Aplikaci PID Lítačka v prosinci stáhl rekordní počet lidí

Na sklonku loňského roku zaznamenala aplikace PID Lítačka rekordní nárůst stažení. Uživatelé si ji nově nainstalovali do svých téměř 32 tisíc mobilních zařízení. Aplikaci PID Lítačka si od jejího spuštění stáhlo více než 630 tisíc uživatelů, pravidelně ji využívá přes 170 tisíc uživatelů.

Aplikace PID Lítačka od prosince loňského roku umožňuje cestujícím v Praze a Středočeském kraji nahrát si dlouhodobý časový kupón přímo do aplikace a prokazovat se při přepravní kontrole prostřednictvím mobilního telefonu. Aplikace PID Lítačka se tak stala nosičem dlouhodobého kupónu a alternativou ke stávající plastové kartě Lítačka, bankovní kartě a In kartě ČD. Právě to bylo zřejmě hlavní motivací rekordního počtu nových stažení. Měsíc od spuštění nové funkce tuto službu využívá už přes 40 tisíc Pražanů, což jen potvrzuje velký zájem o digitalizaci služeb.

„Z velkého zájmu o novinku se ukazuje, že Pražané na tuto službu čekali a neváhali ji využít od prvních dnů od jejího uvedení do provozu. Velmi nás tento zájem těší, jen dokazuje, že směr digitalizace, kterým se městská doprava ubírá, je správný,“ uvedl Michal Fišer, generální ředitel společnosti Operátor ICT, která má na starosti provoz a rozvoj regionálního dopravního systému PID Lítačka.

Funkcionalita byla uvedena do provozu díky spolupráci s organizátorem Pražské integrované dopravy ROPID, Dopravním podnikem hlavního města Prahy, Českými drahami, Středočeským krajem a experty Integrované dopravy Středočeského kraje. „I díky této spolupráci můžeme pracovat na dalších vylepšeních mobilní aplikace PID Lítačka. V první čtvrtině tohoto roku budou v mobilní aplikaci k dispozici funkce e-shopu pid.litacka.cz, a cestující si tak budou moci nakoupit dlouhodobé časové kupóny jen z mobilu,“ doplnil další plány vývoje mobilní aplikace PID Lítačka Michal Fišer.