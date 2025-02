Apple se chystá na výrobu domácích robotů. Jeho prototyp vás zaručeně pobaví

Fotografie: Apple

O robotech, kteří by nám pomáhali s chodem domácnosti nebo nám jen dělali společnost, sní autoři sci-fi už od nepaměti. A s nástupem umělé inteligence se zdá, že tato oblast chytá druhý dech. Zatím to vypadá, že jako první zamíří noví roboti do průmyslu, ale časem by jejich výroba mohla zlevnit natolik, že začnou být finančně zajímaví i pro domácnosti. Na to se chystá nejen Tesla, OpenAI, ale podle poslední zprávy uznávaného analytika Marka Gurmana pro Bloomberg i Apple.

Potvrzují to informace přímo z Applu . V jeho divizi strojového učení inženýři zkoumají mobilního robota, který může sledovat uživatele, respektive jeho pohyby, gesta i veškerou verbální a nonverbální komunikaci. Tu pak využije pro vlastní akci. Zní to obecně, ale jakmile to následujícím videu uvidíte v akci, dává to smysl.

Robot inspirovaný populárním maskotem filmového studia Pixar se skutečně chová jako živý, například v okamžicích, kdy synchronizuje svoje taneční pohyby s uživatelem. Spíše než nějaké praktické úkoly je tak zaměřen na zábavu uživatele. I když by se už v také fázi na robota „stály fronty“, zatím se jedná o prototyp, který se nejspíš nikdy nedostane za hranice výzkumného střediska. Nicméně v plánech Applu se údajně nalézá „robotické zařízení na stůl“, které by mohlo fungovat podobným způsobem. Jeho uvedení se však nepředpokládá dříve než v roce 2027.