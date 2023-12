Dyson Gen5detect Absolute je aktuálním vrcholem v nabídce tyčových vysavačů této celosvětově známé značky. Nabídne elegantní design, špičkový sací výkon a baterii, která v úsporném režimu dovolí až 70 minut dlouhý úklid. Díky propracovanému příslušenství v základním balení není potřeba dokupovat prakticky nic, všechny součásti jde navíc jednoduše vyčistit, a prodloužit tak jejich životnost.

Dyson je značka, která se za posledních pár let stala synonymem pro špičkové výrobky, jež využijete jak při stylingu vlasů, tak v domácnosti. Do této kategorie se řadí bezsáčkové bateriové vysavače, přičemž aktuálně nejvýkonnějším modelem se stává Gen5detect Absolute. Dyson vysavač do značné míry přepracoval, přičemž při vývoji vychytal některé nedokonalosti předchozích generací.

Technické parametry Dyson Gen5detect Absolute

Výška 127,6 cm Délka, šířka, obvod 37 cm, 28 cm, 38 cm Hmotnost těla včetně baterie 3,5 kg Výdrž baterie 70 minut v EKO režimu Doba nabíjení 4,5 h Objem odpadní nádoby 0,77 l, HEPA filtr Cyklónová technologie 14 cyklonů Cena 21 690 Kč

Obsah balení: prakticky vše

Dyson musíme pochválit už za prodejní balení. Dyson jde ekologickým směrem, takže jde o karton s vyobrazeným vysavačem, ovšem žádné hektolitry barev. I přestože zákazníky barevné krabice lákají více, jde jen o obalový materiál, který obvykle skončí zmačkaný v popelnici. Uvnitř krabice se nachází samotné tělo vysavače s předinstalovaným omyvatelným HEPA filtrem a nádobou na prach, kovovou tyčí a hned několika hubicemi.

Začneme hubicí Fluffy Optic, která má vlastní zelený světelný paprsek, jenž lépe odhaluje skryté nečistoty, osobně jsem právě tuto hubici používal nejčastěji. Další hubicí je rozměrná podlahová hubice Digital Motorbar, nechybí hubice s kónickým kartáčem pro čalounění, schody a autosedačky nebo kombinovaná hubice s kartáčem na prach a běžné vysávání. Těšit se můžete i na předinstalovanou štěrbinovou hubici s kartáčem. Dále v balení nalezneme adaptér pro vysávání pod nízkým nábytkem, nabíjecí úchyt na stěnu a nabíjecí adaptér. V balení je tak absolutně vše, co budete potřebovat.

Líbilo se nám ekologické balení

vše potřebné

Konstrukce a hubice: propracovaný systém

Samotné tělo vysavače Dyson Gen5detect Absolute se skládá hned z několika částí. Odpojit můžete baterii na spodní straně za pomocí červeného tlačítka, které slouží jako pojistka. Nádoba na odpad je integrovaná do těla. Pokud ji chceme vysypat, stačí zatáhnout za červenou pojistku, jež odblokuje krytku a nečistoty se vysypou přímo do koše. Není třeba se nádoby nijak dotýkat, což oceňujeme. Jakmile pojistku zatáhnete zpět, tělo se opět neprodyšně uzavře.

Dyson u modelu Gen5detect Absolute vynechal typickou spoušť na rukojeti a nově se vysavač aktivuje pomocí tlačítka na hlavním panelu, kde je i informační displej. Jedním tlačítkem vysavač zapnete i vypnete, podlouhlým tlačítkem ve tvaru pilulky poté měníte režimy Eko, Auto a Boost. Pokud jste zvyklí na ovládání pomocí spouště, může vás tato novinka ne úplně příjemně překvapit. Osobně mi tento způsob ovládání nevadí, ovšem je nutné si uvědomit, že tlačítka nelze ovládat stejnou rukou, jakou držíte madlo vysavače. Vždy si tak musíte pomoci druhou rukou, což není úplně nejpraktičtější. Na těle vysavače je i již zmíněný kulatý displej, který informuje jak o stavu znečištění vysávaných ploch, tak o přepínání režimů. Je velmi dobře čitelný, i přestože je skrytý pod lesklým plastem. A co displej ukazuje za údaje? Piezoelektrický snímač uvnitř vysavače počítá částice v reálném čase a určuje jejich velikost až 15 000× během jediné vteřiny.

Tělo je plastové kompletně, Dyson kombinuje matné a lesklé plasty, což působí elegantně. Na výběr máte ze dvou variant (kombinace prusky modrá/měděná a fialová/stříbrná, která na test dorazila nám). Osobně se mi „divoké“ barevné kombinace velice líbí, působí drze a výrobce tím ukazuje, že vysavač nemusí být nudným pomocníkem, za kterého se budete stydět a po úklidu jej budete hned schovávat. Palec nahoru.

Dyson zapracoval i na hubicích. Konkrétně štěrbinové a prachové hubice mohou být nově trvalou součástí vysavače. Jak to funguje? Pokud hubici nasadíte, tvarem, rozměry i kontakty přesně zapadne do kovové trubice, do které se skryje. Pokud trubici odpojíte, automaticky se vysune integrovaný kartáček na prach, což je praktické. Tento kartáček lze zcela zasunout, a z násady tak udělat štěrbinovou hubici. Na konec prodlužovací kovové tyče následně můžete připojit hubici Fluffy Optic/Digital Motorbar. Právě Fluffy Optic je opatřena paprskem světla, který odhalí nečistoty mnohem lépe než klasické LED přisvícení, což se v praxi potvrdilo. Hubice Fluffy má obyvatelný válec, místo jeho výměny tak stačí válec vyčistit a nechat vyschnout, čímž se výrazně prodlužuje jeho životnost.

Hubice Digital Motorbar je široká a poměrně těžká, díky jejímu tvaru a řešení se do ní nezamotávají vlasy ani delší vlákna, je tedy ideální na zvířecí srst a vlasy. Díky řešení kloubu hubice se snadno dostane i pod nízký nábytek a zásluhou koleček obě hubice kloužou po podlaze „jedna báseň“. Menší hubice, které se nasazují přímo na tělo vysavače, využijete na menší úklid sedacích souprav, špatně dostupných a úzkých míst a také na různý nábytek.

Líbilo se nám luxusní design

hezké barvy

tvrzené plasty

snadná manipulace

jednoduchá výměna hubic

integrovaná štěrbinová hubice s kartáčem

nádoba na prach se vysypává bezkontaktně

Nelíbilo se nám k ovládání přepínačů potřebujete druhou ruku

Výdrž a nabíjení: ještě delší výdrž

Dysonu se díky mírně větší kapacitě baterie podařilo výdrž prodloužit z původních 60 na aktuálních 70 minut v režimu Eko. Nejvyužívanějším režimem v našem případě byl režim Auto, kdy Dyson Gen5detect Absolute neustále monitoruje množství částic, které nasává, a dle toho uzpůsobuje výkon, automaticky tedy zesiluje/zeslabuje rychlost nasávání. V tomto režimu vydrží pracovat zhruba 40 minut, stále se však jedná o výdrž více než slušnou.

Co se týká nabíjení, přímo v balení naleznete nabíječku, která slouží i jako nástěnný držák. Můžete si tedy vybrat, zda baterii vyjmete z těla vysavače a do stanice umístíte jen baterii, nebo vysavač nabíjíte přímo ve stanici připevněné na zdi. Nabití z 0 na 100 % zabere asi 4 hodiny a 20 minut. Nejde tedy o rychlonabíječku dle aktuálních trendů, ale také to není žádná katastrofa.

Líbilo se nám praktická nabíječka, která slouží i jako nástěnný držák

Nelíbilo se nám delší nabíjení

Zkušenosti: opravdový mistr úklidu

Přiznám se, že nejčastěji jsem využíval hubici Fluffy s integrovaným přisvětlením. Jde o vcelku kompaktní hubici, která se díky nízkému profilu a ohebnému kloubu snadno dostane prakticky kamkoli, včetně prostoru pod nízkým nábytkem. Musím uznat, že rozdíl ve viditelnosti nečistot oproti klasickému LED světlu je extrémní, na podlaze i površích vidíte i ten nejjemnější prach, který se díky paprsku a zelenému světlu dokonale „rozzáří“. Nejlépe se vám tedy bude uklízet večer, klidně i za tmy, protože zelený paprsek pak rozvine svůj potenciál. Samozřejmě je paprsek viditelný i během dne, ale v noci je to ještě větší „zábava“.

První dny jsem byl z intenzity přisvětlení mírně nesvůj. To proto, že jsem viděl opravdové znečištění podlah a povrchů, které jsem dříve s LED světlem neviděl. Chvíli si tedy budete připadat jako s obsedantně kompulzivní poruchou, protože budete vysávat i třikrát denně, postupně si zkrátka zvyknete na to, že mít domácnost bez smítka prachu zkrátka nejde, protože se drží ve vzduchu, na površích, zdech, nábytku, oblečení a dalších površích, takže se neustále víří a padá na zem. Výhodou je, že pokud máte podlahu čistou i pod drobnohledem hubice Fluffy, můžete si být jistí, že víc jste opravdu udělat nemohli. Pro pořádkumilovné jedince jde o dokonalou „zbraň“, samozřejmě s HEPA filtrem, který eliminuje 99,99 % všech částic o velikosti 0,1 mikrometru, včetně virů. Výhodou je, že filtr je omyvatelný a Dyson u něj slibuje doživotní životnost.

Úklid vás bude bavit i v noci.

Co se týká hubice Digital Motorbar, ta je sice bez přisvětlení, ovšem je ideální pro domácnosti se zvířaty. Díky speciálnímu polykarbonátovému hřebenu se do ní nezamotávají vlasy, vlákna, ale ani srst, takže si ušetříte čas při úklidu samotného hřebenu. Dalo by se říci, že hubicí Digital Motorbar je ideální začít a následně povrch dočistit pomocí hlavice Fluffy.

Výkon je opravdu úctyhodný, motor zvládne až 135 tisíc otáček za minutu, režim Max jsme prakticky nevyužívali, a to i z důvodu, že v tomto režimu výdrž dramaticky klesá zhruba na 10 až 15 minut při 100 % nabití, roste samozřejmě i hlučnost. Nejčastěji jsme využívali právě již zmíněný režim Auto, který se postaral o dokonalý úklid všech typů povrchů, protože automaticky reguluje sací výkon, vy se tak nemusíte o nic dalšího starat, vše při zachování velmi nízké hlučnosti. Co nás mrzí, je fakt, že Dyson Gen5detect Absolute není kompatibilní s nástavcem Submarine na mokré vytírání. Submarine spolupracuje pouze s nejnovější verzí vysavače Dyson V15. Pokud je pro vás mokré vysávání nezbytné, pořiďte si právě tento model.

Líbilo se nám povedené hubice

intenzivní zelené světlo

špičkový výkon

Nelíbilo se nám nepodporuje Submarine

Zhodnocení: opravdu perfektní

Zhodnocení začnu nestandardně tím, co mě trochu zklamalo. Konkrétně jde o to, že Dyson Gen5detect Absolute nepodporuje stanici Submarine a ovládání se přestěhovalo z madla na vrchní stranu. Ano, to je vše, v ostatních aspektech totiž Dyson exceluje. Skvěle se hodí do domácností se zvířaty, díky množství hubic s ním vyčistíte prakticky jakýkoliv prostor a pohyb po podlaze i koberci zvládá s ladností baletky. Když k tomu přičteme velmi slušnou výdrž baterie, nekompromisní sací výkon nebo drobnost v podobě snadno vyprázdnitelné nádoby na nečistoty, nemůžeme jinak než nákup Dyson Gen5detect Absolute doporučit.

Foto: Martin Fajmon, fZone.cz