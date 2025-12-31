Withings Body Scan 2 je chytrá váha, která vám může zachránit život

Společnost Withings v rámci právě probíhajícího veletrhu CES 2026 představila novou chytrou váhu Body Scan 2. Ta je podle výrobce prvním zařízením svého druhu, které dokáže detekovat vybrané srdeční potíže včetně hypertenze, tedy vysokého krevního tlaku. Zároveň má představovat komplexní „zdravotní stanici“, která má za cíl řešit největší překážku dlouhověkosti: tiché fyziologické dopady moderního životního stylu, jako je sedavé zaměstnání, chronický stres, dlouhodobé poruchy spánku či nevyvážená strava. Pokud tyto změny zůstanou včas neodhaleny, mohou vést k vážným chronickým onemocněním, jako jsou hypertenze nebo diabetes.
Body Scan 2 je navržen tak, aby tyto „tiché zabijáky“ odhalil mnohem dříve, než se stanou fatálním problémem. Novinka od francouzského výrobce kombinuje elegantní design s integrovaným výsuvným madlem, které umožňuje během pouhé minuty a půl precizně monitorovat více než 60 různých biomarkerů. Mezi největší inovace patří schopnost detekovat vybrané srdeční potíže, zejména hypertenzi. Díky pokročilým modelům umělé inteligence dokáže váha spolehlivě identifikovat vysoký krevní tlak bez nutnosti používat nepohodlnou manžetu.
Dalším revolučním prvkem je schopnost zachytit potenciální problém s regulací glukózy. Tato funkce slouží jako velmi důležité včasné varování před náběhem na cukrovku druhého typu, tedy nebezpečným prediabetem. Pro uživatele, kteří chtějí mít své srdce pod absolutní kontrolou, je k dispozici podpora impedanční kardiografie (ICG). Tato technologie, dříve dostupná jen na klinikách, pomáhá analyzovat, jak efektivně srdce pumpuje krev do těla, a identifikovat faktory, které tento proces ovlivňují.
„Body Scan 2 je navržen tak, aby čelil hlavní překážce dlouhověkosti: tichému fyziologickému dopadu moderního životního stylu. Sedavý způsob života, chronický stres, poruchy spánku a nevyvážená strava postupně vyvádějí naše tělo z rovnováhy, aniž bychom si všimli viditelných příznaků. Pokud zůstanou neodhaleny, vedou tyto nerovnováhy v tichosti k chronickým stavům, jako je cukrovka, hypertenze, fibrilace síní a srdeční selhání,“ uvádí výrobce.
Z čistě praktického hlediska se Body Scan 2 řadí na samotnou špičku trhu také díky špičkové konektivitě. Podporuje Wi-Fi i Bluetooth, což zajišťuje automatickou synchronizaci všech dat s mobilní aplikací Withings. Díky integraci, například skrze platformu Android Health Connect, je navíc plně kompatibilní s populárními ekosystémy třetích stran, jako je například Fitbit. Uživatelé tak mohou sledovat své komplexní zdravotní metriky přehledně na jednom místě. Pozoruhodná je také výdrž vestavěné baterie; na jedno plné nabití zvládne váha fungovat až neuvěřitelných 15 měsíců. Toto spojení špičkové medicínské techniky a uživatelského komfortu podtrhuje prestiž značky. Novinka se na trhu objeví v druhé polovině letošního roku za cenu 599 eur, což v přepočtu činí necelých 15 000 Kč.