodič. Nechcete své dětgi úplně odstřihnout od elektroniky, ale chcete jen regulovat, k čemu ji budou používat. Jako první, co vás napadne omezit, jsou krátká desetisekundová videa, která proslavil hlavně TikTok, ale postupně tento formát přebraly i další sociální sítě: na Facebooku jsou to Reels a na YouTube Shorts.
Právě YouTube je obzvláště zrádné v tom, že je předinstalované v řadě zařízení, od smartphonů přes televize, a tak se stane, že to děti od běžných videí snadno a rychle stáhne právě ke Shorts a není divu – jsou udělány tak, aby byly maximálně návykové, což potvrzují nejenom odborné studie, ale i soudy.
A právě na to reaguje Google (google.com) tak, že umožní rodičům snadno omezit přístup dětí, ke Shorts. A to včetně možnosti vypnout Shorts feed úplně nastavením stopek na nulu.
„V YouTube věříme v ochranu dospívajících v digitálním světě, nikoliv před ním,“ vysvětluje MUDr. Garth Graham, který má v YouTube na starosti oblast zdraví. „Ode dneška budou moci rodiče po celé Evropě svým dospívajícím nastavit denní limit pro sledování krátkých videí. A to až na 0 minut denně. Je to první taková funkce rodičovské kontroly v celém odvětví,“ dodává Graham. „Věříme, že hlavní slovo mají mít rodiče. Tato nová funkce jim pomůže nastavit YouTube tak, aby to vyhovovalo potřebám jejich rodiny. Je to jen jeden z mnoha nástrojů, které jsme v posledních deseti letech vytvořili proto, abychom pomohli rodinám vzájemnou konverzací dojít k vlastní úrovni zdravých digitálních návyků. Do vývoje dalších nástrojů pro ochranu rodin budeme ve spolupráci s nezávislými experty investovat i nadále,“ doplňuje MUDr. Graham.
Jak nastavit limit pro Shorts na YouTube?
Nastavení provedete v rámci dozorovaného účtu dítěte podle těchto kroků:
- V aplikaci YouTube přejděte do Rodinného centra a vyberte účet dítěte.
- Zvolte možnost „Správa času“.
- Na kartě „Správa času“ nastavte denní limit pro Shorts, případně zvolte nula minut pro úplné vypnutí.
- Jakmile teenager dosáhne denního limitu, zobrazí se mu oznámení a aplikace mu po zbytek dne sledování dalších Shorts neumožní.
Před zhoubným vlivem krátkých videií můžete chránit i sami sebe. Pokud je v aplikaci nechcete vidět, běžte do Nastavení > Organizace času a zde zvolte Limit pro feed videí Shorts, který můžete snížit až na nulu. Ve starších verzích aplikace tato možnost chybí, a tak vyčkejte na aktualizaci.