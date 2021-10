Seznam.cz nabízí novou aplikaci pro chytré televize

Fotografie: seznam.cz

Seznam.cz přináší televizním divákům novou Smart TV a HbbTV aplikaci. Aktuálně v ní uživatelé najdou videa z vlastní produkce Seznamu (Stream originals, Seznam Zprávy, Proženy.cz) i partnerský videoobsah. Do budoucna se v aplikaci objeví další obsah i služby Seznam.cz. TV aplikace je k dispozici na chytrých televizích Samsung a LG, na platformě Android TV a na červeném tlačítku – HbbTV.

Aplikace zdarma nabídne přehlednou domovskou stránku s playlisty a navigací, poskytuje uživateli obsah tak, aby vždy pohodlně našel to, na co má zrovna náladu. Stačí zvolit požadované téma v nabídce a vybrat si z pořadů, které odpovídají zvolenému zadání, ať už jde o zpravodajství, ekonomiku, rozhovory či zábavu. Novinkou je sekce „Bavte se“, která funguje na podobném principu jako TikTok nebo FacebookWatch. Po jejím rozkliknutí se divák přenese do světa zábavy, kde na něj čeká nepřetržitý proud vtipných a virálních videí bez nutnosti vyhledávání.

„Na domovské stránce, která se divákovi nabídne po spuštění aplikace, se nachází nejsledovanější a nejpopulárnější obsah z portfolia Seznam.cz, ať už jde o Stream originals či Seznam Zprávy. Redakcí připravené playlisty se neustále aktualizují a na výběr jsou nejen krátkostopážové pořady, ale i filmy, rozhovory, seriály atd. HbbTV je navíc doplněna o playlist vybraných pořadů naší terestrické Televize Seznam. Díky vertikálnímu menu, které slouží jako rozcestník, je práce s aplikací velmi snadná,“ popisuje Igor Kalaš, Business Development Director Seznam.cz.

Nová televizní aplikace Seznam.cz umožňuje na jednom zařízení přihlášení až šesti uživatelům, stejně jako to nabízí další služby společnosti Seznam.cz. Uživatelé tak mají pohodlný přístup i k novým epizodám z pořadů, které pod svým účtem odebírají.