Nora přichází. CNN Prima NEWS má první virtuální moderátorku v Česku

Umělá inteligence už není jen tématem odborných konferencí nebo technologických fór. Stále častěji proniká do běžného života – do práce, vzdělávání i médií. CNN Prima NEWS proto přichází s novým formátem AI NEWS, který vzniká ve spolupráci s Českou asociací umělé inteligence a společností YDEAL. Cílem pořadu je přiblížit svět AI srozumitelně a prakticky – tak, aby se z umělé inteligence stal pomocník, ne strašák.
Jedním z hlavních lákadel je virtuální moderátorka Nora, která se na obrazovce objeví po boku Laury Doubkové. Právě Nora představuje první pokus CNN Prima NEWS využít generativní umělou inteligenci v roli, která byla dosud výhradně lidská. Každá epizoda pořadu nabídne nejen přehled aktuálního dění ze světa AI, ale i praktické ukázky, jak mohou lidé moderní nástroje využívat – ať už ke zefektivnění práce, lepšímu plánování nebo zvýšení bezpečnosti online.
„Projekt AI NEWS otevírá dveře do světa umělé inteligence – fenoménu, který mění způsob, jakým žijeme, pracujeme i přemýšlíme. Každý týden se podíváme na jedno klíčové téma ze světa AI a také předvedeme praktickou ukázku unikátních schopnostíNory – první virtuální moderátorky na CNN Prima NEWS. Pořad ukazuje AI jako nástroj, který inspiruje, a zároveň vyvolává otázky. Sledujte naše AI NEWS každý týden a objevte společně s námi, jak blízká a fascinující je budoucnost umělé inteligence,“ vysvětluje dramaturg pořadu AI NEWS Milan Blažek.
Odborné zázemí pořadu zajišťují Alexander Bruna ze společnosti Elevaty.ai a Lukáš Benzl, ředitel České asociace umělé inteligence. Oba odborníci diváky provedou tématy jako automatizace práce, AI a deepfake podvody, využití v medicíně či zbrojním průmyslu.
„Jsme nadšeni, že se téma umělé inteligence dostává na televizní obrazovky v podobě pravidelného magazínu. AI NEWS přináší srozumitelný pohled na rychle se rozvíjející svět technologií a ukazuje, jak může AI reálně pomáhat v každodenním životě. O to víc nás těší, že jsme jako Elevaty.ai mohli stát u zrodu virtuální moderátorky Nory – postavy, která sama ztělesňuje to, jak daleko se vývoj umělé inteligence posunul,“ říká Alexander Bruna ze společnosti Elevaty.ai.
V závěrečné části každého dílu se ujme slova virtuální moderátorka Nora, která ukáže, jak konkrétně si z AI udělat užitečného pomocníka. Diváci se tak naučí například efektivně psát prompty, využívat chytré asistenty nebo rozpoznávat podvody vytvářené umělou inteligencí.
Nový pořad AI NEWS startuje už v sobotu 1. listopadu ve 14.40 na CNN Prima NEWS. Po odvysílání bude dostupný také na webu CNNPrima.cz, YouTube a v podcastových aplikacích.