V redakci již nějaký ten týden testujeme nejnovější robotický vysavač od iRobotu, Roombu Combo J9+. Tento technologický výstřelek je na trhu teprve pár dnů, ale už dokázal okouzlit mnoho uživatelů. Zda se to povedlo i u nás v redakci, to odhalí podrobná recenze.

V březnu letošního roku jsme vám přinesli recenzi modelu Roomba Combo j7+. Tentokrát se nám do redakce dostala naprostá novinka Roomba Combo J9+. Už na tiskových obrázcích nás zaujala opravdu luxusně zpracovanou nabíjecí stanicí, technické parametry naznačovaly, že to bude „opravdu velké“. Naplnila se naše očekávání?

Technické parametry iRobot Roomba Combo J9+

Rozměry vysavače 33,8 × 33,9 × 8,7 cm Hmotnost vysavače 3,4 kg Rozměry stanice Clean Base 40,1 × 41,7 × 41,4 cm Kapacita nádoby na vodu/prach 210/315 ml Kapacita stanice Clean Base až 60 sběrných košů a 30 dnů doplňování vody Barva černá Kapacita baterie 4 460 mAh Doba provozu cca 75 minut Doba nabíjení cca 180 minut Konektivita Wi-Fi Typ navigace vSLAM s funkcí PrecisionVision a ODOA Aplikace iRobot HOME Paměť pro více pater ano Cena 33 990 Kč

Obsah balení: krásná práce

V samostatné krabici najdeme uložený vysavač, včetně nádoby na prach, předinstalovaný HEPA filtr, integrovanou nádobu na vodu a boční kartáček. V krabici dále je náhradní boční kartáček, náhradní filtr a mopovací podložka.

V hlavní velké krabici se pak nachází volně uložená nabíjecí stanice Clean Base s napájecím kabelem. Příslušenství je tedy bohaté a do začátku naleznete vše, co pro první měsíce provozu budete potřebovat.

Líbilo se nám velkorysé základní balení

přijatelná cena náhradních dílů

Zpracování a konstrukce: vypadá luxusně

Mám velkou radost z toho, že Roomba Combo J9+ vypadá prakticky identicky jako Roomba Combo j7+, design je totiž nadmíru povedený. Kruhový profil s průměrem necelých 34 cm a výškou zhruba 8,7 cm řadí Roombu mezi kompaktnější robotické vysavače. Oceňujeme nízkou výšku i fakt, že se na vrchní straně nenachází nic, co by vysavač uměle zvyšovalo, například laserový majáček. Váží pak 3,4 kg, což je téměř identická hodnota jako u modelu Roomba Combo j7+.

Vysavač můžete pořídit v jediné variantě – černo-stříbrné. Líbí se mi, že vrchní plastová část je matná a nově i lehce pogumovaná, díky čemuž na ní nejsou tolik viditelné vlasové škrábance. Stříbrný plát je sice rovněž plastový, ale připomíná leštěný kov a dodává vysavači na exkluzivitě. Součástí vrchní strany je i výklopné rameno, kde je ze spodní strany mopovací utěrka, která přesně kopíruje tvar ramena. Na první pohled je tedy „neviditelná“. Vysunutí ramena je automatické, provede ho sám vysavač, když se rozhodnete vytírat, lze jej však manuálně nadzvednout, abyste mohli mopovací utěrku vyjmout a v případě potřeby vyprat/vyměnit. Jen pozor, rameno nikdy silou nevyklápějte, mohli byste jej totiž zlomit.

Uvnitř kruhového plátu je jediné a (obvodu podsvícené) tlačítko, které může svítit, případně plynule po obvodu problikávat různými barvami. Slouží hlavně pro zahájení úklidu, dalším stiskem však robota pošlete zpět do stanice Clean Base. Na začátku jej využijete i pro spárování s aplikací iRobot, protože se tlačítkem aktivuje režim Wi-Fi připojení. To se mi líbí, žádné složitosti a zbytečná tlačítka navíc, která by kazila estetický dojem z vysavače. A když postupujete podle aplikace, párování zvládnete snadno.

iRobot Roomba Combo j9+ je samozřejmě opatřen gumovým nárazníkem s tlakovými a laserovými senzory na boku a spodní části, takže zabrání zbytečným nárazům do překážek a pádům ze schodů. Nádoba na prach na 315 ml nově není kombinovaná, slouží jen pro uchování nečistot v průběhu úklidu, po jeho ukončení se sama vysype do stanice Clean Base. Kam ale zmizela nádoba na vodu? Ta je nově integrovaná přímo do těla vysavače, má objem 210 ml a napustí se automaticky přímo ve stanici. Odpadní nádoba je ze zadní boční části, stačí stisknout pojistku a nádobu vysunout.

Z přední části je to nejdůležitější: kamera s přisvětlením. Proč kamera? Vysavač se pohybuje díky navigaci vSLAM, která využívá právě kameru, tedy ne LiDAR jako některé konkurenční modely. Každý typ navigace má své výhody i nevýhody, jedno je však jisté – díky kameře můžete vidět více. Výhody jednotlivých typů navigací naleznete v našem přehledném průvodci. Ze spodu vysavače nalezneme dva gumové válce, hned uprostřed. Ty se otáčí proti sobě a zvyšují účinnost nabírání nečistot. Nechybí ani boční kartáček, který se stará o vymetání nečistot z rohů místnosti, kam by se vysavač kvůli svému kruhovému profilu jinak nedostal.

Velkou novinkou je zcela přepracovaná stanice Clean Base. Ta je nově mnohem větší a rovněž pohlednější. Velikost stanice má svůj důvod, protože stanice nově kromě sběru nečistot slouží i jako zásobárna čisté vody. Na stanici se navíc nachází i praktické tlačítko, které slouží jako prodloužená ruka vysavače – můžete s ním zahájit úklid bez toho, aniž byste museli otevírat mobilní aplikaci nebo tisknout tlačítko na vysavači. Výhodou je i fakt, že iRobot Roomba Combo J9+ zajede do stanice mnohem hlouběji, než jak tomu bylo u modelu Roomba Combo j7+, takže se prakticky ze 3/4 schová a neruší.

Samotná stanice je z plastu, iRobot kombinuje lesklé a matné plasty, na vrchní straně je pak plastová skořepina, která simuluje dřevěný povrch, což vypadá efektně a můžete ji využít jako malý odkládací stolek, čemuž odpovídají i rozměry 40,1 × 41,7 × 41,4 cm a hmotnost zhruba 9 kilogramů. Dodáme, že uvnitř stanice je velká nádoba s vodou a sáček, který pojme nečistoty shromažďované až 60 dnů. Navíc je uvnitř přihrádka, kam můžete umístit další sáčky, náhradní filtry i kartáčky, a mít je tak neustále po ruce. Minimálně měsíc se tedy nemusíte o nic starat, po jednom měsíci napustíte nádobu vodou a jednou za dva měsíce vyměníte odpadní sáček na nečistoty. To se nám líbí!

Líbilo se nám luxusní design vysavače i stanice Clean Base

rozměry a hmotnost

navigace VSLAM umožňuje snížit výšku vysavače

chytré řešení ukrytí mopovací podložky

Navigace a vytírání: ideální kombinace

iRobot Roomba Combo j9+ využívá pro navigaci v prostoru stejné prvky jako iRobot Roomba Combo j7+.Vysavače ze série „j“ spoléhají při orientaci v prostoru na navigaci vSLAM (Visual Simultaneous Localization and Mapping), která oproti LiDARu a LDS nevyužívá laserový majáček, ale kameru s přisvětlením. Ta může být na vrchní/boční části, v případě iRobotu je vepředu To je důležité, pomáhá totiž za šera. Díky technologii PrecisionVision iRobot doslova vidí překážky kolem sebe a pohodlně se jim vyhne. Je jedno, zda jde o prodlužovací kabel, pohozené spodní prádlo nebo nádobu s vodou, zkrátka vidí, co je před ním, a do překážky nenajede. Jen dodáme, že ani modelu Combo nechybí speciální P.O.O.P záruka, takže pokud vám vysavač znehodnotí „bobek“ vašeho čtyřnohého miláčka, iRobot vám vysavač vymění.

S orientací v prostoru vysavač problém nemá, ale co mokré vysávání, které je hlavním benefitem novinky? I zde se iRobot postaral o to, aby bylo vše dotažené k dokonalosti. Ono výklopné rameno jsme již zmiňovali. Utěrka je poměrně úzká a ne moc dlouhá, to proto, že kopíruje tvar výklopného ramena, určitě tedy nevypadá jako typický hadr na podlahu. Je dokonce menší než u většiny konkurence. Je to však problém?

Ne, iRobot mě nezklamal, naopak. O uvolňování tekutiny se stará motorek, v aplikaci iRobot můžete nastavit, zda chcete uvolnit málo/středně/hodně tekutiny podle znečištění podlahy. Osobně mi vyhovovalo střední nastavení. Oceňuji, že rameno se automaticky skryje v momentě, kdy vysavač detekuje koberce, ať už jsou jakékoliv velikosti. Sám vyhodnotí, že povrch již není podlaha a rameno automaticky skryje, včetně mopovací podložky. To znamená, že se nemusíte starat o to, kde se vysavač aktuálně nachází, případně tvořit zakázané zóny, o vše se postará iRobot v reálném čase.

Kvalitou mokrého mopování se iRobot Roomba Combo j9+ řadí k těm vůbec nejlepším robotickým vysavačům na trhu, protože přidává novou funkci SmartScrub, díky které dělá vysavač při vytírání pohyby dopředu a dozadu, simuluje tak ruční vytírání mopem. Díky této novince se iRobotu podaří odstranit více zaschlých nečistot bez nutnosti úklid opakovat, čímž šetří jak baterii, tak váš čas. Mokré vytírání dává u Roomba Combo J9+ ještě větší smysl proto, že pokud v průběhu vytírání vysavač vyhodnotí, že mu dochází voda, automaticky zajede do stanice Clean Base, kde se napustí čistou vodou ze zásobníku ukrytého ve stanici, vy se tak o nic starat nemusíte. Jen doplníme, že stanice Clean Base neumí zbylou vodu ve vysavači odsát, ta však zůstane v těle vysavače připravená na další úklid.

Výdrž: tam a zase zpět

Co se týká výdrže, iRobot Roomba Combo j9+ dokáže uklízet zhruba 75 minut, ovšem než se vybije, zajede do stanice Clean Base a následně pokračuje tam, kde přestal. Nabití je poměrně rychlé, hotovo je asi za 2 hodiny a 30 minut. Pokud máte opravdu velký byt, robot si během vysávání „odskočí“ na nabíječku a následně v úklidu pokračuje přesně tam, kde přestal. Vzhledem k tomu, že jsem testoval i původní vysavač, musím poznamenat, že úklid s modelem Combo je svižnější. Místnost o velikosti zhruba 20 metrů čtverečních je uklizena během 15 minut.

Líbilo se nám svižný úklid

návrat na místo, kde se úklid přerušil

automatické dopuštění vody ze stanice

Aplikace: obohacená o možnosti mopování

Už v recenzi Roomba Combo j7+ jsme chválili povedenou aplikaci iRobot, která je navíc kompletně lokalizována do češtiny. Aplikaci chválím za přehlednost, zahájení úklidu je otázkou pár vteřin, kdy si navíc můžete vybrat i jednotlivé místnosti, které si přejete uklidit. Aplikace vám po ukončení úklidu navíc zašle notifikaci s informací, že vysavač v průběhu úklidu narazil na různé překážky a požádá vás, abyste určili, co s nimi příště. Samozřejmě vám překážky vyfotí díky přední kameře v poměrně slušném rozlišení. Vysavač je při příštím úklidu může ignorovat, považovat je za dočasnou překážku, případně se jim opět vyhne. iRobot rozpozná několik desítek typů překážek, včetně ponožek, kabelů a dalších různých předmětů, které se na zemi mohou nacházet.

Pokud máte dům či byt s více patry, není to pro iRobot žádný problém, iRobot automaticky zmapuje nový prostor, protože podle kamery pozná, že není v místnosti, kterou už zná. Osobně se mi líbí i funkce Dirt Detect, díky které iRobot vyhodnotí, jaká místnost ve vaší domácnosti je nejvíce znečištěna a s úklidem v ní začne. Pokud máte třeba dva dětské pokoje, ložnici a obývací pokoj a stanice Clean Base je umístěná v kuchyni, vysavač může s úklidem začít klidně třeba v ložnici, protože na základě zvyklostí ví, že je tato místnost nejvíce znečištěna prachem. To vše zvládá iRobot Roomba Combo J9+ v reálném čase, bez nutnosti cokoli nastavovat.

Aplikaci chválíme také za možnost přizpůsobení úklidu. Dopředu si můžete nastavit, že například ložnici je nutné vysát a vytřít dvakrát s velkou intenzitou vody, ale další místnosti chcete jen vysát, případně vytřít na nejnižší stupeň odtoku vody. Takto si můžete přizpůsobit úklid doslova do nejmenších detailů, což u konkurence rozhodně není pravidlo.

Líbilo se nám přehledná aplikace

vysvětlivky v rámci aplikace

kompletní a přesná lokalizace aplikace

nespočet možností nastavení vysávání

Zkušenosti a zhodnocení: parádní práce

Robotický vysavač iRobot Roomba Combo J9+ jsem testoval zhruba měsíc a musím říct, že mě nadchl jeho cit pro detail, který iRobot do vysavače vtiskl. Ano, stále jde o robotický vysavač, ale vylepšení posunula Roomba Combo J9+ o několik kroků dále. Ať už mluvíme o stanici, která umí dopustit vodu dle potřeby, nebo o mopování SmartScrub, které simuluje běžné ruční mopování. Automatické rameno mopu sice není novinkou, ale stále jde o prvek, který nemá ve světě robotických vysavačů konkurenci – můžete se spolehnout, že iRobot uklidí celý byt/dům bez nutnosti starat se o to, zda vám náhodou nenamočí váš oblíbený koberec.

iRobot se liší už svým přístupem – uživatele neobtěžuje tím, že chce všechno nastavit, naopak vše dělá co nejvíce automatizovaně, abyste se nemuseli ideálně o nic starat, stačí jednou za čas napustit zásobník na vodu a vyměnit sáček na nečistoty. To je přístup, který se mi velice zamlouvá. Osobně jsem nadšený i z designu nové stanice Clean Base, kterou se budete v interiéru rádi chlubit.

Ano, radost částečně kazí cena 33 tisíc korun, ovšem za kvalitu a inovace se připlácí vždy, nejinak je tomu zde. Osobně můžu nákup s radostí doporučit, užijete si totiž krásně uklizené podlahy bez toho, aniž byste museli hnout prstem.

Foto: Martin Fajmon, fZone.cz