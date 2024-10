Barmani se o práci bát nemusejí. Optimus ji zvládl jen s lidskou asistencí

Už je to tady zase: Simpsonovi zase přesně předpověděli budoucnost, a to přesně před dvaceti lety. V roce 2004 měl premiéru díl „I, (Annoyed Grunt)-Bot“, ve kterém se Homer snaží sblížit s Bartem závodech, kde spolu zápasí roboti. Jak ale Homer velice rychle zjistil, robotika není zas až tak jednoduchý obor, a tak celou věc vyřešil po svém – schoval se do útrob svého robota-zabijáka a tímto podvodem pak naprosto deklasoval svoji konkurenci.

O dvě dekády později se Elon Musk chce na akci pro novináře a investory pochlubit nejen budoucností individuální a hromadné dopravy, ale také tím, co všechno zvládne jeho humanoidní robot Optimus. Jako první nápad přijde na mysl nechat ho obsluhovat hosty, aby celá akce měla takový ten sci-fi nádech a nikdo nebyl na pochybách, že kvůli tomuhle robotovi jednou skončí na dlažbě zástupy lidí.

Playing charades with the Tesla Optimus robot last night. This is either the single greatest robotics and LLM demo the world has ever seen, or it's MOSTLY remote operated by a human. No in between. pic.twitter.com/vCqzk8DDdO