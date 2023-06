Pokud si rádi užijete filmový večer po náročném pracovním dnu, víte, že televize ne vždy musí stačit. I ty největší jsou stále malé oproti tomu, jakou úhlopříčku dokáže nabídnout projektor. Pokud nemáte rádi kompromisy, určitě vás zaujmou UST laserové projektory, jako je dnes testovaný ViewSonic X2000B-4K. Jak se povedl? To prozradí recenze.

Laserové projektory testujeme rádi, zvláště ty typu UST s ultrakrátkou projekční vzdáleností od zdi či plátna, jako je ViewSonic X2000B-4K, který nabídne špičkové 4K rozlišení, HDR, DTS a opravdu královskou úhlopříčku. Když k tomu připočteme opravdu povedený design a rozumně nastavenou cenu, máme tu dost možná aspiranta na ideálního společníka pro vaše filmové večery.

Technické parametry ViewSonic X2000B-4K

Rozměry 45,1 × 33,2 × 10 cm Hmotnost 6,8 kg Typ projekce laser, 0,47″ Použitá technologie DLP Světelný tok 2 000 ANSI lumenů Životnost lampy 20 000 hodin Rozlišení 4K, 2 160p (3 840 × 2 160 pixelů), HDR/HLG 3D ano Maximální úhlopříčka 65 až 150" Automatická korekce zkreslení ne Automatické ostření ne Ochrana očí ano Reproduktory 25 W × 2 (Dolby Digital, DTS), certifikace Harman Kardon Konektorová výbava 2× HDMI 2.0/HDCP 2.2 (z toho 1× HDMI 2.0 ARC), 2× USB-A 2.0 (5V/1.5A), 1× LAN RJ45, 1× 3,5mm Audio OUT, 1× 3,5mm AV IN Bezdrátová komunikace Bluetooth 4.2, 802.11a/b/g/n/ac (2.4/5GHz) Operační systém Android Obsah balení projektor, napájecí kabel, dálkový ovladač, čistící hadřík, dokumentace Cena 66 tisíc korun

Obsah balení: vše potřebné

V prodejní krabici naleznete kromě pečlivě uloženého projektoru mnohé další. Začneme napájecím kabelem hned ve třech vydáních: s evropským, anglickým i americkým adaptérem. Žádné redukce, zkrátka tři kabely. Dále v balení je dálkové ovládání, dvojice AAA baterií, čistící hadřík na objektiv, kartónová pomůcka na měření vzdálenosti projektoru od zdi a samozřejmě i dokumentace. Výrobce chválíme, nechybí totiž nic.

Líbilo se nám nic nechybí

Konstrukční zpracování: zapadne všude

I přestože si projektor nebudete vybírat primárně podle designu, chcete, aby nehyzdil interiér, třeba třeba jako takový XGIMI Aura. Ač nás ViewSonic X2000B-4K na produktových materiálech zaujal, čekali jsme na reálné střetnutí a musím říci: jsme více než spokojení! Projektor má vcelku specifický vzhled, nejde o klasickou „krabici“ bez špetky invence, právě naopak. Sám považuji design za mimořádně povedený, spolu s UST projektorem od Xiaomi jde o jeden z nejhezčích UST projektorů dneška.

Oceňujeme i rozměry a hmotnost, 45,1 × 33,2 × 10 cm a 6,8 kg jsou hodnoty velmi blízké projektoru Xiaomi (41 × 29,1 × 8,8 cm a 7,2 kg) a naštěstí na hony vzdálené projektoru XGIMI (60,6 × 40,1 × 13,9 cm a 11 kg). Jde tedy o kompaktnější UST projektor, který si vystačí i s malým televizním stolkem. Projektor na test dorazil v tmavém barevném provedení. Nejde o černou, spíše šedočernou, k dispozici je i bílá varianta.

Projektor se opticky skládá ze dvou hlavních částí, přední je válcovitá a krytá tkaninou a jsou na ní reproduktory. Zadní část tvoří plochý box, kde jsou veškeré vnitřnosti. Vrchní část je samozřejmě domovem laserové lampy, která se nachází v propadlišti, jak je pro UST projektory typické. Kromě lampy jsou v propadlišti i senzory pro ochranu očí. Pokud senzory zaznamenají překážku, projekce se pozastaví a jas ztlumí na minimum. Vedle poté je mechanické tlačítko pro zapnutí/vypnutí projektoru.

Boční levá i pravá strana je domovem mechanických koleček. Pokud jimi budete otáčet, vysunou se nožky projektoru, můžete tedy vyrovnat specifický povrch. Na bočních stranách jsou průduchy ventilátorů, napravo ještě jeden skrytý konektor USB-A 2.0. Hlavní konektorová výbava je pak na zadní straně: dvojice HDMI , druhé USB-A 2.0, LAN, AV IN a audio out 3,5mm jack. Je zde i proprietární konektor pro napájecí kabel, zdroj není součástí kabelu, nýbrž samotného projektoru.

Rozmístění všech prvků je intuitivní, design více než povedený, rozměry a hmotnost zcela vyhovující. Musím uznat, že design projektoru si mě získal, ViewSonic X2000B-4K se stal ozdobou obývacího pokoje a prakticky každá návštěva se ptala na to, co je to vlastně za projektor.

Líbilo se nám originální design

střízlivé rozměry i hmotnost

dvě barevné varianty

dostatečný počet konektorů

zdroj ukrytý v projektoru

skryté reproduktory

Ovladač: mohl by být fajn

Ovladač bohužel příliš chválit nebudu, přitom stačila drobnost... Ano, rovnou začneme tím největším problémem: ovladač projektor ovládá skrze infraport, ne za pomocí Bluetooth. Musíte mířit tedy na projektor mířit přímo, jinak se nic nestane a to je... No, občas dost frustrující.

Po stránce designu je ovladač povedený, navíc má antibakteriální vrstvu (ionty stříbra), certifikaci provedla společnost TÜV. Je i podsvícený, o podsvícení se stará senzor pohybu, rozsvítí se tedy jen v momentě, kdy ovladač uchopíte do ruky. Skvělé, to se nám líbí! Tlačítek je těle opravdu hodně, nám se líbí, že zde nalezneme rychlý přístup do nastavení projektoru i tlačítko pro ostření, vše na jedno kliknutí. O napájení se stará dvojice AAA baterií.

Škoda, ovladač mohl být jedním z nejlepších, takto jej hodnotím jen jako povedený, ovšem k dokonalosti mu chybí Bluetooth.

Líbilo se nám podsvícený se senzorem pohybu

důležitá tlačítka rychlé volby

antibakteriální vrstva

Nelíbilo se nám chybí Bluetooth

Obraz a funkce: skvělá podívaná

Laserovou technologii zvolíte, pokud budete chtít podívanou bez kompromisů, ve spojení s technologií UST (projektory s ultrakrátkou projekční vzdáleností) zaručí ty nejlepší filmové večery. ViewSonic X2000B-4K splňuje obojí, našlápnuto má tedy více než dobře.

ViewSonic X2000B-4K nabízí 0,47" DMD displej, což je mimochodem stejně jako v případě projektoru od Xiaomi a XGIMI. Svítivost činí 2 000 ANSI lumenů, což je více, než nabízí konkurence od Xiaomi a méně než XGIMI Aura. Přesto 2 000 ANSI lumenů zaručuje, že projektor můžete bez obav používat i během dne, není třeba důkladné světelné utěsnění místnosti. Dodáme, že nativní rozlišení projektoru činí 4K, tedy 3 840 × 2 160 pixelů. ViewSonic X2000B-4K se navíc chlubí podporou HDR/HLG, Dolby Vision chybí, kontrast činí 3 000 000:1.

ViewSonic uvádí, že projekce je možná až do úhlopříčky 150 palců (381 cm), což můžeme potvrdit z praxe, naopak minimem by mělo být 65 palců, tedy zhruba 165 cm. V tabulce se můžete přesvědčit, jak daleko musí být projektor od stěny, abyste dosáhli požadované úhlopříčky. K tomu vám pomůže i kartonový metr, který naleznete přímo v balení. Bohužel ale chybí automatická korekce zkreslení a ostrosti. Vše musíte nastavit manuálně, ovšem při troše snahy máte do 5 minut hotovo. Konkrétně korekci zkreslení můžete korigovat velmi detailně, navíc má projektor nastavitelné nožičky, díky kterým můžete vyrovnat i ne zcela rovné podloží.

Vzdálenost od zdi Úhlopříčka obrazu 13,7 cm 80", 203 cm 23,4 cm 100", 254 cm 33,2 cm 120", 305 cm 47,8 cm 150", 381 cm

ViewSonic může promítat na klasickou bílou zeď, případně i barevnou, v nastavení si zvolíte barvu zdi a ViewSonic dle toho přizpůsobí barevné podání. Pokud chcete dosáhnout nejlepších výsledků, určitě zapřemýšlejte nad pořízením speciálního plátna. Bílá stěna je však pro většinu případů naprosto dostatečná. Může za to jak použitá technologie, tak poměrně vysoká svítivost 2 000 ANSI lumenů.

Životnost zdroje dle slov společnosti ViewSonic činí 20 000 hodin. Nechybí ani podpora 3D, musíte si však obstarat obsah a 3D aktivní brýle, přičemž jeden kus vyjde zhruba na 1 000 Kč. Je také nutné počítat s tím, že 3D sníží jas, takže jsou filmy tmavší, a 3D se tak hodí primárně jen pro noční promítání.

Co se týká kvality projekce, byl jsem velmi spokojený. Rozlišení samozřejmě nemusíme zmiňovat, 4K UST projektory jsou obecně tím nejlepším, co si na filmové večery můžete dopřát. Bez větších problémů nahradí i televizi, promítání během dne ViewSonicu X2000B-4K nedělá žádný problém. K čemu by ale byl dobrý obraz, když by zvuk nestál za nic? Ani zde se nemusíte obávat problémů. Projektor je osazen reproduktory Harman Kardon s podporou Dolby/DTS s celkovým výkonem 50 W (dvě sady 10W výškových a 15W nízkofrekvenčních měničů). Kvalitou obrazu i zvuku si vás projektor určitě získá. Barvy jsou věrné, syté, ostrost špičková.

Líbilo se nám špičkový obraz

kvalitní zvuk

krátká projekční vzdálenost

slušná svítivost

Nelíbilo se nám chybí automatické ostření a korekce zkreslení

A další postřehy...

Pokud jste zvyklí u televize usínat, určitě vás potěší, že projektor od ViewSonicu je extrémně tichý, hlasitost větráčků většinou nepřesáhne 32 dB. I pokud jsem sledoval filmy na nízkou hlasitost, nebyl jsem schopen postřehnout zvuk samotného projektoru. Co se týká spotřeby, počítejte s 250 W, hodina provozu vyjde zhruba na 1,5 Kč. Pokud by projektor běžel denně 8 hodin, za měsíc utratíte 360 Kč (při průměrné ceně 5,9 Kč za kWh). Pro hráče bude dobré zmínit, že zpoždění projektoru činí 40 ms.

Prostředí operačního systému: Android trochu jinak

ViewSonic X2000B-4K je sice vybaven operačním systémem Android, ovšem nejde o Android TV, což komplikuje stažení aplikací. Obchod Play k dispozici není, pouze nativní obchod s aplikacemi, ve kterém naleznete například přehrávač VLC, Disney+ a pár dalších. Bohužel ne všechny, na které jste zvyklí z Obchodu Play. Řešení? Nákup Android TV boxu, který pořídíte za cenu okolo 1 000 Kč. Navíc k němu dostanete i ovladač s Bluetooth, „zabijete“ tedy dvě mouchy jednou ranou. Pokud se i přesto rozhodnete vystačit si s funkcemi systému, můžete instalovat aplikace i na přímo, tedy za pomocí .apk. Ne všechny ovšem lze ovládat ovladačem, některé budou vyžadovat myš a klávesnici, kterou připojíte například pomocí Bluetooth. Defaultní prostředí projektoru je přehledné, nastavení podrobné a pochopitelně kompletně v češtině.

Obchod s aplikacemi

ViewSonic má také aplikaci vCastSender pro snadné sdílení obsahu. Díky té můžete obsah svého zařízení zrcadlit na velké úhlopříčce, navíc s podporou Apple AirPlay během pár vteřin.

Líbilo se nám možnost instalace vlastních aplikací

přehledné prostředí

Nelíbilo se nám nejde o Android TV

Zhodnocení a závěr: pěkný a výkonný

ViewSonic X2000B-4K je skvělou alternativou k projektoru od Xiaomi, pokud chcete lepší světelnost i kvalitnější zvuk. Osobně jsem projektor využíval jak v noci, tak přes den a plnohodnotně nahradil televizi. Navíc extra velkou, v našem případě šlo o úhlopříčku zhruba 115 palců. Zkuste si sehnat takto velký televizor za 66 tisíc korun a obáváme se, že neuspějete. Menším problémem je systém, nejde o plnohodnotný Android TV. Vzhledem k tomu, že vlastním TV Stick od Xiaomi, mohu toto spojení jen a jen doporučit. Za pár korun vdechnete projektoru funkce těch nejpokročilejších chytrých televizí.

Projektor doporučujeme primárně těm, kteří hledají alternativu ke klasické televizi, požadují 4K rozlišení a chtějí si zkrátka dopřát opravdu královskou úhlopříčku. Odradit ale může cena zhruba 66 tisíc korun, ovšem s ohledem na výbavu jde o cenu pochopitelnou.

Foto: Martin Fajmon, fZone.cz