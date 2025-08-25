Jako Starlink, ale na zemi a bez možnosti vypnutí, slibuje švédský startup

Zatímco pro většinu z nás je Stralink jen zajímavou alternativou pro místa, kam nedosáhnou zdejší poskytovatelé a operátoři, pro mnohé oblasti je to životně důležitý komunikační prvek. A jedním z takových míst je rusko-ukrajinská hranice, respektive fronta. Do té nepřímo zasáhl i Elon Musk, minimálně svými výroky, za jakých podmínek bude bránící se strana využívat terminály a na ně navázanou službu.
Systém s názvem RU1, který představil švédský startup TERASi (terasi.io) by nemělo být možné na dálku vypnout nebo ovládat externími subjekty, což je pojistka, která u Starlinku společnosti SpaceX výrazně chybí. Tato zranitelnost byla nápadně odhalena právě na Ukrajině.
Systém je navržen pro zabezpečenou komunikaci mezi dvěma body a je určen pro obranu, pomoc při katastrofách a průmyslové provozy, které potřebují vysokorychlostní a odolné spoje bez možnosti vzdáleného vypnutí vnějšími operátory. TERASi označuje RU1 za nejmenší a nejlehčí rádio na světě na milimetrových vlnách. Zařízení lze rychle nastavit, namontovat na stativy nebo drony a propojit do sítě mesh. „RU1 lze nasadit během několika minut a udržovat tak spojení jednotek v rychle se měnícím prostředí,“ uvedl spoluzakladatel a generální ředitel společnosti TERASi James Campion. Dodal, že síť může podporovat živé video z dronů, autonomní řízení vozového parku a slučování dat ze senzorů.
RU1 používá vysoce fokusované úzké paprsky, které je obtížné rušit nebo zachytit a které vytvářejí pozemní stopu kratší než tři kilometry. Campion to staví do kontrastu se signály Starlinku o nižších frekvencích, které podle něj pokrývají území o rozloze přibližně 1 000 km a jsou lépe zachytitelné. TERASi tvrdí, že RU1 dnes podporuje rychlost až 10 Gb/s a v plánu je 20 Gb/s. Latence je nižší než pět milisekund. To je klíčové pro rychlou reakci v dynamických scénářích, jako je detekce dronů.
Suverenita zajištěna
Klíčovou výhodou je, že sítě RU1 vlastní a provozují uživatelé, nikoli třetí strana. Společnost to označuje za ochranu proti omezením přístupu, která byla zaznamenána během války na Ukrajině. „RU1 dává uživatelům úplnou kontrolu nad jejich komunikací tím, že vytváří bezpečnou vysokorychlostní síť, kterou sami vlastní a provozují, bez zásahu třetích stran, jako je Starlink, které lze na dálku vypnout nebo omezit, jak příliš jasně ukázal incident v roce 2022 na Ukrajině,“ řekl Campion.