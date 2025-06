Roborock má v nabídce velké množství robotických pomocníků, novinkou se stává model Qrevo 5AE, který míří do vyšší střední třídy. Nechybí mu vychytávky v podobně motorického ramena FlexiArm a duálního kartáče DuoDivide, stejně jako multifunkční dokovací stanice. Někde však musel výrobce i šetřit, nejen na to se podrobně zaměří naše dnešní recenze.

Pokud jste věrní čtenáři serverů fZone.cz a mobilenet.cz, jistě jste zaznamenali recenze na robotické vysavače Roborock Qrevo Curv a Saros 10R. Oba vysavače patří mezi to vůbec nejlepší, co si v oblasti robotických vysavačů můžete dopřát, pokud však spíše hledáte zástupce vyšší střední třídy, který sám o sobě udělá hodně parády za nižší cenu, máme tu pro vás skvělou alternativu – a to dnes testovaný Roborock Qrevo 5AE. Jde o novinku, kterou si můžete pořídit už za cenu okolo 18 tisíc korun, přesto nabídne obdobné funkce jako mnohem dražší sourozenci. Jak si Roborock Qrevo 5AE vedl, prozradí dnešní recenze.

Technické parametry Roborock Qrevo 5AE

Rozměry 35 × 35,3 × 9,7 cm Hmotnost cca 3,6 kg Velikost stanice 51,9 × 48,7 × 34 cm Aplikace Roborock pro Android i iOS Mokré mopování ano, dvě mopovací podložky Zvednutí mopu/kartáčů a těla vysavače ano (1 cm)/ne Překonání prahů ano, až 2 cm Sušení mopu stanicí ano, teplota 45 stupňů Celsia Typ navigace LiDAR + Reactive Tech Paměť pro více pater ano Režimy čištění SmartPlan, Vac & Mop, Mop, Vacuum, Customize Režimy vysávání Quiet, Balanced, Turbo, Max Průtok vody 1–30 (Low, Medium, High) Objem nádoby na čistou/špinavou vodu (stanice) 4/3,5 litru Objem sáčku na nečistoty (stanice) 2,7 litru (až 7 týdnů vysávání) Objem odpadní nádoby (robot) 325 ml Objem nádrže na vodu (robot) 80 ml Sací výkon 12 000 Pa Kapacita baterie 5 200 mAh Hlasové ovládání Amazon Alexa/Siri/Google Home Cena cca 18 tisíc korun

Obsah balení: standardní

Pokud si chystáte pořídit robotický vysavač s multifunkční dokovací stanicí, musíte počítat s vyšší hmotností a větší krabicí – Roborock Qrevo 5AE netvoří výjimku, avšak díky kompaktnější stanici se nemusíte obávat, že by vám s krabicí musel někdo pomáhat. Samotná krabice není o mnoho delší a širší než samotná stanice, Roborock využil doslova každý centimetr. Kromě stanice s předinstalovaným odpadním sáčkem se v balení nachází samotný vysavač, dvě mopovací podložky s předinstalovanými textiliemi z mikrovlákna a přívodní kabel do sítě. Vysavač je již osazen nádobou na prachové nečistoty s filtrem a zároveň s bočním kartáčkem, takže samotné sestavení je otázkou pár chvil.

Líbilo se nám nic důležitého nechybí

Nelíbilo se nám hodil by se náhradní sáček na nečistoty do stanice

Konstrukce a zpracování: nápaditý kousek

Roborock Qrevo 5AE sice nepatří mezi „smetánku“ značky Roborock, i tak se zřejmě všichni shodneme na tom, že mu to velmi sluší – a to jak v námi testované černé barevné variantě, tak také v bílé barevné variantě. Robotický vysavač působí velmi elegantně, dle mého názoru je to zlatý střed mezi technickým a elegantním vzezřením, kdy rozhodně neurazí ani designově náročné uživatele, ani zbytečně nepřitahuje pozornost. Rozměry vysavače činí 35 × 35,3 × 9,7 cm, a to včetně LiDAR majáčku, který Roborock Qrevo 5AE využívá k navigaci. Není sice nejnižší, ale pokud doma nemáte vyloženě extra nízký nábytek, měl by se bez problému „vejít“ prakticky všude. Hmotnost činí zhruba 3,6 kilogramu, v dané třídě jde o lehce podprůměrnou hodnotu, takže chválíme.

Při bližším ohledání si kromě LiDAR majáčku všimnete masivních nárazníků, dvou podsvícených tlačítek (zapnutí a vypnutí a návrat do domovské stanice), stejně tak i výklopného víka, pod kterým se nachází QR kód pro párování a pochopitelně i odpadní nádoba s kapacitou 325 ml. Přední strana hostí systém rozpoznávání překážek, který Roborock přezdívá Reactive Tech. Nejde o systém, který by kombinoval AI kameru s ToF senzorem, v tomto případě jde o kombinaci Structured‑light senzoru s IR čidly. Reálně to funguje tak, že Roborock promítá kódovaný světelný vzor, aby rozeznal překážky v reálném čase, zvlášť nízké a nestandardní objekty. Tento typ rozpoznání překážek sice není tak precizní, ovšem i tak by měl zaručit to, že se vyhne většině běžných překážek, které se na zemi mohou nacházet.

Dva kartáče eliminují zachytávání a namotávání vlasů či zvířecí srsti

Zajímavý je i pohled na spodní stranu vysavače – kromě senzorů proti pádu ze schodů se zde nachází dvojice mopovacích podložek, přičemž jedna z nich využívá systém FlexiArm Edge Mopping. Zajímavý je i pohled na boční asymetrický kartáček, který nenamotává chlupy ani vlasy. Nesmí chybět ani hlavní kartáč, který je tentokrát složen ze dvou částí – to kvůli efektivitě a eliminaci namotávání vlasů a chlupů – stejný systém nabízí například Saros 10R, nazývá se DuoDivide.

Systém FlexiArm Edge Mopping nechybí.

Roborock Qrevo 5AE se dodává s multifunkční dokovací stanicí, která má rozměry 51,9 × 48,7 × 34 cm. Ta je velmi elegantní, zvláště v černé barvě působí jako vkusný doplněk do domácnosti. Stará se jak o nabíjení vysavače, tak také o napuštění vody, nasátí odpadní vody a samozřejmě také sušení a čištění mopu, jak je u moderních robotických vysavačů ostatně dobrým zvykem. Sušení mopů poté probíhá teplotou 45 stupňů Celsia. Nádoba na čistou i odpadní vodu jsou vysokokapacitní, objem nádrže na čistou vodu činí 4 litry, na odpadní vodu poté 3,5 litru, což je dostatek na zhruba týdenní autonomní provoz. Dodáme, že sáček na suché nečistoty má objem zhruba 2,7 litru, dle slov výrobce jde o dostatečnou hodnotu pro sběr nečistot až na 7 týdnů, následně sáček jednoduchým způsobem vyjmete a vyměníte za nový.

Pokud bych měl zmínit jednu nevýhodu tmavé varianty, bude to zřejmě lesklý panel stanice, který kryje sáček na nečistoty – je lesklý téměř jako zrcadlo, zachytává jak jemný prach, tak také vlasové škrábance a mastnotu, takže je třeba ho pravidelně čistit, ideálně vlhkým hadříkem z mikrovlákna. Kdyby byl panel matný, měl bych větší radost. I tak jsem však s designem Roborock Qrevo 5AE a dokovací stanicí maximálně spokojen, v interiéru vypadá vkusně a rozhodně se nebudete stydět za to, že jej doma máte. Roborock design robotických vysavačů umí a Roborock Qrevo 5AE je toho (dalším) důkazem.

Líbilo se nám vcelku nízký profil

kvalitní navigace

elegantní design

design multifunkční stanice

velké odpadní nádoby

velký objem na čistou i špinavou vodu

Nelíbilo se nám černé lesklé plasty se snadno umažou

Specifikace: kvalitní práce

Roborock Qrevo 5AE má funkce, které jsou běžné až u dražších kousků z nabídky této společnosti, je tedy ideální čas na to se zaměřit právě na nabídku funkcí. Jak už víme, k navigaci využívá Roborock Qrevo 5AE kombinaci „majáčku“ LiDAR a Reactive Tech, což je kombinace více dovedností – reálně to funguje tak, že Roborock promítá speciální světelný vzor, aby rozeznal překážky v reálném čase, k tomu dopomáhají i IR čidla. Vysavač tedy překážky „vidí“ a vyhne se jim, ovšem na rozdíl od takového Qrevo Curv a Saros 10R je nedokáže rozpoznat a „pojmenovat“. Vysavači totiž chybí RGB (AI) kamera s ToF senzory, které dokáží překážky nejen rozpoznat, ale také je spolehlivě odlišit.

V praxi jsem byl zvědav, jak to celé bude fungovat, a musím uznat, že jsem spokojen – Roborock Qrevo 5AE se vyhne prakticky všem překážkám, problémem můžou být velmi tenké kabely (například nabíječky od mobilního telefonu), případně různé malé hračky vašich ratolestí. Roborock Qrevo 5AE je ideální do prostor, kde tolik překážek není, ovšem těm větším se vyhne zcela spolehlivě. To stejné platí pro domácí mazlíčky, i těm se Roborock Qrevo 5AE vyhýbá spolehlivě.

Roborock Qrevo 5AE se pyšní dvěma dovednostmi, které jsem chválil u modelu Saros 10R – jde o flexibilní rameno mopovací podložky (FlexiArm Edge Mopping), které zajistí důkladné mopování i v rozích místnosti, a kartáč DuoDivide, který je složen ze dvou částí a eliminuje tak namotávání vlasů a chlupů. Roborock Qrevo 5AE si zachovává i asymetrický tvar bočního kartáčku pro vymetání nečistot v rozích, tento systém už však není flexibilní, tedy nejde již o robotické rameno.

Když už jsme zmínili systém mopování, dodáme, že Roborock Qrevo 5AE zvládne mopovací podložky zvednout až do výšky 1 centimetru nad okolní povrch, díky čemuž je vhodný i do prostor s kusovými koberci, které v průběhu úklidu nenavlhčí. Ano, chybí možnost magnetického odpojení základnou, ovšem vzhledem k ceně vysavače je jasné, že Roborock musel hledat nějaké možnosti, kde ušetřit. To stejné platí i pro samotné tělo – to se již nedokáže motorizovaně nadzvednout, aby tak překonalo vyšší prahy, než jsou ty do výšky 2 centimetrů – pokud máte doma hodně přechodů, které jsou vyšší, bude lepší poohlédnout se jinde.

Multifunkční dokovací stanice se postará prakticky o vše.

Zmínili jsme, že stanice dokáže mopy sušit, a to i horkým vzduchem – konkrétně ale nižší teplotou, než je tomu u dražších modelů. Roborock Qrevo 5AE si musí vystačit s teplotou 45 stupňů Celsia – sušení je tedy pomalejší a zároveň je vhodné čas od času mopovací textilie vyprat, protože spolehlivé hubení bakterií probíhá až při teplotách od 60 stupňů Celsia. Pokud však máte obavu ze zápachu, obáváte se zbytečně – vysavač jsme v redakci testovali delší dobu a i přesto, že jsme textilie neprali, k žádnému nepříjemnému zápachu nedocházelo.

Za co si Roborock Qrevo 5AE zaslouží velkou pochvalu, je maximální sací výkon – ten totiž činí až 12 000 Pa, což je skvělý výsledek. Takový sací výkon je pro tvrdé podlahy možná až zbytečně vysoký, kde se však naopak skvěle hodí, je vysávání kusových koberců s nižším vlasem, kde se sací výkon postará o důkladné vysátí.

V průběhu úklidu můžete nastavit i intenzitu průtoku vody (vypnuto–30), případně vše ponechat na automatice. Díky tomu se nemusíte obávat, že by se například poškodila náchylná dřevěná podlaha, naopak na dlažbu je možné použít maximální průtok (zvlhčení). Zde se hodí upozornit, že čím více vody, tím častěji se bude robot vracet zpět do základny, aby svoji nádržku doplnil – její kapacita totiž činí 80 ml. I když moderní robotické vysavače s integrovanou nádržkou na vodu (včetně Roborock Qrevo 5AE) hospodaří s vodou velmi dobře, osobně bych ocenil, kdyby byla kapacita této nádrže větší.

Roborock Qrevo 5AE se dá ovládat i hlasově, a to skrze Amazon Alexa / Google / Siri. Bohužel, skvělý hlasový asistent Rocky, který navíc funguje i off-line, u tohoto modelu chybí. Je logické, že Roborock musí nějak oddělit ty nejlepší robotické vysavače v nabídce od těch z vyšší střední třídy, takže tento šikovný pomocník bohužel chybí.

Líbilo se nám pokročilá navigace i rozpoznávání překážek

vysoký sací výkon

motorické rameno mopu

mopovací podložky dokáže nadzvednout do výšky 1 centimetru

kartáč DuoDivide nenamotává vlasy ani chlupy

Nelíbilo se nám chybí asistent Rocky

chybí motorické rameno bočního kartáčku

Výdrž a nabíjení: stihne toho hodně

Roborock Qrevo 5AE nabízí solidní výdrž až 3 hodiny v automatickém režimu, což postačí i pro úklid rozlehlé domácnosti. Pokud přece jen dojde baterie, vysavač se sám vrátí do stanice, dobije potřebnou energii a pokračuje tam, kde skončil – často si tak ani nevšimnete, že došlo k přerušení úklidu.

Doba nabíjení se pohybuje kolem 4 hodin, což je spíše standard. Rychlonabíjení by sice potěšilo, ale díky chytrému systému dobíjení během úklidu nejde o zásadní nedostatek. Prakticky lze říci, že výdrž je dostatečná pro většinu domácností.

Líbilo se nám slušná výdrž

Nelíbilo se nám pomalejší nabíjení

Aplikace: to už známe

Aplikace Roborock je našim čtenářům důvěrně známá – například z recenze na robotický vysavač Saros 10R. Aplikace se vyznačuje přehledným prostředím a detailním nastavením, jen jí chybí lokalizace do češtiny, což někomu může vadit. Párování je velmi snadné, nejdříve stačí vybrat vysavač mezi produkty, následně stisknout dvojici tlačítek a resetovat Wi-Fi připojení. Vše zabere maximálně 1 minutu, méně zkušeným uživatelům o minutu déle. Dodáme, že připojení probíhá přes 2,4 GHz Wi-Fi, 5 GHz chybí. Ihned se zobrazí také průvodce, který se vás průběžně ptá, zda doma máte koberce, domácí mazlíčky, a pomůže vám přizpůsobit DND mód (režim nerušit), včetně nastavení chování robotického vysavače ve vyznačeném časovém rozmezí.

Začít musíte prvotním mapováním vaší domácnosti, přičemž mapování prostoru o velikosti zhruba 45 metrů čtverečních zabralo jen jednotky minut. Vysavač si mapu uloží (pokud mu to dovolíte), a dále s ní můžete pracovat, například si ji přejmenovat nebo upravit typ podlahy.

Úvodní obrazovka je velmi přehledná – kromě mapy zobrazí i rychlé možnosti úklidu (Full, Rooms, Zones, Routine), včetně možnosti změny typu úklidu (Vac&Mop, Mop, Vacuum, Customize a speciálního režimu SmartPlan) a nastavení domovské stanice (Docked) – na dvě kliknutí v aplikaci tak můžete vysypat odpadní nádobu vysavače, zahájit mytí mopů nebo zahájit jejich sušení. Nastavit můžete také to, jak často se bude vysavač vracet do stanice skrze mytí mopů. Přizpůsobit si můžete i délku sušení mopovacích podložek a četnost automatického nasávání suchých nečistot. Aplikace rovněž upozorní, zda je nutné vylít odpadní vodu, napustit čistou vodu nebo vyměnit sáček na nečistoty. Pokud stanice detekuje nějaký problém (třeba nedostatek vody), upozorní na to výraznou červenou diodou, aplikaci tedy pro rychlé zhodnocení stavu vyloženě nepotřebujete.

Detailnější nastavení naleznete pod ikonou ozubeného kolečka – zde se nastavuje rozvrh úklidu (Schedules), můžete si zde zobrazit životnost jednotlivého příslušenství. Samozřejmostí je podrobné nastavení No-Go zón (pro vysávání, vytírání nebo globálních).

Líbilo se nám přehlednost

funkčnost

detailní nastavení

automatická detekce různých typů překážek

Nelíbilo se nám aplikace není lokalizovaná

Zkušenost: je to šikula

Roborock Qrevo 5AE spadá do vyšší střední třídy, výsledky však můžete očekávat špičkové. Osobně mám radost, že Roborock přidal robotické rameno FlexiArm Edge Mopping, které se velmi kvalitně podepisuje na vytírání nečistot v rozích místnosti a podél nízkého nábytku, nebo třeba pod kuchyňskou linkou, která je pro mnoho robotických vysavačů velkou výzvou. S kvalitou mokrého mopování jsem byl maximálně spokojený, mopy se otáčejí vysokou rychlostí (200 otáček za minutu) a i díky kruhovému tvaru dokonale simulují ruční vytírání. Roborock Qrevo 5AE si poradí i se zaschlými nečistotami, výsledek vytírání byl vždy kvalitní a neměl jsem tak potřebu úklid opakovat nebo vzít na pomoc ruční mop.

Co se týká samotného vysávání, díky vysokému sacímu výkonu se Roborock Qrevo 5AE hodí i do prostor, kde jsou kusové koberce s nižším vlasem, které výkonem 12 000 Pa vysaje opravdu důkladně. Ano, chybí mu funkce zvednutí těla, jako je tomu například u modelů Qrevo Curv nebo Saros 10R, ovšem pokud nemáte vyloženě jen a pouze koberce s vysokým vlasem, žádného problému se obávat nemusíte – přinejhorším se Roborock Qrevo 5AE daným kobercům vyhne, což nastavíte v aplikaci.

Vysoký sací výkon a špičkové mokré mopování, to jsou jeho hlavní přednosti.

Spokojený jsem byl i s výdrží a rychlostí nabíjení – vzhledem k tomu, že se vysavač při poklesu baterie vrátí do stanice a následně s úklidem pokračuje tam, kde přestal, prakticky se nestane, že by neuklidil to, co jste chtěli. Skvěle se hodí i na bodové čištění, například pokud si kolem sedačky něco rozsypete, můžete jej vyslat přímo na místo nehody a nemusíte čekat, než proběhne komplexní globální úklid. Rychlost samotného vysávání a vytírání je slušná – počítat můžete s rychlostí úklidu zhruba 1 metr čtvereční za minutu, bavíme se však o důkladném intenzivním čištění, kdy během jednoho momentu vysavač zároveň vysává a zároveň vytírá.

Vnitřní odpadní sáček na nečistoty vydrží až na 7 týdnů sběru suchých nečistot

Díky povedené aplikaci si můžete dopředu nastavit dobu, kdy bude vysavač uklízet – pracovat tak může klidně i v době, kdy jste například v práci. Velmi zvědavý jsem byl na úroveň rozpoznávání překážek systému navigace, kdy se kombinuje LiDAR společně se systémem Reactive Tech. Osobně mohu potvrdit, že většinu běžných překážek (obuv, kusy oblečení, menší hračky) rozpozná a ihned se jim vyhne, a to jak při vysávání, tak také vytírání. Problém má jen s tenkými kabely, například s nabíječkami od telefonů, větší kabely (například prodlužovací šňůry) však detekuje. Osobně bych tedy doporučil alespoň kabely ze země odklidit, bohužel jde o častý problém i u dražších vysavačů s modernějším typem rozpoznávání překážek – někdy ani kamera v kombinaci s ToF senzory není zárukou toho, že se vysavač kabelům spolehlivě vyhne.

Líbilo se nám úroveň rozpoznání překážek

skvělé mokré mopování

silný sací výkon

možnosti personalizace úklidu

Zhodnocení: dejte mu šanci

Roborock Qrevo 5AE se dle mého názoru hodí do větších prostor, kde převažují tvrdé podlahy před koberci a kde se často vytírá. Hodit se bude i majitelům domácích mazlíčků, duální systém hlavního kartáče eliminuje zamotávání (i delších) chlupů, důkladnost úklidu podtrhuje vysoký sací výkon 12 000 Pa. Oceňuji také kvalitní multifunkční dokovací stanici, která se pyšní opravdu velkokapacitními nádobami na vodu a prodlužuje tak dobu autonomního provozu vysavače.

Cena je nastavena poměrně rozumně – i když přebírá mnoho dovedností od svých nejlepších sourozenců, s cenou se ustálil pod hranicí 18 tisíc korun, takový Saros 10R vyjde zhruba na dvojnásobek. Pokud hledáte kvalitního pomocníka pro vysávání i vytírání, očekáváte precizní aplikaci a detailní možnosti personalizace, Roborock Qrevo 5AE by určitě neměl ujít vaší pozornosti.

