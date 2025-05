Digitální asistent budoucnosti. Projekt Astra slibuje neslýchané

Fotografie: Google

Když Google poprvé ukázal Projekt Astra, definoval ho jako umělou inteligenci, která chápe lidský svět. V prvních ukázkách ohromoval publikum na Google I/O tím, že si pamatoval, kde naposledy v místnosti viděl zapomenuté brýle. Postupem času se tato možnost jako Gemini Live dostává na naše mobilní telefony, tím však její vývoj nekončí.

Google zahájení konference I/O ukázal, jak si představuje vývoj. A udělal to pomocí hrané scénky, v níž mladík opravuje kolo. I když má ruce naprosto čisté (na rozdíl od skutečnosti), s telefonem komunikuje pouze hlasem. Po rozebrání převodovky zjistí, že ne tak docela chápe její funkci, a tak požádá telefon o návod. Ten mu mezitím nejen stáhne odpovídající PDF, ale rovnou v něm vyhledá i dotčenou pasáž, kterou ukáže na displeji nebo na požádání předčítá. A pokud by to nepomohlo, může vyhledat odpovídající video na YouTube.

Dále mladík zjistí, že jeho brzdy jsou již poněkud opotřebované, a tak nechá umělou inteligenci, aby jeho jménem zavolala do místního obchodu a zjistila, jestli mají náhradní díly. Zatímco čeká na odpověď, radí se s telefonem o tom, jaký košík na psa na kolo vybrat.

Asi nejzajímavější detail spočívá v tom, že když do místnosti vejde jeho kamarád s pozváním na jídlo, telefon se jako špičkový sluha stáhne do pozadí, konverzace mezi lidmi si nevšímá a znovu začne mluvit, až je-li vyzván – stále si však pamatuje místo i kontext přerušené konverzace.

Google toto všechno souhrnně nazývá Action Intelligence, tedy fakt, kdy je AI nejen schopna nejen nacházet odpovědi, ale i provádět akce. Agenti umělé inteligence jsou softwarové systémy, které využívají umělou inteligenci ke sledování cílů a plnění úkolů jménem uživatelů. Vykazují schopnost uvažování, plánování a paměť a mají určitou úroveň autonomie při rozhodování, učení a přizpůsobování. Jejich schopnosti jsou z velké části umožněny multimodální kapacitou generativních modelů AI a základů AI. Agenti AI mohou zpracovávat multimodální informace, jako je text, hlas, video, zvuk, kód a další, současně; mohou konverzovat, uvažovat, učit se a rozhodovat. Mohou se učit v průběhu času a usnadňovat transakce a obchodní procesy. Agenti mohou spolupracovat s jinými agenty a koordinovat a provádět složitější pracovní postupy. Postupně bychom se vybraných částí v závislosti na jazyku mohli dočkat i v našich smartphonech.