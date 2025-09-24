Niceboy ONE Ultra je první chytrý prsten, kterým se dá platit

Váží jen několik gramů, vypadá jako nenápadný elegantní doplněk, ale umí toho nejvíc na světě. Takový je Smart Ring Niceboy ONE Ultra, který kombinuje komplexní monitoring zdraví a fyzické aktivity s bezkontaktními platby přes NFC čip. Prsten zaznamenává více než 150 sportů, nepřetržitě analyzuje osm důležitých zdravotních údajů a umí platit, i když je vybitý. Světový unikát přinášející revoluci v nositelné elektronice představuje v Česku Niceboy ve spolupráci s mBank.
Ze základních zdravotních ukazatelů měří srdeční tep, tělesnou teplotu, okysličení krve a krevní tlak. Sleduje také variabilitu srdečního rytmu, kterou vyhodnocuje a na základě toho analyzuje fáze spánku i stres. Z ostatních údajů měří kroky, spálené kalorie a v neposlední řadě umí i platit. To vše zvládne na jedno nabití po dobu až sedmi dnů. Navíc platební funkce zůstává aktivní i po úplném vybití.
Majitelé prstenu ocení také jeho kvalitní zpracování v kombinaci s designem. Je vyroben z vysoce odolné keramiky a dostupný v broušené černé barvě, která podtrhne elegantnost každého outfitu. Mimo to je odolný proti nárazu i vodě (5 ATM).
K úplnému zprovoznění prstenu uživatelům postačí stažení aplikací Niceboy ONE a Niceboy Pay, které zajišťují sledování zdravotních dat a propojení s platební kartou. Pro pohodlné bezkontaktní placení je v prstenu zabudován NFC čip, díky kterému ho stačí přiložit k terminálu a provést platbu. Standardem je zabezpečení jako u běžné platební karty, tedy nutnost zadání PIN kódu při transakcích nad 500 Kč.
Výhodou prstenu Niceboy ONE Ultra je fakt, že nabízí veškeré funkce bez nutnosti jakéhokoliv předplatného. Všechna naměřená data o zdraví, sportovních výkonech i spánku má uživatel k dispozici v aplikaci zdarma.
Niceboy nabízí svůj chytrý prsten ve velikostech 6 až 14. Pro zajištění optimálního výběru a funkčnosti nabízí společnost také sizing kity. Sizing kit je součástí koupi chytrého prstenu, a když ho zákazník koupí společně s ním, dostane ho zadarmo. Samozřejmostí je také nabíjecí box, který je součástí balení.
Smart Ring Niceboy ONE Ultra je již k dostání za 3 999 Kč na webu www.niceboy.eu. Niceboy vytvořil také speciální microsite (niceboyoneultra.cz), kde si zájemci mohou prsten detailně prohlédnout. Platební funkce je pak dostupná exkluzivně pro klienty mBank do 31. prosince 2025.