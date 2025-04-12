V Karlíně vám hamburger může přivézt tento robot

Ještě donedávna byla rozvážka jídla pomocí robotů něco na pomezí sci-fi a technologické demonstrace v nějaké bohaté zemi. Ale od začátku prosince je to realita i v pražském Karlíně. Foodora (foodora.com) zde spouští pilotní projekt rozvozu teplého jídla a potravin pomocí robotů. Projekt byl vyvinut ve spolupráci se společností Starship Technologies.
V rámci testovací fáze budou v městské části Praha 8 nasazeni tři roboti. V rámci tohoto pilotního projektu budou roboti zpočátku rozvážet výhradně objednávky z restaurace McDonald’s Karlín v okruhu přibližně 2 kilometrů.
Robot má šest kol a rychlostí až 8 km/h zvládne deset až patnáct objednávek za den. Je plný senzorů, takže by neměla hrozit srážka jak s člověkem na chodníku, tak s autem. V případě problémů může robot zapípat, aby na sebe upozornil, nebo rovnou spustit hlasovou sirénu, pokud bude v ohrožení. O tom se také hned dozvědí v centrále, s níž je robot neustále ve spojení.
Pokud si chcete jídlo objednat ve zmiňovaném 2km okruhu od ulice Thámova, je potřeba žádost o robota označit v aplikaci. Systém nejdříve vyhodnotí, je-li trasa vhodná pro tento druh dopravy. Svou zásilku pak také odemknete pomocí aplikace.