Nová doba. Leták do Globusu přijde WhatsAppem

Papírové letáky s akčními nabídkami supermarketů, jimiž se neustále plní naše poštovní schránky, mají své zastánce i odpůrce. První skupina tvrdí, že je to pro ně jediný způsob, jak nakoupit za alespoň trochu normální ceny, pro druhé je to jenom zbytečný marketing, který má negativní ekologické dopady. To by mohl řešit jejich přesun z papíru, na digitální média a internet.
I proto Globus pokračuje v digitalizaci komunikace se zákazníky a od července přichází se dvěma novinkami, které mění způsob práce s akčními nabídkami. Leták nově zpřístupňuje také prostřednictvím aplikace WhatsApp a zároveň představuje novou generaci digitálního letáku s možností vytvářet nákupní seznam přímo při jeho prohlížení. Oba kroky reagují na změny v nákupním chování zákazníků, kteří stále častěji vyhledávají informace o akcích a plánují nákupy na mobilních telefonech.
Nově mohou zákazníci odebírat aktuální akční letáky prostřednictvím aplikace WhatsApp. Po registraci si zvolí svůj preferovaný hypermarket a následně budou dostávat aktuální nabídku pravidelně každou neděli dopoledne před začátkem nového akčního týdne. Registrace k odběru je snadná. Zákazník naskenuje QR kód z webových stránek Globusu, který ho přesměruje do aplikace WhatsApp. Po odeslání přednastavené zprávy si zvolí svou prodejnu a odběr potvrdí. Aktuální leták obdrží okamžitě, další pak automaticky každý týden.
Z letáku se stává pomocník při plánování nákupu
Současně Globus spouští novou podobu digitálního letáku na svých webových stránkách. Dosavadní statický formát nahrazuje interaktivní řešení, které zákazníkům umožňuje s nabídkami aktivně pracovat. Jednotlivé produkty je možné rozkliknout, zobrazit jejich detail a jedním kliknutím je přidat do vlastního nákupního seznamu. Ten si zákazník může uložit do telefonu a využít při návštěvě hypermarketu.