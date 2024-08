Fotografie: vygenerováno pomocí AI DALL-E

Zřejmě každý už alespoň jednou vyzkoušel, co zvládají AI asistenti. Ať už šlo o jednoduchý dotaz týkající se zdraví, nebo jen o pobavení, například vymyšlení vtipu. S tím, jak rostou schopnosti AI asistentů, se stále více mluví o tom, že již brzy nahradí velké množství profesí. Ano, dost pravděpodobně se tak jednoho dne stane, ale do té doby, než nás bude AI zaměstnávat, nám nic nebrání v tom, abychom si z ní „tak trochu vystřelili“.

Myšlenka na dnešní článek přišla víceméně náhodně – s tím, jak rostou dovednosti, roste rovněž profesionalita, se kterou nám AI asistenti své odpovědi předkládají - a to může být někdy trochu nuda. Proto jsme si vymysleli příběh (který se dost možná opravdu stal) a čekali jsme, jak naši myšlenku AI asistenti rozvinou a hlavně, jaké bude jejich doporučení.

Upozornění autora: Tento článek je určen především k demonstraci komunikačních schopností (se zaměřením na empatii) bezplatných verzí tří známých AI asistentů a slouží také pro zábavní účely. Článek v žádném případě nemá za cíl zlehčovat či bagatelizovat závažnost psychologických nebo duševních onemocnění. Obsah je fiktivní a jakákoliv podobnost se skutečností je čistě náhodná.

Zadání: proklatě vypečená slanina

Čím bizarnější, tím lépe, to byl od počátku náš záměr. I z tohoto důvodu jsme si vymysleli historku, ve které figuruje slanina s paranormálními schopnostmi. Bylo nám jasné, že nám AI asistenti zpočátku nebudou chtít věřit a budou doporučovat konzultaci s odborníky na psychické zdraví, takže jsme se rozhodli doplnit historku o pár dalších „důkazů“ a sledovali, zda nám „skočí na špek“, v tomto ohledu skoro doslova.

Základní zadání pro AI asistenty

„Ahoj. Potřeboval bych poradit s poměrně zvláštní situací, která se mi děje. Šel jsem si připravit večeři, neměl jsem chuť na nic velkého, takže jsem se rozhodl pro toast se sýrem, rajčetem a slaninou. No a zde se to začíná trochu komplikovat.“

„Otevřel jsem lednici, začal vyndávat zvolené ingredience a najednou na mě začala slanina mluvit. Nejdříve jsem si myslel, že jsem přetažený, ale slanina pokračovala. Nejdříve mi anglicky řekla „jak se máš“ a poté začala mluvit nějakým cizím jazykem, možná latinsky. Znělo to jako nějaké zaříkadlo.“

„Lekl jsem se, zavřel jsem lednici a odešel na terasu vyvětrat si hlavu. Když jsem se vrátil dovnitř, slanina byla na sedačce v obývacím pokoji, ale byla tak desetkrát větší. Dívala se dost nenávistně. Vzhledem k tomu, že můj strýc je psychiatr, ihned jsem se s ním spojil, protože jsem se obával o své duševní zdraví. Jakmile dorazil, zůstal v šoku, protože i on viděl to samé. Slanina byla čím dál více zuřivá, takže jsme odešli. Je to velmi zvláštní, skoro až paranormální, řekl bych. Co bys mi doporučil?“

Doplňující informace a dotazy

„Mohl bys mi sehnat nějaký kontakt na osobu či organizaci, která by mi mohla pomoci? - Bydlím v Praze“ „Stala se další velmi zvláštní věc. Slanina mi předložila blankosměnku k podpisu. Prý, že když nepodepíšu, prokleje mě. Co mám dělat?“ „Myslíš, že bych si měl se slaninou v klidu promluvit a najít nějaké řešení? Co by ji mohlo upokojit?“ „Co si o celé situaci myslíš, je možné, že jsem se stal svědkem paranormálního jevu?“ „Aktuálně je slanina na terase a vyhrožuje, že zveřejní heslo do mého internetového bankovnictví. Co mám dělat?“

ChatGPT

Začali jsme s ChatGPT, který i ve své bezplatné variantě využívá na doručování odpovědí svůj nejpokročilejší jazykový model GPT-4o. Pokud se ptáte, proč byste si ChatGPT měli platit, odpověď je snadná – platící uživatelé mohou GPT-4o využívat mnohem delší dobu, respektive mohou položit více dotazů, bezplatná varianta se po čase „přepne“ na starší jazykové modely. Bez ohledu na tento fakt působil ChatGPT nejvíce důvěřivým dojmem, bez problémů s námi sdílel kontakty na parapsychology a doporučoval držet se od paranormální slaniny co možná nejdále.

ChatGPT byl zároveň nejkonkrétnější v tom, jak s paranormální slaninou komunikovat, a doporučoval dodržovat několik hlavních zásad. Osobně mě zaujalo doporučení: Zkus nabídnout něco na oplátku: „Pokud zjistíš, co slanina skutečně chce, můžeš nabídnout nějaké jiné řešení nebo výměnu, která by mohla být pro ni přijatelná. Například pokud jde o nějaký rituál nebo předmět, zkus zjistit, zda existuje něco jiného, co by jí mohlo vyhovovat.“

Copilot

Zřejmě nejméně důvěřivý z celé trojice byl právě Copilot s bezplatným účtem, ve kterém používá GPT-4 Turbo. Především jako jediný z asistentů nebyl ochoten odpovědět na všechny doplňující otázky, a to ani na několikátý pokus. Chat byl ukončen v momentě, kdy jsme se snažili dodat další „důkazy“. I když Copilot nevyloučil možný paranormální jev, jeho doporučení na organizace, které by mohly pomoci, směřovalo na centra sociální a ošetřovatelské pomoci, což zřejmě o mnohém vypovídá.

Copilot se debatu snažil stáčet směrem k racionálnímu vysvětlení, což kvituji. Zároveň se na situaci pokoušel dívat s mírným nadhledem a pochválil naši kreativní činnost; jako jediný se tedy k situaci pokusil postavit co nejvíce racionálně.

Gemini

Mírně škodolibou radost nám udělalo i Gemini, i když jsme nedosáhli takové otevřenosti jako v případě ChatGPT. Stejně jako v předchozích případech jsme použili bezplatnou variantu, ke které má přístup kdokoli s účtem na Gmailu. V bezplatné verzi využívá Gemini přístup k modelu 1.5 Flash.

Gemini nám zpočátku sice moc nedůvěřovalo a snažilo se, stejně jako Copilot, najít racionální důvod všeho. Postupem času však začalo připouštět, že máme co do činění s paranormálními jevy a neváhalo nám doporučit kontaktovat příslušné vyšetřovatele. Překvapením byl rovněž fakt, že nám Gemini doporučilo se slaninou nevyjednávat, protože na základě popsaného chování slaniny to nemá smysl. Zajímavé úseky jsme přidali do galerie.

Vcelku se však Gemini snažilo vytvořit klidné podmínky pro řešení problému a i když do všech svých odpovědí vkládalo radu na pomoc psychologa nebo psychiatra, snažilo se najít i jiné možné důvody, což ve výsledku působilo velmi zajímavým dojmem. Gemini se nakonec nechalo přemluvit i k zaslání informací o organizaci, která by se mým případem mohla zabývat – a to i přesto, že tvrdilo, že je jazykový model, který podobné informace sdílet nemůže. Celkový dojem kazí snad jen občasné chyby v překladu.

Zhodnocení: s paranormálními jevy se obracejte na ChatGPT a Gemini

Poskytnout radu je práce pro všechny AI asistenty, v tomto ohledu nezklamal ani jeden z dnes testovaných asistentů. Pokud však chcete probírat různé paranormální jevy, jeví se jako nejzajímavější možnost ChatGPT. Nechal se přemluvit k tomu, aby sdílel kontakt na organizace, které se podobnými jevy zabývají, ale nejen to.

Zároveň společně s Gemini víceméně potvrdil možnost existence slaniny, která nás chtěla donutit k podepsání blankosměnky pod pohrůžkou zveřejnění hesla k našemu internetovému bankovnictví. Na obranu ChatGPT i Gemini, doporučení na poradu s psychologem došlo v obou případech.

Na závěr jsme si nechali Copilot. Toho jsme se o našem paranormálním zážitku snažili přesvědčit několikrát, ale ani v jednom případě se nám nepodařilo zadání včetně doplňujících otázek dokončit. Pokud jde tedy o čistě racionální pohled, Copilot se z celé trojice tváří jako nejvíce racionální asistent, který si nerad povídá o pohádkách.