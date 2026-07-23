Jak na otravné komáry? Pošlete na ně dron

Možná se vám to také stalo: když se váš dron vrátil na zem, našli jste na jeho vrtuli zbytky nějakého hmyzu, se kterým se srazil během letu. Představa likvidace komárů pomocí rotorů dronu zní bláznivě, ale automatizace tohoto procesu je díky pokročilým technologiím blíž, než byste čekali. Vývojář Alex Toussaint představil otevřený projekt LeSonar2. Jedná se o fázované sonarové pole tvořené 380 prvky, které dokáže ve vzduchu přesně lokalizovat komáry a identifikovat je podle jejich specifické akustické stopy.
Alex se při vývoji autonomních dronů vyhýbal těžkým a výpočetně náročným kamerám a zvolil ultrazvuk. Klíčovým průlomem bylo využití miniaturních MEMS mikrofonů TDK T3902, které, ačkoli jsou určené pro lidské ucho, fungují skvěle i v ultrazvukovém pásmu. Díky jejich extrémně těsnému uspořádání a zpracování obrovského množství paralelních dat v reálném čase pomocí obvodu FPGA dokáže systém generovat přesná 3D prostorová data.
Aby dron při lovu nelikvidoval užitečné opylovače, jako jsou včely či vosy, využívá LeSonar2 k rozlišení druhů takzvaný mikro-Dopplerův efekt vytvořený máváním křídel. Zatímco vosy s dlouhými křídly generují širokopásmovou ozvěnu a mouchy o něco užší, komáři zanechávají velmi specifický a ostře ohraničený signál.
Tornyol (@tornyolsystems) is building micro-drones that kill mosquitoes.— Y Combinator (@ycombinator) November 7, 2025
They use smartphone microphones, car park assist sensors, and some clever DSP and control to transform 40-gram toy drones into mosquito killers. pic.twitter.com/SBqWueq7h7
První produkt vzešlý z tohoto vynálezu nabízí firma Tornyol (tornyol.com). Její dron s hmotností 40 g vydrží létat asi 30 minut, pak se dokáže sám nabít a pokračovat. Jeden dron může pokrýt plochu asi 5 akrů (20 tisíc m2). Zatím je k dispozici pouze rezervace předobjednávek za 100 dolarů, finální produkt přijde na 1100 dolarů (asi 18 tisíc korun s daní), uvažuje se též o pronájmu dronu za 50 dolarů (cca 1000 korun) na měsíc.