Krátkodobá jízdenka v Praze výrazně podraží, ušetříte s aplikací

Od ledna příštího roku si Pražané i turisté připlatí za nejoblíbenější jízdenky, které podnik PID nabízí – například 30minutová přestupní jízdenka, která aktuálně vyjde na 30 Kč, od ledna vyjde na 39 Kč, a to v případě, že si ji pořídíte skrze automat nebo v rámci prodejního místa. Přes aplikaci PID Lítačka, která je k dispozici zdarma, však můžete ušetřit – konkrétně 3 koruny, jízdenka tedy vyjde na 36 Kč. Jde tedy o zdražení 20, respektive 30 %, v závislosti na tom, jakým způsobem si jednorázovou jízdenku pořídíte.
Zdraží i jízdenka na 90 minut, kterou v současné době můžete pořídit za 40 Kč, ta od ledna vyjde na 50 Kč při nákupu v automatech, respektive na 46 Kč, pokud využijete služeb PID Lítačky.
Aplikace PID Lítačka má i další výhody – zakoupenou jízdenku si můžete aktivovat až v momentě, kdy ji opravdu potřebujete, je však nutné počítat s minutovým aktivačním intervalem. To je pro případ, že byste ji chtěli aktivovat až po zpozorování revizora. Jízdenku je vždy nutné aktivovat už před nástupem do dopravního prostředku, do vozu už tak musíte vstoupit pouze s platnou a aktivní jízdenkou. Pokud chcete, krátkodobou jízdenku můžete aktivovat i na vybraný čas, to pro případ, že pojedete vybraným spojem a na aktivaci často zapomínáte.
V rámci aplikace PID Lítačka můžete uchovávat i kupóny, konkrétně měsíční, čtvrtletní, 10měsíční (neplatí v MHD Praha) a roční. Zvolit si můžete začátek platnosti, samotný telefon může sloužit jako identifikátor, nemusíte tedy vlastnit kartu Lítačka ani platební kartu, která sama o sobě může jako identifikátor sloužit také.
Nabídka dlouhodobých kupónů
|Kupóny
|Dospělý
|Junior
|Student
|Senior a sociálně potřební
|Měsíční
|550 Kč
|130 Kč
|130 Kč
|130 Kč
|Čtvrtletní
|1 480 Kč
|360 Kč
|360 Kč
|360 Kč
|Roční
|3 650 Kč
|1 280 Kč
|1 280 Kč
|1 280 Kč
Kromě oblíbené krátkodobé jízdenky zdraží i jízdné v Pražské integrované dopravě pro cesty mezi Středočeským krajem a Prahou, a to až o 30 procent. Od zdražení si radní slibují primárně zefektivnění dopravy a lepší obslužnost, navíc prý přispějí k tomu, aby si účastníci veřejné dopravy pořídili dlouhodobé kupóny, kterých se zdražení netýká. Detailní podmínky dlouhodobých kupónů naleznete na webu PID Lítačka.