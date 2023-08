Jako z hororu: 3D tiskárny jedné značky začaly samovolně tisknout během noci

Tu situaci snad zažil každý. Počítač s Windows se během noci probudí z režimu spánku, aby například kontroloval dostupnost nových aktualizací. Čím sofistikovanější zařízení jsou, tím více si „žijí svým vlastním životem“. Obvykle to je nepříjemné, nebo to vyvolá úsměv na rtech. Ale v případě 3D tiskáren, které jsou schopny dosáhnout dost vysoké teploty na zapálení svého okolí, jdou všechny žerty stranou. Poznat je to například na vzrušené náladě na sociální sítí reddit.com, kde se zuřivě diskutuje o událostech z noci na 15. srpna.

Když se 15. srpna probudili majitelé velmi dobře hodnocených 3D tiskáren Bambu, někteří zjistili, že jejich tiskárna je nefunkční. Někteří v nich našli neúspěšné výtisky. Někteří našli druhou kopii předchozího tisku. A přinejmenším několik z nich zjistilo, že se jejich tiskárna Bambu X1C nebo P1P je úplně rozbitá po pokusu vytisknout druhou kopii na vrcholu objektu, který nechali tisknout dříve.

Ok so this is a bit concerning, I have zero clue how their system is setup (yay proprietary closed source) but it looks like a disruption in Bambulab`s cloud service cause a whole bunch of peoples printers to just.....start printing last night. pic.twitter.com/Sqbk9zmc60