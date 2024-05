Pokud chcete obsáhnout větší prostor, určitě se hodí IP kamery s otočnou hlavu. Kromě toho se vyplatí investovat i do kamer se 4K rozlišením, které odhalí i sebemenší detaily. Obě podmínky splňuje kamera Indoor Cam S350 Dual 4K značky Anker Eufy, která navíc přidává i pár zajímavých funkcí.

Ano, kamery Eufy od značky Anker vám zřejmě nemusíme představovat, naši čtenáři si jistě pamatují na špičkové bateriové kamery eufyCam 3 Kit (S330), které díky solárním článkům mohou fungovat prakticky neomezeně dlouhou dobu, a to vše bez kabelů a elektrické zdířky. Eufy má v nabídce však i velmi povedené IP kamery, kromě již testované Eufy Indoor Cam 2K Pan je v nabídce i opravdu zajímavá kamera Eufy Indoor Cam S350 Dual 4K.

Ta kromě vysokého 4K rozlišení nabídne i pár zajímavých funkcí, které u této kategorií kamer nejsou běžné – nejvíce zaujme duální sestava kamer, která zefektivní pohled na hlídanou oblast. Když k tomu přičteme povedený design, dost pravděpodobně se nám tu rýsuje kamera, která zaujme nejednoho z vás.

Technické parametry Eufy Indoor Cam S350 Dual 4K

Rozměry 10,4 × 8 × 6,5 cm Hmotnost 239 gramů Rozlišení a typ senzorů 1× 4K UHD (zorný úhel 130°, f/1,6),

1× 2K (f/1,6) Zoom 3× optický, 8× digitální Pohyb 360° horizontálně, 75° vertikálně Noční videní ano, 8× IR (až 12 metrů) Záznam videa při detekci pohybu/kontinuální Interní paměť ne (slot na microSD až 128 GB) Mikrofon/reproduktor ano/ano Podpora Google Asistent, Amazon Alexa ano/ano Wi-Fi,

Ethernet ano, Wi-Fi 6 (2,4 GHz a 5 GHz),

ne Aplikace aplikace eufy Security pro iOS a Android Cena 3 990 Kč

Obsah balení: vše potřebné

V balení je kromě samotné kamerky také nabíjecí kabel s USB-C, adaptér do sítě a montážní sada pro připevnění na zeď, včetně nálepky pro správné navrtání šroubů. Nechybí ani základní dokumentace.

Líbilo se nám vše potřebné v balení

Zpracování a konstrukce: udělejte „kuk“

Eufy Indoor Cam S350 Dual 4K patří mezi středně velké IP kamery z jednoho prostého důvodu – namísto jednoho objektivu se v hlavě kamery nachází hned dvojice objektivů. To rozhodně není standard, i přesto dokázal Anker udržet rozměry velice příjemné, konkrétně 10,4 × 8 × 6,5 cm. Z důvodu mírně větších rozměrů se Anker nijak nesnažil kameru maskovat, naopak detaily dotáhnul do dokonalosti, proto na pohled působí Eufy Indoor Cam S350 Dual 4K opravdu hezky. Díky dvojici objektivů může kamera připomínat i roztomilého robůtka, který na vás bude „očima“ koukat a hlídat vás.

Hlava kamery je otočná, vrchní část se pohybuje vertikálně (75°), díky otočné základně je možný i horizontální pohyb (360°), obsáhnout tak můžete i opravdu velkou místnost, případně openspace, a to díky možnosti přiblížení. O tom však až později. Na hlavě kamery je i skrytý slot pro paměťové karty microSD – pokud jej chcete využít, musíte hlavu kamery nasměrovat nahoru a odklopit ochrannou krytku. Osobně tento způsob umístění oceňuji, stejně jako párovací QR kód na zadní straně základny.

Kamera připomíná roztomilého „robůtka“.

Základna kamery je osazena logem společnosti Eufy a zároveň notifikační LED, která informuje o stavu pohotovosti, případně o procesu párování. Její svit lze v nastavení utlumit, takže vás v noci rušit nebude. Na spodní straně základny kamery se nachází resetovací tlačítko i USB-C – za to Anker chválíme, jsme rádi, že microUSB už z moderní elektroniky definitivně zmizel, bohužel stejně tak ale i LAN konektor. Oceňujeme použití kvalitních a matných plastů, které Anker nakombinoval s lesklými bočnicemi se soustředěnými kruhy, k dispozici je však jen a pouze bílé provedení.

Líbilo se nám nápaditý design

kvalitní zpracování

vertikální i horizontální pohyb

umístění microSD karty

USB-C

Nelíbilo se nám pouze jedna barevná varianta

chybí LAN konektor

Párování: přehledně

Jak už od nás víte, na zadní hraně základny je QR kód, který budeme právě při párování s aplikací eufy Security potřebovat. Aplikaci stačí otevřít, kliknout na symbol + a vybrat zařízení, které chceme přidat, v našem případě zařízení Wired Camera. Z nabídky vybereme kameru Indoor Cam S350, následně zvolíme domácnost, ke které se má kamera přidat (to za předpokladu, že máte vícero domácností) a následně si vyberete, zda chcete kameru spárovat přímo s vaším Wi-Fi routerem, nebo se stanicí HomeBase.

Tato část je velice důležitá, kamera může fungovat jak nezávisle, tedy přímo napojená na váš Wi-Fi router, nebo právě ve spolupráci se stanicí HomeBase 3, která je například součástí balení kamer eufyCam 3 Kit (S330), ale lze ji pořídit i samostatně za zhruba 4 800 Kč. Možná se ptáte, proč byste měli vůbec o něčem takovém přemýšlet – spárování kamery Eufy Indoor Cam S350 Dual 4K s HomeBase 3 dává smysl v tom, že samotná stanice nabízí vlastní úložiště, které lze navíc rozšířit o dalších až 16 TB (!!!) pomocí pevného disku, ale zprostředkuje také napojení na BionicMind AI, takže pomocí umělé inteligence dokáže rozpoznat až 50 uložených osob.

Díky tomu můžete mezi nahranými videi vyhledat danou osobu doslova během pár vteřin, video pak lze skrze HomeBase 3 uložit přímo na paměťové médium. Nutné je zdůraznit, že i bez HomeBase 3 bude kamera fungovat a zpřístupní většinu funkcí, tedy až na BionicMind AI. Pokud však už doma nějaké kamery od Ankeru máte, například set eufyCam 3 Kit (S330), vyplatí se kamery spárovat právě s HomeBase 3, a využít tak zdarma komplexního potenciálu.

My jsme si vybrali spojení přímo s Wi-Fi routerem – aplikace vás požádá o nasnímání QR kódu a během chvíle se automaticky synchronizuje s aplikací. Dále bude třeba vybrat domácí Wi-Fi síť (zabezpečenou), je přitom jedno zda 2,4 GHz, nebo 5 GHz, kamera podporuje obojí. Během chvíle se kamera spáruje s domácí Wi-Fi sítí, o čemž aplikace informuje. Následuje přiřazení do vybrané místnosti a nastavení notifikací. I zde se musíme zastavit, protože právě notifikace jsou pro kameru Eufy Indoor Cam S350 Dual 4K velmi důležité. Na výběr máte mezi následujícími možnostmi:

Most Efficient : notifikace bez zpoždění, pouze text

: notifikace bez zpoždění, pouze text Full Effect : nejdříve získáte textovou informaci, poté miniaturu zachyceného pohybu

: nejdříve získáte textovou informaci, poté miniaturu zachyceného pohybu Include Thumbnail: v tomto režimu získáte textové upozornění a ihned i miniaturu zachyceného pohybu

Tyto notifikace lze následně párovat i s konkrétními zvuky/pohyby, můžete například vybrat, že chcete být upozornění pouze na pohyb člověka, zvířete, nebo pouze na zvuky.

V další části si můžete vybrat, zda mají notifikace obsahovat i zvuk a zda si přejete u kamery aktivovat mikrofon pro oboustrannou komunikaci. Dále vás aplikace informuje, že v ní není vložena paměťová karta a poradí, jak kartu vložit a naformátovat, alternativně máte možnost uložit záznam do cloudu, který je už však placený. V posledním kroku vás aplikace informuje o případné aktualizaci firmwaru (pokud taková aktualizace existuje). Následuje část, kdy vás kamera informuje o kvalitě Wi-Fi signálu, v případě slabého signálu doporučí přemístění. Závěrem se zeptá, zda chcete aktivovat funkci AI Tracking, která automaticky sleduje pohybující se osobu/zvíře v zorném úhlu kamery.

Po dokončení úvodního nastavení se zobrazí živý náhled kamery a 4 prázdná okénka. Proč? Jednoduše proto, že kamera umožní nastavit 4 zrychlené pohledy na vybraná místa. Vy si tak můžete pomocí kurzoru vybrat čtveřici rychlých pohledů, ke kterým pak budete mít přístup na jedno kliknutí. Využít dokonce můžete i trojnásobného zoomu, což znamená, že kombinace pohledů může vypadat například takto:

1. pohled (výchozí) : záběr na kuchyni, bez zoomu

: záběr na kuchyni, bez zoomu 2. pohled : záběr na kuchyňské dveře, 3× zoom

: záběr na kuchyňské dveře, 3× zoom 3. pohled : záběr na schodiště z kuchyně do obývacího pokoje, bez zoomu

: záběr na schodiště z kuchyně do obývacího pokoje, bez zoomu 4. pohled: záběr na okno v kuchyni, 3× zoom

Blížíme se do finále! Poslední částí je View Mode. Kamera může defaultně zobrazovat jak pohled hlavní kamerou s rozlišením 4K, tak také duální pohled, kdy hlavní ulstraširokoúhlý objektiv i teleobjektiv snímá s maximálním rozlišením 2K. V praxi to vypadá tak, že vidíte na jedné polovině obrazovky kuchyni a ve druhé polovině obrazovky přiblížené kuchyňské dveře, k čemuž Eufy Indoor Cam S350 Dual 4K využívá právě teleobjektiv. Pokud vám jde o co nejkvalitnější záběr, aplikace eufy Security doporučuje zobrazení pouze z hlavního 4K UHD objektivu, ale výběr je na vás. Úvodní nastavení je tedy více než podrobné, avšak velmi nápomocné, protože slouží i jako takový průvodce toho, co kamera vše zvládá.

Líbilo se nám snadné párování

detailní průvodce nastavením

Aplikace a funkce: je toho hodně

Na úvodní obrazovce kamery vidíme jeden záběr, případně duální. Přímo z této obrazovky máte možnost spustit nahrávání, vypnout/zapnout zvuk, zavolat na kameru, zobrazit kurzor pro ovládání náklonu, případně pod volbou Playback zobrazit všechna nahraná videa. Na další stránce máte možnost pořídit snímek obrazovky, zapnout/vypnout noční režim, povolit/zakázat AI Tracking (sledování pohybujících se objektů), vyvolat čtveřici rychlých pohledů (Presets), případně vyvolat funkci Round-look, kdy kamera plynule zobrazí celý prostor, který se nachází v jejím zorném poli. K dispozici je i funkce Calibration, kdy si kamera „osahá“ maximální rozhled a poté se vrátí do výchozího zobrazení.

A to stále není vše. Po kliknutí na symbol ozubeného kolečka se dostanete do detailního nastavení kamery. Jednou z prvních možností, kterou vám Eufy Indoor Cam S350 Dual 4K dá, je možnost přesměrovat provoz na HomeBase 3. V takovém případě se všechny nové nahrávky budou automaticky ukládat právě do HomeBase 3 a microSD karta zůstane jen jako záložní metoda pro případ, že by se kamera odpojila od HomeBase 3 a opětovně se připojila k Wi-Fi.

Další položkou je správa Sound Detection. Pokud tuto možnost aktivujete, můžete kameru využít i jako dětskou chůvičku. Na výběr máte mezi možnostmi All sound, tedy zachycení veškerých zvuků, a Crying, tedy zachycení pouze pláče. Tato možnost je však v beta verzi. Nastavit můžete rovněž i senzitivitu v 5 stupních. Výhodou je, že pokud aktivujete možnost Round-Look, kamera v případě zachycení zvuků automaticky „obkrouží“ celé své zorné pole, aby zjistila, odkud jdou zvuky.

Aplikace eufy Security

Hlouběji v nastavení je rovněž možnost nastavit rychlost rotace (Pan-tilt Settings – Rotate speed). Od výroby je nastavena poměrně nízká rychlost. Pokud chcete, aby se kamera v době vaší přítomnosti „dívala jinam“, třeba na místo, kde se nepohybujete, je možné v záložce Angle Settings nastavit Privacy Angle, obvykle je to oblast stropu. Alternativou k Privacy Angle je i funkce Privacy Zones, kdy vám kamera umožní eliminovat notifikace pohybu z určitých oblastí, například pokud kamera míří na protější dům, kde mají sousedé příjezdovou cestu.

Samozřejmostí je nastavení nočního režimu (Auto, On, Off), přičemž kamera využívá infračervené diody jako přisvícení. Pokud jde o nahrávání, vybrat si můžete mezi 4K, 2K, Full HD a HD záznamem s tím, že ve 4K nelze nahrávat v případě, že je aktivní funkce AI Tracking, případně máte nastaveno Dual View, kdy činí maximální rozlišení 2K, protože kamera využívá teleobjektiv, ne hlavní senzor.

Vzhledem k tomu, že kamera je neustále připojena do sítě, nabízí možnost kontinuálního záznamu (Continuous Recording), přičemž můžete nahrávat celý den (All the time), nebo podle kalendáře (Schedule). V takovém případě si můžete vybrat, v jaké dny a časy bude kamera v pohotovosti.

Na předchozích řádcích jsme vás informovali, že Anker proaktivně nabízí možnost spárovat kameru Eufy Indoor Cam S350 Dual 4K s HomeBase 3. Pokud tuto možnost povolíte, získáte kromě lokálního úložiště také napojení na BionicMind AI, tedy automatické rozpoznání známých tváří, které eliminuje plané poplachy. Zároveň zpřístupní funkci Cross-Camera Tracking, která funguje ve spojení s dalšími kamerami, jež jsou spojené s HomeBase 3 a LocalAI. Díky této funkci je možné jednu osobu sledovat napříč celým prostorem, tedy všude tam, kde jsou rozmístěné kamery Anker s přístupem k BionicMind AI. Eufy na svém webu radí, jak tuto funkci využít – představte si situaci, kdy se před vchodovými dveřmi objeví neznámá osoba, která vyzkouší, zda jsou vchodové dveře otevřené a poté pokračuje k zadnímu vchodu. I zde máte Eufy kameru, která je napojená na HomeBase 3, a v aplikaci eufy Security se vám zobrazí kontinuální záznam jak z kamery před vchodovými dveřmi, tak z kamery směřující k zadnímu vchodu.

Prostředí aplikace i možnosti nastavení jsou mimořádně podrobné, jedinou nevýhodou zůstává fakt, že aplikace není lokalizovaná do češtiny.

Líbilo se nám detailní nastavení

napojení na HomeBase 3 a BionicMind AI

funkce Cross-Camera Tracking (ve spojení s HomeBase)

kontinuální nahrávání

Nelíbilo se nám aplikace není lokalizovaná do češtiny

Zkušenosti a zhodnocení: povedla se

S funkčností kamery jsem byl velice spokojený, obzvláště pak s 2K teleobjektivem, který zvládne trojnásobné přiblížení. Jsou momenty, kdy se detailní pohled na nějaké místo zkrátka hodí, zvláště pokud máte domácí mazlíčky. Zde oceníte i možnost nasměrovat si kameru prakticky dle libosti, slepé úhly téměř nemá a bez problému obsáhne velký prostor. Eufy se navíc chlubí, že i ve tmě díky přisvětlení rozpozná obličeje na dálku zhruba 9 až 10 metrů.

Ač se to z předcházejících řádků nemusí zdát, napojení kamery na HomeBase 3 dává velký smysl, právě díky BionicMind AI. Díky tomu získáte možnost rozpoznat až 50 známých tváří, mezi kterými pak můžete vyhledávat i mezi starými nahrávkami, navíc zpřístupní funkci Cross-Camera Tracking, která se hodí u rodinných domů a velkých bytů.

Z podstaty věci Eufy Indoor Cam S350 Dual 4K umožňuje nepřetržité nahrávání videa, což oceňuji – bateriové kamery eufyCam 3 toto neumí. Je jasné, že eufyCam 3 je vhodná pro zcela jiný typ monitoringu. Pokud však kontinuální záznam potřebujete, je Eufy Indoor Cam S350 Dual 4K ideální volbou a s eufyCam 3 se skvěle doplňuje. Cena 3 990 Kč nám přijde zcela adekvátní, primárně kvůli rozlišení a možnostem napojení na celý ekosystém kamer Eufy.

