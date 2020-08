Uhádnete, kolik stojí „vstupenka“ na palubu Crew Dragon?

Fotografie: spacex.com

V neděli večer dvanáct minut před devátou hodinou dosedla loď Crew Dragon do vod Mexického zálivu. Úspěšně byl tak dokončen první let Crew Dragon společnosti SpaceX, čímž oficiálně vstupujeme do nové éry, jednalo se totiž o první komerční vesmírný let v historii lidstva vůbec. Ve videu níže se dozvíte, kolik stojí „vstupenka“ na palubu Crew Dragon.