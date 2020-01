Neoni jsou virtuální lidé s ambicí stát se součástí vašeho života

Veletrh CES v Las Vegas odkrývá mnohé, nejenom spotřební elektroniku. Velmi zajímavý je stánek projektu Neon, který pracuje na jediném produktu: virtuálních lidech se stejným jménem. Neoni nejsou asistenti, nebyli vytvořeni ani za účelem zpeněžení, alespoň ne prozatím. Co tedy Neoni vlastně jsou a jak k nim přistupovat?

Všichni známe hlasové asistentky Siri, Cortanu, Alexu a další, stejně tak jste už určitě viděli různé humanoidy a počítačové simulace. Neoni jsou ale jiní. Na počátku byl cíl vytvořit postavu s rysy, pohyby i mimikou běžného člověka. Takový virtuální člověk by měl mít vlastní názor, povahu i soubor vzpomínek, neměl by být ovšem vševědoucí – stejně jako nejsou skuteční lidé. Neoni jsou a mají být virtuální, tedy vždy ukrytí za monitorem/displejem.

Neoni vznikli na základu souboru dat mapování reálných lidí. Nepřeberné množství dat zaznamenávaly jak kamery, tak mikrofony a další zařízení, to vše se uchovávalo v platformě, kterou Star Labs přezdívá Core R3. Dalo by se tak říci, že Neoni jsou zpočátku jen souborem nespočtu krátkých útržkovitých videí, která dohromady vytváří jejich chování. Do budoucna by se mělo změnit i to, jak Neoni vznikají, mají být počítačem vytvoření od samého základu.

Neoni jsou pochopitelně interaktivní, dokáží vám odpovědět, ovšem jen na to, co ví, respektive co jim bylo naděleno počítačem. Mohou se i pohybovat, avšak jen pokud jim k tomu dáte impuls, hlavní samostatnost se teprve chystá. Projekt Neon však nechce zůstat pouze u strohého učení pomocí programů, vytváří vlastní laboratoř, kde Neony doslova učí, jak se učit. Jakkoli to zní neuvěřitelně, základy vypadají více než použitelně a je vcelku jasné, že Neony budeme potkávat stále častěji.

Praktické využití? Neoni mohou mít vlastní koníčky, stejně tak i vlastní styl uvažování, mohou si vás oblíbit. Mohou tedy fungovat jak komerčně, tak u vás doma, například jako fitness trenérka, ke které si postupem času najdete vztah, stejně jako ona k vám.

Budoucnost? Možná, prozatím se jedná jen o zajímavou ukázku toho, že virtuální asistenti nejsou konečná, možná právě naopak. Možná se již brzy budeme bavit s virtuálním člověkem, který se stejně jako vy vyvíjí, komunikuje, avšak ne vždy vám odpoví na to, co chcete, nebude totiž vyhledávačem převlečeným za kamaráda. Bude mít své emoce, bude reagovat na vaši náladu a možná i jednoho dne zemře...