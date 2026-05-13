Už žádné hledání motorek, stačí sáhnout pro mobil. Google inovuje reCAPTCHu

Je to záležitost, na kterou všichni narážíme prakticky neustále: web si potřebuje ověřit, že jste skutečný, lidský zájemce a ne jen další robot, který chce vyrabovat informace, spamovat a zmizet. Někdy kontrola proběhne automaticky, jindy je potřeba zaškrtnou políčko, ale většinou má tzv. CAPTCHA podobu otravného klikání na obrázky, někteří tvůrci webu pak popustí uzdu svojí fantazii a chtějí po vás doplnění dětské říkanky nebo vyřešení slovní úlohy.
V roce 1997 vynalezli výzkumníci ze společnosti Sanctum ranou verzi toho, co dnes známe jako CAPTCHA. Je to způsob, jak rozlišit mezi automatickou činností počítače a záměrnou lidskou činností. Zkratka, kterou později v roce 2003 vymysleli výzkumníci z Carnegie Mellon University a IBM, je zkratkou pro poněkud krkolomné „Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart“. CAPTCHA se používá k tomu, aby zabránila botům v takových činnostech, jako je hromadné přihlašování na e-mailové adresy, napadání obchodních webových stránek nebo ovlivňování online anket. Jenže když takovou činnost musíme provádět skoro všude, je to otravné a bere to čas.
Na svém webu Google proto shrnuje poznatky konference Google Cloud Next 2026 (google.com), která se dotýká i systému reCAPTCHA, který provozuje, ale i obecně toho, jak může web přežít v době zvlčilých agentických umělých inteligencí.
I když je stránka zaměřená spíše na vývojáře a uživatele cloudových služeb, najdeme zde jednu podstatnou informaci i pro koncové návštěvníky webu. Google nyní umožňuje ověřit, že jste člověk tak, že vezmete do ruky svůj mobil, naskenujte QR kód a máte hotovo.
Nicméně ďábel je ukryt v maličkostech a zde je to fakt, že aby to takto jednoduše fungovalo, musíte mít v telefonu aktivní Google Play Services, které počítají s nějakým aktivním Google účtem. Google samozřejmě nepředá stránce vaše osobní údaje, ale stejně si nemůžete být nikdy plně jisti, jestli někde hluboko v databázích Googlu nezůstane záznam o tom, že si prohlížíte stránky s warezem, netradičním pornem nebo čistě ze zvědavosti hledáte návody na výrobu bomby.
