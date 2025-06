W@P se stal obětí prošlapávání cesty k internetu v mobilních telefonech

Fotografie: mobilenet.cz

Dnes už považujeme za naprosto běžné prohlížet i obsah webu na mobilních telefonech. Jak něčeho takového dosáhnout v roce 1999, kdy měly telefony jen černobílé a malé displeje a velmi pomalé datové přenosy?

Psal se rok 1999 a do světových kin vtrhl první díl Matrixu. Scéna s mobilním telefonem a jeho pružinovým mechanismem pro přijetí hovoru vstoupila do učebnic marketingu, jak se má dělat tzv. „product placement“. I když se ve skutečnosti jednalo o Nokii 8110, spousta lidí jej zaměnila s jiným, mnohem známějším modelem.

Nokia 7110 byla představena měsíc před premiérou filmu a na rozdíl od svého předchůdce měla kryt s pružinou už v základní výbavě. Model 7110 je také známý tím, že jako první telefon používal software Series 40 a byl vybaven prohlížečem WAP. Tato nenápadná položka výbavy nakonec pro svět mobilních telefonů znamenala počátek stejné revoluce, jako Matrix pro kinematografii. Paradoxně také předznamenala vývoj ke chmurné budoucnosti, jakou metaforicky nastínil film.

Abychom si osvětlili, čím byl WAP tak výjimečný, musíme vzpomenout na dobu před čtvrt stoletím. Zatímco dnes nám přijde samozřejmé, že displej má rozlišení televizoru a výkon osobního počítače, tehdy to tak zdaleka nebylo. Zmiňovaná Nokia měla rozlišení 96 × 65 pixelů, ale tehdy to byla úžasná hodnota, protože celkem šest řádků textu zobrazených najednou bylo dvakrát i třikrát více, než zvládla konkurence. A vedle malého displeje a nízkého výkonu bylo potřeba vyřešit i nízkou rychlost připojení. I když i zde tato Nokia utíkala konkurenci díky technologií HSCSD, čímž jste mohli stránky prohlížet rychlostí až 14,4 kbps, oproti tehdy obvyklým 9,6 kbps.

Tak nízká čísla šla už využít k přenosu nějakých dat, ale stále to bylo málo i na tehdejší jednoduché internetové stránky. Proto vznikl WAP (Wireless Application Protocol) jako sada protokolů vyvinutých organizací WAP Forum v roce 1998. WAP předpokládá, že na mobilním telefonu bude fungovat aplikace podobná WWW prohlížeči nazývaná microbrowser. Aby nemusely být implementovány kompletní internetové protokoly, jsou v zařízení zvaném WAP brána (anglicky WAP Gateway) transformovány na jednodušší WAPové protějšky.

Jinými slovy, co nezvládl váš telefon, o to se postaraly servery po cestě. Tento přístup žil ještě nějakou dobu poté – možná si vzpomenete na mobilní browser Opera, který používal vzdálenou komprimaci dat před jejich přenosem do telefonu, což pomohlo výrazně snížit náklady za data.

Ale právě cenová politika byla jedním z důvodů, proč WAP zanikl, aniž by se pořádně rozšířil. Možná se také pamatujete na tehdejší cenovou politiku našich operátorů – data přenesená přes APN WAP byla mnohonásobně dražší než ta přenesená přes APN Internet. Mělo to sice vyvážit to, že jich bylo potřeba mnohem méně, ale do myslí běžných lidí se tak WAP vepsal jako nepotřebný luxus – podobně jako tehdejší multimediální zprávy MMS s jejich šílenou cenovou politikou.

Namísto revoluce tak WAP jen naznačil cestu, kudy se vydat, ale tu pravou práci za něj odvedli až další, jako je zmiňovaný mobilní browser Opera nebo internetové prohlížeče vestavěné v prvních chytrých telefonech. I tak to byla dlouho spíše jen nouzová možnost, a to i přes pomoc tvůrců stránek, kteří mnohdy chystali „odlehčené“ textové verze. Ta pravá revoluce přišla až s rozšířením sítí 4G/LTE a telefonů s dotykovým displejem. Dnes je to typická výbava lidí přistupujících k většině webů, stolní a přenosné počítače naopak tvoří menšinu.