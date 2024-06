Nativní aplikace ChatGPT pro macOS je nově dostupná i pro neplatící uživatele

Fotografie: Emiliano Vittoriosi, unsplash.com

Není tomu tak dávno, co jsme vás informovali o novém modelu GPT-4o, který vylepšuje mnohé dovednosti. OpenAI v té době informovala, že novinkou bude i nativní aplikace pro systém macOS, ovšem zpočátku byla tato aplikace nabízena jen lidem, kteří měli předplatné. To se však změnilo, aplikace ChatGPT je k dispozici pro uživatele macOS naprosto zdarma, bez ohledu na to, zda mají aktivní předplatné či nikoli.

Co to znamená?

Toto rozhodnutí bylo provedeno s cílem zvýšit přístupnost a dostupnost technologie umělé inteligence. Uživatelé mohou nyní využívat pokročilé funkce, jako je generování textu, plánování úkolů a doporučování na základě svých potřeb, a to zcela zdarma. Dále však platí omezení, která se týkají bezplatných účtů – GPT-4o můžete využít, ale jakmile přesáhnete určitý počet dotazů, automaticky se přepne na původní model GPT-3.5, o čemž vás ChatGPT v průběhu chatu informuje a rovněž vám sdělí, kdy se limit resetuje.

Omezení platí i pro macOS aplikaci

My jsme si aplikaci vyzkoušeli a můžeme potvrdit, že i na našem bezplatném účtu funguje. Ještě předevčírem přitom aplikace informovala, že není k dispozici v naší oblasti. Hlavním důvodem však bylo to, že jsme se snažili přihlásit se s účtem bez předplatného.

Výhodou je, že asistenta můžete kdykoli otevřít klávesovou zkratkou Option + mezerník. Jakmile do textového pole zadáte dotaz, otevře se již samotný chat, a to včetně vygenerované odpovědi. Funguje i hlasový chat, případně možnost vložit soubor k prozkoumání – opět pouze za předpokladu, že máte předplatné, případně nemáte vyčerpán počet dotazů v bezplatné verzi.