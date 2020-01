LG ThinQ Fit vás virtuálně obleče. Tedy, pokud vás i dobře změří

Představte si, že ráno ušetříte několik minut převlékáním, protože vám dopředu vybere to správné oblečení asistent, který bude umístěný například za sklem zrcadla v ložnici. Nemluvíme o žádném sci-fi, LG už podobnou technologii má, ovšem, jak jsme se na veletrhu CES 2020 v Las Vegas mohli přesvědčit, k dokonalosti ji zatím ještě kus schází.

Vše začne počátečním skenováním. Už zde jsme se trochu zasekli, protože senzor, který měl rozpoznat výšku a další důležité rozměry, ne zcela správně vyhodnotil postavu. Na tom však jde pracovat a své by zřejmě udělalo i vhodnější umístění senzoru. Do budoucna si umíme představit, že i samotná kamera by byla zabudována za sklem, například zatmavujícím se v případě nečinnosti. LG slibuje, že v do budoucna zapracuje právě na přesnosti rozpoznání, což je nezbytné.

Jakmile vás přístroj naskenuje, můžete si vybírat vhodný oděv, a to přímo na vašem virtuálním avataru. Následně je možné aplikovat různé oděvy a stejně tak je i manuálně opravovat. Pokud jste například zvyklí vyhrnovat si rukávy u mikiny či košile, nebo nosit tričko v kalhotách, pro LG ThinQ Fit to nebude problém.

Výhodou LG ThinQ Fit bude, že jakmile bude takový asistent patřit pouze vám, bude stačit jeden sken za delší dobu bez nutnosti prvotního kroku nasnímání, čímž ušetříte další čas. Zkrátka jen vstanete, uděláte styling a přesunete se do šatníku.