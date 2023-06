Sony je v segmentu přenosných reproduktorů jako doma a testovaný model Sony SRS-XV800 představuje volbu pro nejnáročnější. Zaujme brutálním výkonem i dlouhou výdrží, která z něj dělá ideálního parťáka na každou zahradní párty.

Sony SRS-XV800 budí respekt rozměry i cenou, neboť je jasné, že o obyčejný hlasitý reproduktor se dozajista jednat nebude. Stejně tak se s pořízením tohoto modelu nebudete muset obávat o nedostatek pozornosti. Jak se osvědčil během testu?

Technické parametry Sony SRS-XV800

Rozměry 317 × 720 × 375 mm Hmotnost 18,5 kg Výdrž baterie až 25 hodin Podporované kodeky SBC, AAC, LDAC, SCMS-T Konektivita vstup pro mikrofon a kytaru, USB-A, Bluetooth, 3,5mm audiokonektor, optický digitální vstup Cena 19 999 Kč

Obsah balení: včetně optického kabelu

Uvnitř balení je kromě samotného (pečlivě zabaleného) reproduktoru rovněž veškeré potřebné příslušenství v podobě napájecího kabelu (s českou koncovkou, ale i tou, kterou využijete ve Velké Británii) či optického kabelu, pomocí něhož lze reproduktor propojit například s televizorem.

Líbilo se nám vše potřebné

Konstrukční zpracování: deště se nebojí, ale pronese se

Sony SRS-XV800 se řadí k největším přenosným reproduktorům s baterií, s nimiž jsem měl doposud čest. Jen samotné vybalení bez poničení krabice vyžaduje jistou fyzickou kondici. S hmotností necelých 19 kg naštěstí výrobce nezapomněl na praktická kolečka, která výrazně usnadní přesouvání reproduktoru, jenž je navíc opatřen sadou madel pro snadnější přenášení.

Konstrukce potěší s přihlédnutím k vyšší ceně tím, že mřížka před měniči je kovová a celkově působí Sony SRS-XV800 velmi bytelně. Na zadní straně zařízení s odolností dle IPX4, což znamená, že odolá i dešti, se pak nachází zakrytovaná sada nejrůznějších konektorů, mezi nimiž najdeme USB-A o výkonu 7,5 W, optický vstup, napájecí port, mikrofonové vstupy + k nim přiřazené ovladače intenzity a rovněž několik tlačítek souvisejících s připojením mikrofonu či kytary. Na straně horní je sada tlačítek v čele s vypínacím a také výrazné prvky pro úpravu hlasitosti či pozastavení/spuštění přehrávání.

Jedním z velkých lákadel tohoto modelu je pak LED přisvícení, pomocí něhož lze rozblikat reproduktor do všech možných barevných odstínů, třeba do rytmu hudby. Jediné, co mi osobně schází, je klasické dálkové ovládání (s voděodolností), které by na párty přišlo vhod a bylo by praktickou alternativou k dálkovému ovládání pomocí smartphonu.

Líbilo se nám zvýšená odolnost IPX4

praktická madla i tlačítka

efektní LED přisvícení

dostačující konektorová výbava

Nelíbilo se nám klasické dálkové ovládání by přišlo vhod

Konektivita: na první dobrou

Pokud vlastníte zařízení s Androidem, můžete se těšit na extrémně snadné spárování díky funkci Fast Pair. Po zapnutí reproduktoru se tak ve vašem telefonu či tabletu objeví nabídka spárování s reproduktorem, kterou stačí potvrdit, a máte hotovo. Není tedy potřeba zadávat žádný PIN nebo čekat, než se reproduktor objeví ve výčtu blízkých Bluetooth zařízení.

Pokud vlastníte další reproduktor Sony SRS-XV800 (nebo třeba vaši přátelé), můžete je propojit. K ovládání a nastavení reproduktoru poslouží dobře známá aplikace Music Center. Pokud však chcete převzít plnou kontrolu nad světelnými efekty, případně aktivovat režimy DJ a Karaoke, je nutné stáhnout aplikaci Fiestable. V obou případech jsou aplikace dostupné pro iOS i Android a jsou uživatelsky přívětivé.

Líbilo se nám rychlé párování díky Fast Pair

možnost propojení s dalším reproduktorem

uživatelsky přívětivé aplikace

Zvuk: sousedé, třeste se

Reproduktor budí respekt nejen většími rozměry a vyšší hmotností, ale také zvukovým přednesem, který obstarává trojice výškových reproduktorů s 6cm měničem, subfwoofer s měničem o velikosti 17 cm a jednotka zadního výškového reproduktoru s 4cm měničem. Kombinace výše uvedeného dokáže zajistit velmi hlasitý, ale především kvalitní zvukový přednes, který nejvíc ocení milovníci hudby s výraznějšími basy. Reproduktoru však nedělají problém ani čisté výšky a pěkně oddělené střední frekvence.

Z podporovaných kodeků je kromě SBC a AAC přítomen rovněž LDAC od Sony, který zajistí poslech ve vyšší (bezztrátové) kvalitě. Velmi praktická je pak možnost propojení reproduktoru s televizorem, což jsem zkoušel pomocí přiloženého optického kabelu a výsledkem je výrazně vylepšený zvuk z TV.

Líbilo se nám kvalitní zvukové podání

vysoká maximální hlasitost

Výdrž: za jedna s hvězdou

Výdrž reproduktoru na plné nabití výrobce odhaduje celkem na 25 hodin, což je pravděpodobně více, než kolik je možné v kuse využít. Vzhledem k dlouhé výdrži a možnosti reproduktor využívat připojený do zásuvky se průměrnému uživateli nestane, že by se vybil, naopak může díky USB-A nabíjet z reproduktorů například chytrý telefon či tablet.

Líbilo se nám dlouhá výdrž

možnost využití jako powerbanky

Zhodnocení

Sony SRS-XV800 je venkovním reproduktorem pro ty skutečně nejnáročnější uživatele, kteří chtějí co nejdelší výdrž na nabití i kvalitní zvuk. Další výhodou je pak zvýšená odolnost dle IPX4, snadná ovladatelnost či možnost propojení reproduktoru s mobilními aplikacemi.

Foto: Ioannis Papadopoulos, fzone.cz