Máte doma stále více elektroniky a nedostatek zásuvek? Rozumíme, podobný problém řešíme také. Na trhu existuje poměrně velké množství inteligentních prodlužovacích zásuvek, ale jen málokterá nás zláká k testu. To však změnil příchod prodlužovací zásuvky Tapo P300, která za velmi rozumnou cenu nabídne pohádkové rozšíření.

Ne, Tapo P300 není první prodlužovací zásuvka, kterou na našem webu testujeme. V minulosti jste otestovali Eve Energy Strip nebo třeba Tesla Smart Power Strip 3 4 USB. Dnes se podíváme na zástupce značky Tapo, která spadá do rodiny produktů TP-Link.

Tapo P300 je chytrá prodlužovací zásuvka, která za cenu okolo tisíce korun nabídne hned 3 běžné zásuvky, dvě USB-A i jedno USB-C pro moderní elektroniku. Poměr cena/výkon tedy hned zpočátku působí jako z říše snů, zda je tomu tak i v reálném provozu, to prozradí dnešní recenze.

Technické parametry Tapo P300

Délka přívodního kabelu 1,5 m Celkové maximální zatížení 2 300 W Konektivita Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2 Podpora Apple HomeKit/Amazon Alexa/Google Asistent ano/ano/ano Počet zásuvek 3 Počet USB 3× (2× USB-A (QC 3.0, 18W), 1× USB-C (PD, 18W)) Monitoring spotřeby ne Cena cca 1 000 Kč

Obsah balení: dle očekávání

V krabici naleznete kromě prodlužovací zásuvky s napevno spojeným přívodním kabelem o délce 1,5 metru také dokumentaci s odkazem na aplikaci. Krabice rovněž upozorní na to, že zásuvka podporuje Apple HomeKit, Google Asistenta a Amazon Alexu.

Líbilo se nám vše důležité v balení

Konstrukce a zpracování: i plast může být sexy

Tapo P300 spadá do kategorie levných prodlužovacích zásuvek, to však neznamená, že by dle toho i vypadala. I přestože je tělo plastové, rozhodně nepůsobí levně. Může za to nasazení matných plastů, povedl se rovněž design, jde o symetrický hranol s rozměry 268 × 55 × 40 mm.

Přívodní kabel je velmi pevný a na délku měří 1,5 metru. Ano, mohl by být i delší, ovšem mně to vyhovovalo. Samotný hranol je nezajímavější z vrchní strany, kde je trojice zásuvek, které jsou pootočené tak, aby ani rozměrnější adaptéry nepřekážely. Nad každou zásuvkou je i LED s číslem – díky tomu snadno rozlišíte, jaká zásuvka je vypnutá a jaká je pouze v pohotovostním režimu.

Ovládání zastřešuje jediné mechanické tlačítko.

Kromě zásuvek se na těle nachází i jedno mechanické tlačítko, kterým celou prodlužovací zásuvku vypnete/zapnete. Bohužel bez aplikace nemáte možnost ovládat zásuvky jednotlivě, jako to umí například již zmíněná prodlužovací zásuvka Eve. Na druhém konci pak je trojice USB portů, z čehož dva jsou typu USB-A a jeden uprostřed typu USB-C. Díky tomu dobijete i moderní elektroniku napřímo bez adaptéru. Všechny tři USB porty zvládnou elektroniku dobíjet výkonem až 18 W, jde totiž o kombinaci PD a QC 3.0. Ještě o kousek vedle nalezneme elegantně vyvedené logo společnosti Tapo.

Výrobce myslel i na bezpečnost. Materiál zásuvky zpomaluje hoření, přítomna je nadproudová ochrana, ochrana proti přehřátí a tělo je antikorozní.

Osobně jsem z provedení prodlužovací zásuvky Tapo P300 nadšen. Působí elegantně, moderně, rozestavění je praktické a oceňuji, že se na těle nachází i moderní USB-C konektor pro přímé nabíjení moderní elektroniky. Pokud bych si měl přeci jen na něco postěžovat, líbila by se mi i černá barevná varianta a přívodní kabel bych u druhé generace prodloužil o půl metru.

Líbilo se nám praktické rozestavění zásuvek a USB

matné plastové tělo

snadné ovládání

Nelíbilo se nám USB zásuvky nelze ovládat (vypínat/zapínat)

přívodní kabel by mohl být delší

Párování: snadné a rychlé

Produkty TP-Link a Tapo se chlubí velmi snadným párováním a prodlužovací zásuvka Tapo P300 není výjimkou. Postačí stáhnout aplikaci Tapo, která je zdarma dostupná pro iOS i Android, následně zásuvku zapojit do sítě a dlouze podržet jediné mechanické tlačítko. To se následně rozbliká oranžově/bíle a během chvíle se spustí párování. Nejdříve se telefon a zásuvka propojí skrze Bluetooth, následně ji přidáte do domácí Wi-Fi sítě. Postačí vybrat domácí zabezpečenou Wi-Fi síť, zadat heslo, zásuvku pojmenovat, umístit do správné virtuální místnosti a během minuty či dvou máte hotovo. Prostředí aplikace je kompletně lokalizováno, spárování tedy zvládnete i bez návodu.

Spárování s Apple Domácností (HomeKitem) je rovněž velmi snadné. Stačí otevřít aplikaci Domácnost, kliknout na symbol +, zvolit vyhledané zařízení a opsat kód ze štítku, který je jak na zásuvce, tak v návodu. Alternativně můžete využít zkratky přímo z aplikace Tapo. Během chvíle máte hotovo. Nutno podotknout, že podpora Apple HomeKit není u takto levných zařízení rozhodně standard a zde si Tapo zaslouží obrovskou pochvalu. Podpora Google Asistenta a Amazon Alexy potěší také, zásuvku díky tomu můžete bez problému ovládat i hlasovými povely přes Siri, Alex i Google Asistenta.

Líbilo se nám extrémně snadné párování

podpora Apple HomeKit

ovládání hlasovými povely

Zkušenosti: téměř dokonalá

Jakmile Tapo P300 spárujete, zobrazí se všechny tři zásuvky jako samostatné panely, takže je můžete ovládat samostatně. Samozřejmě je lze i přejmenovat, abyste se snáze orientovali v tom, co vlastně vypínáte/zapínáte. Není problém nastavit i časovače. To se může hodit i při simulování toho, že jste doma, když jste třeba na dovolené. Oceňujeme, že přímo v aplikaci Tapo lze aktivovat noční režim, ve kterém pohasnou všechny LED na prodlužovací zásuvce, aby nerušily při spánku. Pokud chcete, můžete osvětlení vypnout trvale.

Podporu Apple HomeKit oceňujeme.

Bohužel v nastavení chybí možnost ovládat USB porty, ty jsou stále zapnuté, ať uděláte cokoli. Jedinou možností, jak USB porty vypnout, je celou prodlužovací zásuvku vypojit ze sítě. Stejně tak nám chybí měření spotřeby, i tato funkce by se určitě hodila. V nastavení si můžete jen zkontrolovat, jak dlouho byla zásuvka v pohotovosti, nic víc.

I přes tyto nedostatky jsem byl velmi spojený. Zásuvka reagovala na pokyny skrze aplikaci Tapo i prostřednictvím aplikace Domácnost okamžitě, bez jakékoliv prodlevy. To samé platí i při ovládání mimo domácí Wi-Fi síť, ovšem zde platí jedno „ale“. Pokud jste mimo domácí Wi-Fi síť a budete zásuvku ovládat skrze aplikaci Tapo, žádné komplikace neočekávejte, Tapo komunikuje se zásuvkou přes cloud, ovšem aplikace Domácnost potřebuje ke vzdálenému ovládání Domácí centrum, tedy Apple TV, Apple HomePod mini nebo třeba iPad, který je připojen k domácí Wi-Fi síti. To je však omezení ze strany Applu, ne ze strany Tapo. Každé zapnutí/vypnutí provází zvuk sepnutí relé, což nepřekvapí jakéhokoli majitele chytré zásuvky.

Prodlužovací zásuvku jsme testovali zhruba měsíc a za celou dobu nedošlo k ničemu neočekávanému. Dodáme, že prodlužovací zásuvka od Tapo zvládne maximální zatížení 2 300 W, klimatizaci a mikrovlnou troubu tak zřejmě najednou nezapojíte, ovšem to se již bavíme o extrémním příkladu. Pokud chcete více, Tesla Smart Power Strip 3 + 4 USB zvládne maximální zatížení 3 680 W a umí i monitoring spotřeby, ovšem musíte se smířit s absencí USB-C.

Líbilo se nám okamžité reakce

možné ovládat odkudkoli (pro majitele iOS je zapotřebí Domácí centrum)

funkce časovače

zásuvky je možné přejmenovat

Nelíbilo se nám USB porty nelze vypnout/zapnout manuálně

chybí funkce monitoringu spotřeby

Zhodnocení: rádi doporučíme

Tapo P300 je jednoduchá, přesto extrémně povedená prodlužovací zásuvka s nespočtem možností využití. Osobně oceňuji elegantní design, velmi příjemné rozměry, nakloněné zásuvky pro snadné připojení i rozměrných adaptérů a nativní podporu Apple HomeKit. Za cenu okolo tisíce korun jde o nabídku, která se zkrátka neodmítá, osobně její nákup s radostí doporučím všem, kterým doma chybí nějaká ta zásuvka navíc.

Foto: Martin Fajmon, fZone.cz