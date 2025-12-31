Filmový WALL-E ožívá. Domů si robůtka pořídíte za 135 tisíc

Robotický startup Zeroth přenáší filmovou nostalgii do reality. Poté, co v Číně uvedl licencovaného robota WALL-E, přichází na americký trh s modelem W1, jak informuje server The Verge (viz theverge.com). Ačkoliv postrádá ikonickou žlutou barvu a expresivní oči, svou konstrukcí s pásovým podvozkem nezapře inspiraci slavnou předlohou.
Model W1 je navržen jako domácí pomocník do lehčího terénu, který díky pásům zvládne trávu i štěrk. I když sám váží jen 20 kg, dokáže uvézt náklad o hmotnosti až 50 kg. K navigaci využívá kombinaci lidaru, RGB kamer a senzorů. Jeho funkce jsou zatím zaměřeny spíše na asistenci a zábavu – dokáže vás následovat, převážet věci, fotit 13MPx kamerou nebo fungovat jako interaktivní hostitel při hrách.
Spolu s pásovým modelem firma představila i humanoidního robota M1. Tento drobný společník o výšce necelých 50 cm využívá k interakci s lidmi umělou inteligenci Gemini od Googlu. M1 cílí především na péči o domácnost a bezpečí. Nabízí hlasové připomínky, detekci pádu osob nebo možnost vzdálené kontroly členů domácnosti. Zajímavostí je jeho schopnost samostatně vstát, pokud upadne.
Technologické hračky od Zeroth však nejsou levnou záležitostí. Zatímco humanoid M1 startuje na ceně v přepočtu kolem 70 000 Kč s daní, za pokročilejší pásový model W1 zaplatí zájemci přibližně 135 000 Kč s daní. Startup se tak snaží ukázat, že éra osobních robotických společníků, které známe ze sci-fi, právě začíná.