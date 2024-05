Co by se stalo, kdyby vás pohltila černá díra? Vizualizace od NASA vám to ukáže

Fotografie: unsplash.com

O černých dírách se vědci za poslední dobu dozvěděli mnoho nových informací, a přesto pořád ví jen velmi málo. Černá díra totiž nejde vidět, astronomové ji pozorují jen díky akrečnímu disku, jenž září. Obsahuje žhavý plyn, který krouží kolem černé díry, čímž vědcům umožňuje určit například její velikost. Pád do černé díry by znamenal dostat se za takzvaný horizont událostí, odkud již není návratu. Černá díra pohltí i světlo a jak můžete vidět ve videu, po překročení této hranice nastane už jenom tma.

NASA zpřístupnila video, které ukazuje vizualizaci v několika formách. Simulace byla vytvořena na superpočítači Discover a celý projekt vygeneroval asi 10 terabajtů dat a trval pouhých pět dní. Běžnému notebooku by to trvalo přes deset let. Ve videu se kamera postupně přibližuje k supermasivní černé díře s hmotností 4,3 milionkrát větší než naše Slunce, což je stejná velikost černé díry, jako ve středu naší galaxie.

„Horizont událostí simulované černé díry pokrývá asi 25 milionů kilometrů neboli asi 17 % vzdálenosti od Země ke Slunci. Obklopuje jej plochý vířící oblak horkého, zářícího plynu zvaný akreční disk, který slouží jako vizuální reference během pádu. Stejně tak zářící struktury zvané fotonové prstence, které se tvoří blíže k černé díře ze světla, které ji jednou nebo vícekrát obletěly,“ uvedla NASA v popisu. Video začíná kamerou umístěnou 640 milionů km od černé díry a postupně se přibližuje. Čím blíže se k černé díře nachází, tím více je jasnější deformace okolního prostředí.

Ever wonder what happens when you fall into a black hole?



Thanks to a new, immersive visualization produced on a NASA supercomputer, we're kicking off #BlackHoleWeek with a virtual plunge into the event horizon—a black hole's point of no return: https://t.co/aIk9MC1ayK pic.twitter.com/CoMsArORj4 — NASA (@NASA) May 6, 2024

Pokud by šlo o reálný čas, kameře by trvalo tři hodiny, než by se dostala za horizont událostí. Během přibližování by také provedla dva kompletní oběhy. Pozorovatel z dálky by ale nic takového neviděl. Zkreslení časoprostoru z černé díry by způsobilo, že bychom sledovali kameru, která se neustále zpomaluje, až zcela zamrzne.