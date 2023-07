Robotických vysavačů jsme už pro vás otestovali desítky. Nyní nám ale do redakce přišel chytrý vysavač Xiaomi Roidmi EVA, který se řadí mezi nejdražší robotické vysavače na českém trhu. Jaký je?

Xiaomi Roidmi EVA neumí jen vysávat, ale také mopovat i zametat. Pyšní se samovyprazdňovací a samočistící stanicí, která vám ušetří spoustu práce a času, stejně jako samotný vysavač. Výrobce slibuje při úklidu preciznost a smysl pro detail. Je opravdu vysavač tak inteligentní a zaslouží si vaši pozornost? To se dozvíte v recenzi.

Technické parametry Xiaomi Roidmi EVA

Hmotnost 4,2 kg Rozměry 330 × 330 × 106 mm Senzor proti pádu ze schodů ano Senzor proti nárazu ano Nárazník ano Dálkové ovládání ne Spárování s mobilní aplikací ano Mopovací systém ano Typ filtru HEPA filtr Bluetooth/Wi-Fi ne/ano Plánovaný čas úklidu ano, skrze aplikaci Hlučnost 60 dB Režimy úklidu Quiet, Standard, Power a MAX Vhodné povrchy všechny typy povrchů i koberce Automatické nalezení dobíjecí stanice ano Přímé nabíjení ze sítě ne Výdrž 120 minut Doba nabíjení až 4 hodiny Baterie lithiová baterie, 5 200 mAh Cena 17 999 Kč

Obsah balení: vše, co je potřeba

Ještě předtím, než se podíváme, co vše obsahuje balení, musím upozornit, že se jedná o velkou krabici, která není úplně lehká. A není se čemu divit, nabíjecí stanice s vysavačem váží 15 kg. V balení dále najdete 5 odpadních sáčků do samovyprazdňovací stanice, mopovací textilie, napájecí adaptér, boční kartáček, HEPA filtr, nástroj na čištění kartáčků a uživatelskou příručku v několika jazycích včetně češtiny. Výrobce přibalil také náhradní pár mopovacích textilií.

Líbilo se nám náhradní textilie

hřebínek na čištění kartáčů

Konstrukční zpracování: nepřehlédnutelný elegán

Xiaomi Roidmi EVA je velice elegantní robotický vysavač. Má kruhový tvar s průměrem 33 cm, výškou 10,6 cm a váží 4,2 kg. Se svojí výškou by se nemusel vejít všude, takže je potřeba si před použitím zkontrolovat, jak vysoký máte nábytek. Vrchní strana je z bílého lesklého plastu v kombinaci s černým lesklým plastem, kde je panel a senzor LDS. Na horní straně najdeme také trojici ovládacích tlačítek, která slouží k dobíjení vysavače, k přepínání mezi zapnutím/vypnutím vysavače nebo pozastavením čištění, posledním tlačítkem můžete vysavač poslat do akce. Jako poslední najdeme na vrchní části poklop, který po odkrytí nabízí pohled na odpadní nádobu o objemu 220 ml.

Kromě odpadní nádoby se pod poklopem ukrývá čistící kartáček. Na bočních stranách jsou zase nárazníky. Z přední strany je infračervený přijímací senzor. Na zadní straně jsou nabíjecí kontakty a port pro sběr prachu. Xiaomi Roidmi EVA samozřejmě má přední nárazník se senzory proti pádu ze schodů a proti nárazu. Výhodou je i senzor rozpoznání koberců. Nesmím opomenout ani na dvě velká kolečka, kterým nedělá problém přejet i práh vysoký 2 cm.

Robot má dohromady 2 kartáče k úklidu. Jako každý vysavač má dva menší boční a jeden hlavní turbo kartáč ze spodní strany, který je zabezpečen krytkou. Po několika použitích je potřeba tento kartáč vyčistit od vlasů a dalších nečistot. K tomu postačí přiložený hřebínek.

Nesmíme zapomenout ani na samovyprazdňovací a samočistící stanici, která je velikým pomocníkem. Je vyrobena z mateného bílého plastu. Na vrchní části má poklop, pod kterým najdete nádrž na špinavou a čistou vodu + sáček na prach. Na přední straně jsou funkční tlačítka, která slouží k čištění mopu, poslání vysavače do stanice, k spuštění a pauze vysavače + automatickému vyčištění. Pod tlačítky je displej, který ukazuje například stav baterie vysavače, síťového připojení a další. Nabíjecí stanice slouží jak k vyčištění vysavače, tak i k jeho nabíjení. Když vysavač najede do stanice, ta pod tlakem vysaje z vysavače nečistoty přímo do sběrného sáčku. 3litrový prachový sáček ve stanici dokáže pojmout až 60 plných sběrných košů robotického vysavače.

Líbilo se nám elegantní design

velká kolečka

senzory proti nárazu a pádu

Nelíbilo se nám výška vysavače

Výdrž a baterie: nikdy se neunaví

Robot disponuje 14,8V Li-Ion baterií s kapacitou 5 200 mAh. Výrobce uvádí výdrž až 120 minut. Díky chytré navigaci je úklid rychlý a precizní – kupříkladu v režimu Standard menší byt vysál za 20 minut.

Pokud při vysávání robot zjistí, že mu dochází energie, zajede do dobíjecí stanice a jakmile je dostatečně nabitý, vrátí se na místo, kde přestal s úklidem, a pokračuje. Celkově nabíjení zabere zhruba čtyři hodiny. Stejně tak to je, když má vysavač plnou odpadní nádobu na prach. Pokud vysavač během úklidu zjistí, že je nádoba plná, vrátí se do stanice, která nádobu vysaje a poté robot pokračuje v úklidu.

Líbilo se nám inteligentní nabíjení

dlouhá výdrž

Nelíbilo se nám delší nabíjení

Funkce a zkušenosti: má smysl pro detail

Vypozorovala jsem, jak si na úklidu dává tento model záležet. Nebojí se překážek a dokáže si drobným ťuknutím ověřit, zda se jedná o pevnou překážku, nebo ji bude schopen posunout. Co se týká úzkých překážek, jako jsou nohy od stolu nebo židlí, i v takových případech je velmi detailní. Nohy i jiné překážky objíždí v těsné blízkosti a nezanechá za sebou žádné zbytky. Tomu pomáhá i slušní sací výkon 3 200 Pa. Alergici jistě přivítají vysoce výkonný HEPA filtr, který zachytí až 99,9 % prachu.

Opravdu velkým překvapením bylo mopování. Tentokrát se ale zásobník na vodu nenachází ve vysavači, ale v nabíjecí stanici, která automaticky před začátkem úklidu namočí mopovací textilie. Při samotném vytírání je robot také velice důkladný. Můžeme volit mezi samotným vytíráním a vytíráním + vysáváním současně. Po dokončení úklidu byla podlaha krásně lesklá a bez šmouh.

Co je opravdu velice chytré, to je samotný systém vysávání a mopování. Robot si nejdříve zmapuje celý byt a až poté začne dělat svoji práci. Nejdříve uklidí podél zdí a následně se zaměří na vnitřní prostor. Vysává i vytírá jízdou v pravidelných linkách tam a zpět, díky tomu jedno místo vysaje dvakrát, aby si byl jistý, že je podlaha dokonale uklizená.

K této precizní práci vysavači pomáhá laserová navigace a několik senzorů, které nejen pomohou k lepšímu skenování místnosti, ale také odhalení překážek dříve, než by do nich vysavač narazil.

Líbilo se nám HEPA filtr

detailně vysává

důkladné mopování

laserová navigace

Aplikace: přidaná hodnota

Xiaomi Roidmi EVA lze skrze Wi-Fi propojit s aplikacemi Roidmi nebo Xiaomi Home a ovládat odkudkoli přes internet. Pokud máte doma jiné chytré věci z rodiny Xiaomi, pak v aplikaci Xiaomi Home přidáte vysavač do svého seznamu produktů a ovládáte ho podobně jako ostatní chytré věci. My se podíváme na aplikaci Roidmi. Bohužel je celá v anglickém jazyce. Po rychlém a úspěšném spárování robot prozkoumá váš byt a uloží si do paměti jeho mapu, rozpozná místnosti a můžete mapu i upravit. Poté vám už nic nebrání ve spuštění úklidu. Aplikace umožňuje volit intenzitu sání (Quiet, Standard, Power a MAX). Nejčastěji ale asi budete používat Standard jako my.

Prostředí aplikace ROIDMI

V aplikaci si lze vybrat nejen úklid celého bytu, ale i místnosti, případně můžete v aplikaci pomocí virtuální zdi vybrat místo nebo část bytu, kam nechcete, aby vysavač zamířil. Stačí v aplikaci na mapě bytu pomocí čtyř bodů nebo čáry vymezit místo. Stejně tak můžete vymezit jen konkrétní místo, které chcete, aby robot uklidil. Výhodou aplikace je záložka rozvrh. Díky ní lze naplánovat pravidelný úklid. Stačí vybrat den v týdnu, čas a zda chcete uklidit celý byt, nebo jen některou místnost. Xiaomi Roidmi EVA vás také upozorní, kdy máte provést údržbu konkrétních částí vysavače a jak je správně vyčistit.

Xiaomi Roidmi EVA můžete ovládat pomocí dvou různých aplikací.

Aplikace také zaznamenává historii úklidů, podle kterých se můžete orientovat, a tak naplánovat i ty budoucí. V neposlední řadě můžete pomocí aplikace ovládat vysavač i hlasem prostřednictvím virtuálních asistentů (Google Home a Amazon Alexa).

Líbilo se nám možnost ovládání pomocí dvou aplikací

orientace v bytě pomocí mapy

nastavení rozvrhu úklidu

ovládání pomocí virtuálních asistentů

Nelíbilo se nám aplikace v anglickém jazyce

Zhodnocení: stojí za tu cenu?

Robotický vysavač Xiaomi Roidmi EVA jsem měla možnost testovat několik týdnů a už od začátku jsem litovala, že mu nemůžu nabídnout větší byt. Detailně vysává a precizně stírá, navíc to vše za pár minut. Proto si myslím, že je lepší investovat do tohoto vysavače pokud bydlíte v bytě, který má alespoň 60 m². Díky virtuálním zdem a samovyprazdňovací stanici můžete plánovat pravidelné úklidy i v čase, kdy nebudete doma, a nemusíte se bát, že by robot někde poškodil elektrické kabely nebo snad vjel někam, kam nemá.

Máte doma prahy? Ani to vysavači nevadí, ale opravdu jen v případě, že práh nebude vyšší než 2 cm. Ve starších bytech bývají dvakrát tak vysoké, a to už je opravdu hodně. Snažím se přijít na nějaké nevýhody Xiaomi Roidmi EVA, ale kromě těžkého balení a aplikace v angličtině nemůžu na nic přijít. Pokud vybíráte robotický vysavač, který opravdu umí všechno a nehledíte na cenu, právě jste našli ten pravý.

Foto: Kristýna Dvořáčková, fZone.cz