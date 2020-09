Mnoho uživatelů si bohaté vystačí s internetovým připojením v telefonu a v případě nouze si vytvoří hotspot. Co však dělat, pokud jste neustále v pohybu, potřebujete mít k internetu připojených více zařízení najednou, ale zároveň nechcete čerpat data ze své primární SIM karty, případně mít neustále zapnutý energeticky náročný hotspot? Pro takové uživatele může být ideální volbou přenosný modem doplněný o SIM s pořádnou porcí dat.

V dnešním testu se podělím o dlouhodobé zkušenosti z používání přenosného routeru TP-Link M7200 a předplacené SIM karty se 100 GB dat od 02. Jaké jsou výhody tohoto řešení a jaký je vlastně život s mobilním routerem?

100 GB za 300 Kč

Začněme SIM kartou, kterou jsem po čas testování používal. Jedná se o relativně nedávno představenou předplacenou SIM od O2 se 100 GB dat za příznivou cenu 300 Kč měsíčně. Výhody? V prvé řadě cena, neboť vás vyjde 1 GB dat na pouhé 3 koruny. Jedná se tak o velmi zajímavou nabídku, která zaujala i mě, přestože si standardně vystačím se svými 15 GB dat v rámci měsíčního tarifu.

Další výhodou může být pro mnohé fakt, že se jedná o předplacenou kartu, takže se není potřeba obávat toho, že by vám na konci měsíce přišla faktura na nepříjemně vysokou částku. Pokud kartu nenabijete dostatečnou výší kreditu (v tomto případě 300 korun), nebudete mít 100 GB dat, ale o možnost využití balíčku nepřijdete. Jednoduše stačí kartu nabít příslušnou částkou a získáte 100 GB dat na dalších 30 dní.

Kartu bylo možné zakoupit na datamanie.cz. Momentálně již tato SIM není běžně k dispozici, operátor však slibuje představení dalších zajímavých nabídek, takže se vyplatí stránku průběžně sledovat.

Obsah balení

V krabičce je kromě routeru a krátkého kabelu typu USB-A/microUSB také sada příruček pro rychlé nastavení. Nic dalšího nehledejte, na druhou stranu již není žádného dalšího příslušenství potřeba.

Konstrukce a obsluha

Aktivace routeru je extrémně jednoduchá a zvládnou ji i naprostí lajkové. Po nasazení baterie do zařízení stačí nasadit zadní kryt a dlouze podržet jediné fyzické tlačítko, které se na zařízení nachází. Poté se rozblikají ikonky na lesklé ploše pod logem výrobce. Jakmile svítí každá zeleně (připojení k internetu, Wi-Fi signál a baterie), můžete začít router okamžitě používat a užívat si internetového připojení.

Potěší nízká hmotnost i kompaktní rozměry.

Kromě lesklých plošek na přední i zadní straně je zbytek těla z matného plastu, který má pravděpodobně imitovat povrch kůže. Tvar připomíná oblázek, který se příjemně drží a bez problémů se vleze i do kapsy kalhot. Router by podle mého názoru mohl vypadat ještě o něco lépe, rozhodně se nejedná o designový doplněk, to však ani není účelem, takže si na vzhled jako takový nelze stěžovat. Naopak lze pochválit možnost snadného vyjmutí a nasazení baterie a také nízkou hmotnost.

Funkce

TP-Link M7200 v prvé řadě využijete jako vysílač Wi-Fi signálu, bez problémů jej však můžete také připojit kabelem k počítači (viz screenshot). Pokud se rozhodnete pro bezdrátové připojení, máte k dispozici nespočet možností nastavení, které si opět můžete prohlédnout na přiložených screenshotech. Jedná se o běžné možnosti nastavení, na které narazíte také u běžných velkých routerů v domácnosti.

Skrze webové rozhraní nebo mobilní aplikaci, na kterou se zaměřím v příští kapitole, můžete nastavit sílu vysílaného signálu, monitorovat spotřebu dat a nastavit si limity, případně nastavit zabezpečení. Jednou z nejužitečnějších funkcí je možnost povolit pouze 4G, respektive 3G připojení. V možnostech je také preference 4G sítí s možným připojením k 3G sítím v případě potřeby. Díky tomu se nesetkáte s extrémně pomalým připojením (například Edge). Dále můžete například zablokovat/umožnit datový roaming, případně router v případě potřeby restartovat. Stejně tak lze v rozhraní prohlížet/psát SMS případně odesílat USSD požadavky pro případ, že potřebujete zjistit výši zbývajícího kreditu či objemu dat.

K routeru lze najednou připojit až 10 zařízení.

V mém případě jsem obvykle pouze router zapnul, nechal ležet v aktovce a využíval internetové připojení na smartphonech a notebooku. Takto jej bude používat pravděpodobně většina uživatelů, kteří nechají nastavení v defaultním režimu. Internetové připojení fungovalo bez problémů i na vzdálenost několika metrů (i skrze relativně tlustou zeď), takže jsem nikdy neměl s kvalitou připojení sebemenší problém. K routeru lze najednou připojit až 10 zařízení, takže není problém, pokud své připojení sdílíte i s kolegy/kamarády.

Mobilní aplikace

Kromě webového rozhraní můžete router nastavit také pomocí velmi povedené aplikace, která je dostupná pro iOS i Android. V ní najdete stejné možnosti jako ve webovém rozhraní. Nejčastěji zde budete kontrolovat stav baterie, rychlost připojení, případně si přečtete přijaté SMS nebo zkontrolujete, která zařízení jsou k routeru připojená. Aplikace funguje velmi svižně, nepadá a má líbivé rozhraní v modro-bílých barvách.

Výdrž

Baterie o kapacitě 2 000 mAh má dle výrobce zajistit až 8hodinovou výdrž, hodně však záleží na tom, kolik zařízení je k routeru připojených. V mém případě jsem dosáhl s přibližně dvěma až třemi připojenými zařízeními výdrže 6 až 7 hodin na plné nabití. Na výdrži se však mohlo podepsat také staří testovacího routeru, který přede mnou měli další redaktoři. Není však nic jednoduššího než nechat router připojený k notebooku nebo powerbance, případně si dokoupit další baterii a jednoduše ji prohodit. Jediné, co bych routeru vytknul, je přítomnost staršího microUSB. V mnoha případech to totiž znamená nutnost si s sebou vzít další kabel navíc.

Zhodnocení

100GB předplacená SIM karta od O2 spolu s kompaktním routerem TP-Link M7200 se osvědčila jako skvělá kombinace pro všechny uživatele, kteří potřebují i na cestách či obecně mimo Wi-Fi síť pracovat na notebooku a mít k routeru připojená i další zařízení. Na rozdíl od hotspotu na telefonu nemusíte řešit rychle ubývající baterii smartphonu nebo nadměrné zahřívání. Router tak mohu s klidným svědomím doporučit, za cenu přibližně 1 300 korun získáte užitečného pomocníka na cesty v kompaktním provedení, který splní vaše očekávání.