Operator je umělá inteligence od OpenAI, která chce dělat věci za vás

V dnešním světě jsme doslova zavaleni nejrůznějšími modely umělé inteligence. Nejčastěji mají podobu chatbota, se kterým můžete vést nějakou konverzaci. Může to být o vaření, o cestování, programování nebo smyslu života. Vždy je ale na vás, jak s výstupem naložíte. Obvykle se tak nevyhnete kopírování textu, nebo jiným činnostem.

A přesně tento mezikrok by chtěl odstranit Operator, kterého představila OpenAI a který může přejít na web a provádět úkoly za vás. Pomocí vlastního prohlížeče se může podívat na webovou stránku a interagovat s ní psaním, klikáním a posouváním. V současné době se jedná o výzkumný náhled, což znamená, že má omezení a bude se vyvíjet na základě zpětné vazby od uživatelů. Operator je jedním z našich prvních agentů, což jsou umělé inteligence schopné samostatně vykonávat práci za uživatele. Zadáte mu úkol a on ho provede.

A research preview of Operator, an agent that can use its own browser to perform tasks for you. pic.twitter.com/wkBBDIlVqj